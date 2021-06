14 giu 2021 19:55

UNA POMPA CHE E' COSTATA CARA! IN ITALIA SI RISCHIA ANCORA LA VITA PER LAVORARE – UNA RAGAZZA IN PROVINCIA DI PIACENZA E’ RIMASTA GRAVEMENTE FERITA IN UN’AZIENDA AGRICOLA. LA DONNA E’ RIMASTA IMPIGLIATA PER I CAPELLI IN UNA POMPA AGRICOLA E HA SBATTUTO VIOLENTEMENTE LA TESTA A TERRA– LA 26ENNE E’ STATA TRASPORTATA D’URGENZA CON L'ELIAMBULANZA ALL'OSPEDALE DI PARMA IN PROGNOSI RISERVATA…