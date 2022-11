POMPATO E MAZZIATO - UN BODYBUILDER IRLANDESE HA RACCONTATO LA SUA STORIA PER AVVERTIRE DEI PERICOLI LEGATI ALL'ASSUNZIONE DI STEROIDI - IL RAGAZZO, CHE HA INIZIATO A USARE GLI ANABOLIZZANTI A 20 ANNI, SI È RITROVATO CON DELLE PROFONDE CICATRICI SU VISO E CORPO - LE PIAGHE L'HANNO COSTRETTO A RESTARE IN CASA PER 9 MESI - NONOSTANTE IL RAGAZZO ABBIA SMESSO DI ASSUMERE STEROIDI, LE CICATRICI RESTANO SUL SUO CORPO - VIDEO

Dagonews

dave hartrey

Un bodybuilder ha avvertito dei pericoli di assumere steroidi dopo che il suo corpo è diventato pieno di piaghe e acne. Dave Hartrey, 24 anni, ha iniziato a usare steroidi a 20 anni, anche se gli steroidi hanno aiutato a gonfiare il suo corpo, hanno anche avuto un effetto sulla sua pelle. Si pensa che i farmaci a volte possano causare dell'acne come effetto collaterale.

Dave ha deciso di ritirarsi dallo sport. Ha quindi iniziato a interrompere l'assunzione di steroidi, ma non prima di aver subito un'altra grave crisi. Le cicatrici gli hanno causato "un dolore straziante" e lo hanno costretto a restare in casa per nove mesi.

dave hartrey

Ora sta supplicando i medici di aiutarlo a sbarazzarsi dei segni che coprono la maggior parte del suo corpo. Ha aggiunto: "Ora sono in lista d'attesa per un consulto su come rimuovere o iniettare le cicatrici con il laser, ma non ho ancora piani concreti".

'Per farlo mi costerà 250 euro a sessione e al momento non sono esattamente sicuro di quante sessioni avrò bisogno! Nonostante non provi più dolore, Dave dice che le cicatrici possono essere incredibilmente pruriginose e sono qualcosa con cui probabilmente dovrà fare i conti per il resto della sua vita.

