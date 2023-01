24 gen 2023 15:33

DAL POMPINO AL POMPIERE – A PORTOGRUARO, IN PROVINCIA DI VENEZIA, UN UOMO È DOVUTO CORRERE IN OSPEDALE PER FARSI TOGLIERE “L’ANELLO FALLICO” CHE SI ERA MESSO SULL'AUGELLO PER PROLUNGARE L’EREZIONE – I MEDICI NON SONO RIUSCITI A TAGLIARE L’ANELLO DI METALLO E HANNO DOVUTO CHIAMARE I VIGILI DEL FUOCO PER INCIDERE E SFILARE IL GIOCHINO SESSUALE DAL MEMBRO DELL'UOMO - VIDEO