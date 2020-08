IL PONTE ERA COSÌ PRONTO CHE AVEVA GIÀ LA BUCA! - A 24 ORE ESATTE DALLA CERIMONIA DI INAUGURAZIONE IL NUOVO PONTE SAN GIORGIO DI GENOVA ERA GIÀ DA RATTOPPARE. L'AVVALLAMENTO DEL MANTO STRADALE DEL NUOVO PONTE PROGETTATO DALL'ARCHISTAR GENOVESE RENZO PIANO, SAREBBE STATO CAUSATO DAL PESO DI UNA DELLE STRUTTURE ALLESTITE PER LA CERIMONIA DI INAUGURAZIONE

Una buca nell'asfalto. A ventiquattr' ore esatte dalla cerimonia di inaugurazione col primo passaggio del viadotto fatto dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella, il nuovo ponte San Giorgio di Genova, l'ex Morandi, è già da rattoppare. C'è da non crederci, ma purtroppo è quanto accaduto ieri pomeriggio. A pochi minuti dalla riapertura al pubblico - molti quelli che si erano messi in coda per prendere parte all'evento - sono cominciati i primi guai per il nuovo ponte, l'infrastruttura "modello" considerata il simbolo dell'Italia che si rimetteva in piedi dopo la tragedia del 14 agosto 2018 in cui - all'improvviso - il viadotto del Polcevera crollò su se stesso portandosi dietro ben 43 persone.

Stando alle prime informazioni, l'avvallamento del manto stradale del nuovo ponte progettato dall'archistar genovese Renzo Piano, sarebbe stato causato dal peso di una delle strutture allestite per la cerimonia di inaugurazione. Ci sarebbe da ridere, ma pensare che da qui alle prossime ore - dopo aver riparato la buca e atteso il tempo affinché l'asfalto si asciughi - sul viadotto transiteranno quotidianamente centinaia di Tir che, di certo, pesano qualche tonnellata in più di una struttura provvisoria poggiata sul ponte per qualche ora, mette i brividi e fa pensare a quanto possa essere sicura la nuova infrastruttura.

Realizzata sì in tempi da record, ma forse a ben vedere soltanto in fretta e furia. E senza nemmeno troppi controlli. Basta ricordare la polemica di qualche settimana fa quando si è scoperto che il nuovo viadotto si sarebbe dovuto attraversare a una velocità ridotta rispetto a quella in cui si viaggiava sul ponte Morandi. Passando dai 90 ai 70 km l'ora. E questo perchè, per ridurre i tempi di consegna dell'opera, si è scelto e preferito non modificare una curva del precedente viadotto.

E nonostante gli addetti ai lavori fossero a conoscenza della situazione fin dall'inizio, la notizia è stata divulgata soltanto a pochi giorni dalle prove di collaudo. Insomma, a lavori più che ultimati. Una figuraccia che si somma a quest' ultima figuraccia e che è, inevitabile, varcherà i confini nazionali. Mettendoci ancora una volta alla berlina di fronte all'Europa e al mondo. Lo sberleffo finale è stata l'ispezione finale a pochi attimi dalla riapertura da cui è appunto emersa la necessità di una rifinitura della pavimentazione. Una buca da rattoppare. Lavori curati dalla struttura commissariale che sono stati ultimati dai tecnici della società PerGenova.

Comunque, dopo due anni e qualche ora di ritardo, il ponte San Giorgio e il tratto di autostrada A10 crollato è tornato in funzione, ancora sotto la gestione da Autostrade (Aspi). E più passano i giorni e più pare che a trattativa tra governo e Atlantia si stia arenando del tutto. I Benetton, anche ieri durante il cda della holding di Ponzano Veneto, Atlantia, hanno confermato l'uscita dalla società concessionaria, ma pensano a «soluzioni alternative» - un'asta internazionale o una public company da quotare in Borsa contenente l'intera quota dell'88% detenuta da Atlantia in Autostrade per l'Italia - viste le «concrete difficoltà» in cui versano le trattative con Cassa Depositi e Prestiti.

