22 mag 2023 16:05

SUL PONTE MORANDI TUTTI SAPEVANO, E NESSUNO HA FATTO NIENTE – SE SERVIVA UNA CONFERMA, ECCOLA ARRIVARE DA GIANNI MION, EX AD DELLA HOLDING DEI BENETTON, “EDIZIONE”, EX CONSIGLIERE DI ASPI E DI ATLANTIA E BRACCIO DESTRO DEI MAGLIARI VENETI: “NEL 2010 EMERSE CHE IL PONTE AVEVA UN DIFETTO ORIGINARIO DI PROGETTAZIONE E CHE ERA A RISCHIO CROLLO. NON DISSI NULLA E MI PREOCCUPAI. NON HO FATTO NULLA, ED È IL MIO GRANDE RAMMARICO"