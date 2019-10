UN PONTE PER LA SALVEZZA. O FORSE NO – PANICO PER UN PAPÀ INDIANO FINITO CON LA MACCHINA IN UN FIUME DOPO ESSERSI SCONTRATO CON UN FURGONCINO: COMPLETAMENTE SOTTO CHOC, DOPO AVER SALVATO IL FIGLIO PICCOLO DALL’ANNEGAMENTO, LO HA LANCIATO VERSO ALCUNE PERSONE CHE SI ERANO ASSIEPATE SU UN PONTE PER PRESTARE SOCCORSO – MA IL BIMBO…(VIDEO)

DAGONEWS

lancia il figlio per metterlo in salvo 2

Doveva essere totalmente sotto choc questo padre, finito con la macchina in un fiume, che dopo aver recuperato il figlio dall’auto lo ha lanciato contro un ponte nella speranza che qualcuno lo afferrasse. Le immagini choc arrivano dall’India dove un’auto si è scontrata con un furgoncino su un ponte senza protezioni nel Madhya Pradesh.

lancia il figlio per metterlo in salvo 3

Dopo lo schianto l’autista non è riuscito a fermare la macchina che è scivolata lentamente nel fiume. Come si vede nelle immagini, alcune persone riescono a uscire dall’auto prima che affondi. E il papà, uno dei primi a fare capolino dal finestrino, si rimmerge per salvare il figlio piccolo. Una volta messo in salvo, però, in preda al panico ha avvistato alcune persone che si erano assiepate sul ponte per aiutare la famiglia in difficoltà e ha lanciato il piccolo verso di loro.

lancia il figlio per metterlo in salvo 1

II piccolo è rimbalzato sul ponte ed è finito in acqua. A quel punto alcune persone si sono tuffate per recuperarlo. Tutte le persone che viaggiavano sull’auto si sono salvate: alcune di loro sono ricoverate in ospedale.

lancia il figlio per metterlo in salvo 4