I PONTI NON CROLLANO SOLO IN ITALIA – TRAGEDIA A TAIWAN DOVE UN PONTE È COLLASSATO IN UNA BAIA - UN'AUTOCISTERNA CARICA DI CARBURANTE CHE IN QUEL MOMENTO STAVA ATTRAVERSANDO LA STRUTTURA È PRECIPITATA IN ACQUA E SI È INCENDIATA: TRE IMBARCAZIONE SONO STATE COLPITE IN PIENO E DIECI PERSONE SONO RIMASTE FERITE – AL MOMENTO I DISPERSI SONO…(VIDEO)