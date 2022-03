POP FICTION - ED SHEERAN E' USCITO FURIOSO DALL'UDIENZA DEL PROCESSO IN CUI E' ACCUSATO DI PLAGIO: INVECE DI TRASMETTERE IL BRANO "SHAPE OF YOU", AL CENTRO DEL CONTENDERE, E' PARTITO UN SUO INEDITO - "QUESTA E' UNA CANZONE CHE HO SCRITTO LO SCORSO GENNAIO. DOVE L'HAI PRESA?" HA CHIESTO AI SUOI AVVOCATI - SECONDO I LEGALI L'INCIDENTE E' AVVENUTO "PER ERRORE" PERCHE' E' STATO UTILIZZATO IL COMPUTER DI UNO DEI SUOI AUTORI... - VIDEO

Dagotraduzione dal Daily Times

Ed Sheeran va in tribunale

Durante il processo per violazione del copyright che vede il cantante Ed Sheeran accusato di plagio per la canzone “Shape of you”, è stato accidentalmente riprodotto un frammento di una canzone inedita dell’artista.

Il signor Sheeran, cresciuto a Framlingham, e due dei coautori del brano incriminato, Steven McCutcheon e John McDaid, sono coinvolti in una battaglia legale con i cantautori Sami Chokri e Ross O'Donoghue, che affermano che il successo del 2017 ha copiato parti della loro canzone, Oh Why.

Ed Sheeran è sembrato molto seccato quando ieri, durante l’udienza presso l’Alta Corte britannica, è la musica è improvvisamente esplosa nell’aula. Ha lanciato un’occhiata ai suoi avvocati, e poi ha detto: «Questa è una canzone che ho scritto lo scorso gennaio. Dove l’hai presa?». L’avvocato di Sheeran, Ian Mill QC, ha detto poi alla corte che il suo cliente è rimasto «sconcertato» quando, alla richiesta di ascoltare le prime registrazione di “Shape of You”, è partita invece la sua canzone inedita.

Ed Sheeran in tribunale

Il signor Mill ha spiegato che l’incidente è avvenuto «per errore» utilizzando il computer del signor McCutcheon e del suo iTunes che «contiene del materiale inedito». Il signor Sheeran ha ricevuto delle scuse e l’avvocato Mill ha detto di essere certo «che non accadrà di nuovo».

Durante l'udienza in tribunale di ieri, il signor Sheeran ha spesso intonato scale e melodie musicali mentre veniva interrogato su come fosse stata creata la canzone Shape of You. Gli artisti Grime Mr Chokri e Mr O'Donoghue affermano che l’hook centrale "Oh I" di Shape Of You è «sorprendentemente simile» al ritornello della loro composizione, Oh Why.

Ed Sheeran in tribunale 2

Gli avvocati di Sheeran hanno detto all'Alta Corte che il cantante e i suoi co-autori non ricordano di aver sentito Oh Why prima della causa legale e negano le accuse di plagio. Il sig. Sheeran e i suoi coautori hanno avviato un procedimento legale nel maggio 2018, chiedendo all'Alta Corte di dichiarare di non aver violato i diritti d'autore del sig. Chokri e del sig. O'Donoghue.

Nel luglio 2018, il sig. Chokri e il sig. O'Donoghue hanno presentato la propria richiesta per «violazione del copyright, danni e conto dei profitti in relazione alla presunta violazione». Il processo, che dovrebbe durare tre settimane, continua.

Sami Chokri Sami Chokri 2 Ed Sheeran in tribunale 3