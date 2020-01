POP FRANCIS! – A ROMA È SPUNTATO UN MURALES CON BERGOGLIO VESTITO COME UMA THURMAN IN KILL BILL: L’OPERA È DI HARRYGREB, UN ARTISTA ROMANO, CHE HA SPIEGATO DI VOLER SDRAMMATIZZARE LA STORIA DEGLI SCHIAFFONI DEL PONTEFICE ALLA FEDELE ASIATICA – IL MURALES È STATO RIMOSSO, POI NE È ARRIVATO UN ALTRO CHE MOSTRA LA SFIDA TRA FRANCESCO E BRUCE LEE – FOTO + VIDEO

Da www.ilmessaggero.it

papa francesco in versione kill bill – murales di harrygreb

Nuovo murales a Roma ispirato a Papa Francesco. Dopo giorni di polemiche per l'episodio dello schiaffeggiamento sulla mano da parte del Papa a una fedele molto invadente, gesto per cui Bergoglio si è scusato, ma che è stato comunque rilanciato e discusso in tutto il mondo, anche perchè sull'accaduto si è scatenata l'ironia del Web con tantissimi meme e fotomontaggi, arriva oggi l'ultimo murales di un artista romano che sceglie il pontefice come soggetto.

papa francesco contro bruce lee murales di harrygreb

È comparso in vicolo della Campanella, disegnato dallo street artist Harrygreb e raffigura Francesco come il protagonista del film di Tarantino, Kill Bill. Il murales è stato poi rimosso. Lo stesso artista ha spiegato che voleva essere una provocazione e un modo per sdrammatizzare la vicenda degli schiaffetti alla fedele il 31 dicembre scorso.

