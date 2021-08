IL POPOLO DEI NO VAX PUO' CONTARE SU UN ALTRO SUPPORTER: IL FIGLIO DI TOM HANKS - CHET HA PUBBLICATO UN VIDEO IN CUI URLA: "NON MI INFILZERAI CON QUEL FOTTUTO AGO! SE NON E' ROTTO NON AGGIUSTARLO! NON HO MAI AVUTO IL COVID" - PECCATO CHE I GENITORI SONO STATI TRA I PRIMI A CONTRARLO, NEL MARZO DEL 2020, E NE SONO USCITI DOPO UN RICOVERO DI 11 GIORNI - ALLORA AVEVA DETTO CHE SI SAREBBERO VACCINATI MA...

Dagotraduzione dal Daily Mail

Chet Hanks nel video

Il figlio di Tom Hanks, Chet, ha pubblicato un video ironico su Instagram in cui inizialmente sembra spingere i suoi follower a vaccinarsi, ma poi si lancia in uno sfogo antivaxx.

Tom Hanks e la moglie, Rita Wilson, sono state tra le prime star a contrarre il Covid, nel marzo del 2020. Il video pubblicato dal figlio è intitolato “PSA super importante”. Nel filmato Chet inizia incoraggiando gli utenti a vaccinarsi, ma poi sbotta: «PSYCH! 'M***a! Se non è rotto non aggiustarlo! Non ho mai avuto il covid. Non mi infilzerai con quel fottuto ago!».

Il video inizia con Chet Hanks che chiede agli americani di radunarsi per frenare la diffusione del virus, in particolare con la variante Delta in aumento. «Sono stato indeciso su questo per un po', ecco perché non ne ho mai parlato, ma con la quantità di persone che conosco di recente che hanno contratto il COVID e con i numeri in aumento, penso che sia importante per me dire che ottenuto il vaccino, penso che tutti dovrebbero,' ha detto Hanks in un tono convincente. "È molto importante che lo facciamo tutti".

Chet Hanks

Tuttavia, circa a metà del video, Hanks ha rivelato di ritenere che la pandemia fosse una bufala, definendo il COVID-19 «l'influenza fottuta». Il musicista ha sostenuto che gli americani devono «superarlo e ha detto a coloro che erano malati o ad alto rischio di "restare dentro"».

I genitori di Hanks, Tom Hanks e Rita Wilson, sono stati tra le prime celebrità a contrarre il COVID e a condividere pubblicamente il loro viaggio con la malattia.

Tom ha rivelato che lui e Rita erano risultati positivi al test COVID-19 l'11 marzo 2020, mentre stava girando il film in uscita “Elvis nel Queensland”, in Australia. Era più o meno nel periodo in cui il virus ha iniziato a essere considerato una pandemia globale. La coppia è stata ricoverata al Gold Coast University Hospital per cure e alla fine è stata dimessa il 16 marzo. Sono poi andati in quarantena per 11 giorni prima di tornare a casa loro a Los Angeles, dove sono rimasti in isolamento.

Tom Hanks con la moglie Rita Wilson

Hanks e Wilson hanno entrambi donato i loro anticorpi nel sangue per la ricerca sui virus. Ad aprile 2021, la coppia non era ancora stata vaccinata contro il virus, tuttavia entrambi avevano espresso l'intenzione di farsi vaccinare.

Nel 2015, Chet ha parlato di come ha combattuto contro la dipendenza da cocaina e si ha affrontato la riabilitazione per risolvere il suo problema. Tom all'epoca aveva detto di amare suo figlio «incondizionatamente».