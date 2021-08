LA PORCA ESTATE – SE IL CALDO HA INFIAMMATO ANCHE I VOSTRI SOGNI EROTICI, SAPPIATE CHE NON SIETE SOLI: IL SITO ASHLEY MADISON SI È INSINUATO NELLE COPERTE DEI SUOI UTENTI PER SCOPRIRE QUALI SONO I DESIDERI NASCOSTI – IL GRANDE CLASSICO RIMANE LA SCOPATA ALL’APERTO CON IL RISCHIO DI ESSERE BECCATI: IL 33% DEGLI INTERVISTATI NON VEDE L’ORA DI ABBANDONARSI ALLA PASSIONE IN UN PARCO O IN UN GIARDINO PUBBLICO, IL 23% IN MACCHINA E L'11% IN UN TEATRO. MA C’È ANCHE CHI FANTASTICA DI TROMBARE IN CHIESA…

Cecilia Uzzo per "www.gqitalia.it"

SESSO IN STRADA

Come sogni il sesso in quest’estate post (si spera) pandemia? Se tra le tue fantasie erotiche spiccano gli scenari all’aperto, in macchina – sempre un cult, anche in estate – o in luoghi che non hai potuto frequentare durante i vari lockdown, sappi che sei in buona compagnia.

A indagare sui sogni hot dell’estate 2021, ci ha pensato Ashley Madison: è il principale sito di incontri extraconiugali, più che mai interessato a esplorare i desideri dei suoi utenti. Certo, gli intervistati del sondaggio sono persone che cercano avventure clandestine che forse più di altri avvertono l’esigenza di “uscire”, tuttavia lo stato d’animo di vivere il sesso live è condiviso anche dai single e da chi, durante il lockdown, ha cominciato una frequentazione virtuale che ora può finalmente spostare sul piano reale.

sesso parco

Stando ai dati raccolti dal sondaggio condotto da Ashley Madison, il trend del sesso dell’estate 2021 è quello di attuare le fantasie hot all’aperto.

In particolare, il 33% degli intervistati non vede l’ora di abbandonarsi alla passione in un parco o in un giardino pubblico, il 23% in macchina e l'11% in un teatro. C'è poi un’inaspettata percentuale di uomini (2%) e donne (3%) che fantastica di fare sesso in una chiesa.

sesso parco

«Dare libero sfogo ai propri impulsi erotici e metterli in atto in pubblico è la più potente fra le fantasie sessuali – commenta la psicologa Marinella Cozzolino, Presidente Associazione Italiana di Sessuologia Clinica. – Il desiderio di trasgredire è il motore della sessualità ma funziona se usato come aspettativa da realizzare. Spesso resta tale. Dopo le chiusure dell’ultimo periodo è plausibile che in tanti non vedano l’ora di incontrarsi e consumare, in macchina, in spiaggia, all’aperto, dove la passione li porterà», conclude la sessuologa.

SESSO AL PARCO

Se il sesso all’aperto prevede alcune indicazioni e posizioni consigliate – come per i rapporti in auto, del resto – tra coloro che hanno risposto al sondaggio, alcuni sperano perfino che le loro “performance pubbliche” siano un invito hot a unirsi per coloro che si sentiranno ispirati a partecipare. Infatti il 35% dei rispondenti rivela che una delle più grandi fantasie post-lockdown sia proprio praticare il sesso con più persone. Un altro effetto dell’isolamento da pandemia, insomma.

