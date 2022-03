PORCA MIGN-YACHT CHE BARCA! - VIAGGIO DENTRO IL "DILBAR", IL MEGA YACHT DA 547 MILIONI DI EURO DELL'OLIGARCA RUSSO ALISHER USMANOV, SEQUESTRATO DALLE AUTORITÀ TEDESCHE NEL PORTO DI AMBURGO - CON 15.917 TONNELLATE, È LO YACHT A MOTORE PIÙ GRANDE DEL MONDO E HA UN EQUIPAGGIO DI 96 PERSONE E PUÒ OSPITARE FINO A 40 PERSONE IN 20 SUITE - DENTRO PISCINE, PALESTRE, CINEMA E UNA SCALINATA PLACCATA IN ORO DA 35 MILIONI DI EURO. SENZA CONTARE I DUE ELICOTTERI DA 20 MILIONI L'UNO…

Alisher Usmanov — multimiliardario russo azionista e sponsor (scaricato mercoledì) dell'Everton in Premier League — è tra gli oligarchi più importanti e vicini a Putin e, in quanto tale, nell'ambito delle sanzioni conseguenti all'attacco russo dell'Ucraina, ha subito anche lui il congelamento dei beni. Tra questi c'è un mega yacht del valore di 537 milioni di euro (600 in dollari), il «Dilbar» che, come riporta Forbes, è stato sequestrato dalle autorità tedesche nel porto di Amburgo dove si trovava da ottobre per alcuni lavori di manutenzione presso il cantiere Blohm+Voss. Al momento né Usmanov né Blohm+Voss hanno rilasciato commenti a proposito.

Acquistato nel 2016

Usmanov ha acquistato il Dilbar nel 2016 per 600 milioni di dollari dal costruttore navale tedesco Lürssen, che lo ha creato su misura per lui in 52 mesi. L'azienda lo definisce «uno degli yacht più complessi e impegnativi mai costruiti, sia in termini di dimensioni che di tecnologia».

Il più grande del mondo

Con 15.917 tonnellate, è lo yacht a motore più grande del mondo per stazza lorda e ha un equipaggio monstre di 96 persone. Possiede fra l'altro due aree di atterraggio per elicotteri, una sauna, un salone di bellezza e una palestra. Per i suoi interni lussuosi si contano più di mille cuscini per divani. Può ospitare fino a 40 persone in 20 suite.

Salone con piscina

Cominciamo il viaggio all’interno del Dilbar dal salone con la piscina esterna

Una piscina mai vista

Il Dilbar di Usmanov, fra le altre caratteristiche, può disporre di due diverse piscine,. Una quella esterna l’abbiamo vista prima. L’altra quella coperta è considerata la più grande piscina mai installata su uno yacht. Esiste pure un account Instagram di suoi fan: ha 10mila follower, vi si trovano anche immagini prese da molto vicino lungo i mari del mondo.

La scala d’oro da 35 milioni

Altra particolarità una scalinata placcata d’oro da 35 milioni di euro.

Le stanze da letto

A bordo ci sono 20 suite in grado di ospitare 40 ospiti. Le stanze sono di dimensioni ed arredamento differenti. Eccone una

Sale da pranzo

Diverse anche le sale da pranzo eccone un esempio

Sala bar

Non poteva mancare naturalmente anche una sala bar

Sala da musica

Per rilassarsi gli ospiti hanno a disposizione anche una sala dove ascoltare musica dal vivo

Sala cinema

Se poi c’è l’esigenza di vedere un film ecco la sala cinema

L’ufficio

Se poi ci fosse la necessità di lavorare c’è anche un ufficio fornito di tutto, con tanto di tavolo per le riunioni

Due elicotteri

Tra le dotazioni di bordo, oltre a diversi motoscafi, non potevano mancare ben due elicotteri Airbus H175 da circa 20 milioni di euro l’uno

Gli oligarchi e gli yacht

Usmanov non è naturalmente l'unico miliardario russo con un megayacht: Forbes e gli esperti di valutazione degli yacht VesselsValuene hanno rintracciati 32. Tra questi c'è anche Roman Abramovich, al centro delle cronache in questi giorni per il suo ruolo di mediatore nei colloqui Russia-Ucraina e per la cessione del Chelsea: lui possiede il Solaris, yacht da 140 metri nel porto di Barcellona, e l’Eclipse ormeggiato invece al sicuro a Saint Martin nei Caraibi.

Una fortuna immensa

Lo yacht di Usmanov fa parte della sua fortuna multimiliardaria che comprende partecipazioni nel colosso del ferro e dell'acciaio Metalloinvest, nella società di elettronica Xiaomi e in altre aziende nel settore delle telecomunicazioni, minerario e dei media. Usmanov, uno dei primi investitori in Facebook insieme al collega miliardario Yuri Milner, possiede anche beni immobiliari in Occidente che vanno da due proprietà nel Regno Unito, Beechwood House a Londra e Sutton Place nel Surrey, per un valore complessivo di 280 milioni di dollari, alle case di lusso a Monaco di Baviera, Losanna, Svizzera, Monaco e Sardegna. Usmanov ha venduto la sua quota del 30% nella squadra di calcio inglese dell'Arsenal nel 2018 per quasi 700 milioni di dollari in contanti, ma fino a questa settimana aveva legami con il calcio attraverso le sue Usm Holdings e le sponsorizzazioni MegaFon dell'Everton: il club inglese ha dichiarato mercoledì che avrebbe sospeso gli accordi proprio alla luce dell'attacco della Russia all'Ucraina

