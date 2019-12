''LE DONNE IN CUCINA NON CI POSSONO STARE'' - 'PUNTARELLA ROSSA' INFILZA IL CINGHIALONE VISSANI CHE DAVANTI ALLE CHEF BARBARA AGOSTI (''EGGS'') E ISIDE DE CESARE (''LA PARIOLINA'') RIPETE IL SUO MANTRA CHE I RISTORANTI NON SONO POSTI PER FEMMINE. ''NON CE LA FANNO FISICAMENTE, NON SANNO MANEGGIARE I PENTOLONI. L'INDUZIONE? FA MALE E INFATTI NEI PAESI SCANDINAVI NON TROMBANO PIù''. LA AGOSTI NON CE LA FA Più: ''I PENTOLONI ORA COMINCIAMO A TIRARLI''