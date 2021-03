CI SEI O CI PFIZER? – LA CASA FARMACEUTICA AMERICANA STA TESTANDO UN FARMACO ANTI-COVID DA ASSUMERE PER VIA ORALE: SI TRATTA DI UN ANTIVIRALE ORALE, UN “INIBITORE DELLA PROTEASI” CHE POTREBBE ESSERE UNA VERA SVOLTA. NON SOLO PERCHÉ FUNZIONA CONTRO SARS-COV-2, MA ANCHE E SOPRATTUTTO PERCHÉ POTREBBE ESSERE UTILIZZATO ANCHE PER ALTRI CORONAVIRUS IN FUTURO…