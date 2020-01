“È STATO UN TRAPPOLONE” – TAYLOR MEGA PARLA A DAGOSPIA DOPO CHE BARBARIE D'URSO L'HA BANDITA DAL SUO PROGRAMMA PER UNA FOTO IN CUI FA IL DITO MEDIO APPOGGIATA A UNA CAMIONETTA DELLA POLIZIA: “ERO LÌ PER DIRE CHE ABBANDONAVO LA TV PER UN PO’. SONO STATI GLI AUTORI AD AIZZARE L’AVVOCATO DELL’ELIA DICENDOGLI DI PARLARE DELLA FOTO DI 2 ANNI FA. LA D’URSO NON HA PRESO BENE LA MIA SCELTA UNILATERALE DI NON PARTECIPARE PIÙ AL PROGRAMMA” – E POI SCARICA LA TV TRASH: “FARÒ IL CINEPANETTONE CON BOLDI. NEL CINEMA NON VEDONO BENE LE MIE COMPARSATE” - VIDEO