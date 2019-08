Euro Grilli per il “Corriere dell’Umbria”

Coppia eugubina protagonista di un film a luci rosse. Il video porno gira da qualche giorno su uno dei maggiori siti specializzati del settore. Entrambi sono riconoscibili e in città il tam tam si è fatto assordante. Nei bar, negli incontri tra amici non si “sussurra” d’altro. I protagonisti, entrambi già sposati, dopo il fallimento del rispettivo rapporto coniugale, si sono conosciuti e hanno iniziato a frequentarsi.

Tutto questo è accaduto ormai da anni. Il loro, insomma, è un rapporto da tempo consolidato e alla luce del sole. Nessuno però sospettava che entrambi fossero dei porno attori, o quanto meno prendessero parte a video a luci rosse che girano su siti di portata internazionale. Forse lo hanno fatto per diletto, forse per soldi? Forse si tratta di immagini private che sono state rubate e poi postate a loro insaputa? Da chi? Per quale motivo? Nel filmato gli atteggiamenti sono quelli di un incontro di sesso esplicito, senza veli, senza se e senza ma. Sesso allo stato puro.

La location quella di un appartamento. La trama? È scontata, ed è il dettaglio meno importante. Nel filmato, come detto, entrambi sono riconoscibili tanto che sulle chat e su altre “piazze” on line chi chiede informazioni fa la figura di quello che vive sulla luna e che non è mai informato.

L’incontro a luci della coppia eugubina, di cui ne esiste e sta girando anche una versione realizzata con una sequenza fotografica, ha ricevuto diversi “like”. Non è la prima volta che eugubini si cimentano in produzioni del genere hard. Alcune decine di anni orsono un eugubino, oggi pensionato ultrasessantenne, fu il protagonista di un vero e proprio film pornografico. Con tanto di parte recitata, montata con più scene girate in un ambiente agreste-montano, interpretando il ruolo di un boscaiolo e per una presenza in video di parecchi minuti. Quindi non una comparsata, ma una parte vera e propria da co-protagonista.

E sempre in quegli anni una bella ragazza prese parte ad alcune scene hard interpretando il ruolo di cameriera. Il boscaiolo e la ragazza non girarono su internet, perché ancora non c’era, ma su videocassette. Quella della cameriera eugubina finì a luci rosse venduti nelle edicole.