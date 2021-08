UN PORCONE SUL VAGONE – UN 63ENNE MILANESE È STATO BECCATO A FILMARE SOTTO LA GONNA DI UNA 33ENNE DURANTE UN VIAGGIO IN TRENO DA MILANO AD ANCONA: IL MANIACO HA CONTINUATO A RIPRENDERE CON IL CELLULARE LE PARTI INTIME DELLA VITTIMA CHE NON SI ERA ACCORTA DI NULLA, FINO A QUANDO DUE PASSEGGERE...

CBas. per "il Giornale"

Viaggiando in treno, ha approfittato del fatto che una donna sedesse di fronte a lui per filmare con il telefonino le gambe della vittima sotto la gonna e anche le parti intime, fin dove è riuscito ad arrivare con l'obiettivo della telecamera. Ma il maniaco è stato sorpreso da due altre passeggere ed è stato portato via dalla Polfer. Lui è un 63enne residente nel Milanese e le molestie le ha messe in atto venerdì su un treno partito da Milano e diretto ad Ancona.

Secondo quanto riferito dalla polizia, l'uomo avrebbe ripreso più volte di nascosto una 33enne seduta vicino a lui sotto la gonna, usando il cellulare. La vittima non si era accorta di nulla, ma altre due donne non lontane hanno invece notato i movimenti sospetti del voyeur e hanno dato l'allarme. Hanno cominciato a inveire contro di lui e hanno messo in guardia la 33enne. Il trambusto ha attirato l'attenzione di un carabiniere fuori servizio che era a bordo, il quale ha sorvegliato l'anziano e ha avvisato la Polfer.

Quando il treno è arrivato alla stazione di Rimini, gli agenti sono saliti e hanno raccolto i racconti sia della vittima sia delle due testimoni. Sono tutte state invitate a presentare denuncia una volte arrivate a destinazione. L'uomo è stato invece accompagnato negli uffici della polizia, è stato identificato e denunciato. È indagato per molestie e violazione della privacy. Il suo telefonino è stato sequestrato. All'interno gli inquirenti hanno trovato i filmati rubati, la prova di quello che stava facendo.