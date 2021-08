PORCONI DI PACHINO - UNA COPPIA NON RIESCE A RESISTERE ALLA PASSIONE E SI METTE A FARE SESSO SUL MURETTO DEL LUNGOMARE A MARZAMEMI, FRAZIONE DI PACHINO. NONOSTANTE SIA AVVENUTA NEL CUORE DELLA NOTTE, LA SCOPATA È STATA RIPRESA DA ALCUNI TESTIMONI, CHE HANNO FILMATO LA SCENA, CHE INEVITABILMENTE È DIVENTATA VIRALE - NEL FILMATO SI VEDONO I DUE TUTTI NUDI CHE CI DANNO DENTRO. UNICO INCONVENIENTE: UN CESTINO ECCESSIVAMENTE “INGOMBRANTE”

Sebastiano Diamante per www.siracusanews.it

Il video è diventato virale, e nel giro di poche ore è stato diffuso in centinaia di chat su whatsapp: due amanti focosi non hanno saputo resistere alla passione e hanno fatto sesso sul muretto del Lungomare Starrabba a Marzamemi. Un posto frequentato ogni sera da migliaia di persone.

Sarà pure accaduto nel cuore della notte, ma qualcuno si è accorto ugualmente dell’atto focoso ed ha deciso di riprenderlo con uno smartphone, a debita distanza ma quanto basta per immortalare la performance dei due amanti. Il video, di 16 secondi, è stato realizzato dal tendone di un bar pizzeria sulla spiaggia di Lungomare Starrabba, a Marzamemi. A poche decine di metri si vedono i due amanti, un uomo ed una donna totalmente nudi e appoggiati al muretto del Lungomare dal lato della spiaggia, a pochi passi dal mare: unico inconveniente un cestino dei rifiuti eccessivamente “ingombrante” per l’obiettivo del provetto cameramen.

I due consumano con serenità e dedizione il loro rapporto, incuranti della scena totalmente illuminata dai fari della piazza e di essere tra bar, ristoranti, pub e anche il mercatina dell’artigianato, in uno dei luoghi della movida più frequentati dell’intero sud Italia. Forse consolati dal fatto che era notte inoltrata, probabilmente spinti dal clima torrido che ha causato un innalzamento esasperante delle temperature, i focosi amanti si sono spogliati e hanno dato vita al festival degli ormoni in pubblica piazza, prendendosi la scena e diventando i protagonisti dell’estate a Marzamemi.

E come succede in questi casi, tutti guardano il video e ognuno ha un commento pronto e una propria posizione (è proprio il caso di utilizzare il termine) sull’argomento: c’è chi grida già allo scandalo, c’è chi si diverte a girare e rigirare il video in tutte le chat (sperando non finisca in quelle “famiglia” o “figli”) ed altri applaudono scherzosamente al gesto di (eccessiva) libertà in un tempo di forti restrizioni.

Ma oltre all’esclusivo istinto di voyeurismo, a poche ore di distanza dalla diffusione del video spunta a galla anche l’insana curiosità: chi saranno i protagonisti della performance? Qualcuno, facendosi forte di conoscere fatti e persone, prova ad affibbiare nomi e volti. Altri pensano solo al gioco estremo ed eccitante di due turisti “travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto”.

