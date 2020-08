PORNO SENZA RITORNO - DECINE DI DONNE PRONTE AD ACCUSARE DI VIOLENZA SESSUALE LA STAR DELL'HARD RON JEREMY – LE TESTIMONIANZE AL “LOS ANGELES TIMES” DI EX ATTRICI CHE AVREBBERO SUBITO VIOLENZA: “MI HA LASCIATO UN’ABRASIONE SUI GENITALI” – “CI SONO PERSONE CHE PENSANO SIA GIUSTO TOCCARCI O VIOLENTARCI PERCHÉ SIAMO ATTRICI HARD” – “A UN CERTO PUNTO HA TIRATO FUORI IL SUO PENE MENTRE IO…” – VIDEO + FOTO VIETATE AI MINORI

Dagonews

ron jeremy in tribunale 2

Ci sono decine di altre donne che accusano il porno attore Ron Jeremy di stupro e violenza sessuale. Jeremy è stato arrestato alla fine di giugno dopo essere stato accusato da quattro donne. Quelle accuse hanno squarciato il velo e ora molte altre sono pronte a parlare.

Già pochi giorni dopo l’arresto, il dipartimento dello sceriffo della contea di Los Angeles ha ricevuto almeno 30 accuse di stupro forzato e tentazione contro la porno star. E molte altre sono state fatte in altre parti del paese.

lianne young aka billie britt

Un nuovo rapporto pubblicato dal “Los Angeles Times” racconta di sei nuove presunte vittime della pornostar.

Secondo il Times ogni storia ha un sottotesto comune: se Ron vedeva qualcosa che voleva, se lo prendeva e basta. Lianne Young, per esempio, ha raccontato al giornale che una notte Jeremy è sgattaiolato dietro di lei in un locale sulla Sunset Strip di L.A. Era il giorno di Halloween del 2000 e a quei tempi lei faceva la pornostar con il nome di “Billie Britt”, era in bikini nella ex House of Blues per una festa dell’industria del porno, lui è arrivato, l’ha spinta sopra un tavolo e l’ha penetrata. Il tutto davanti a tre famosi dirigenti dell’industria.

alana evans

Un’altra donna, anche lei dell’ambiente dell’hard, ha confessato di aver sempre avuto troppa paura della presa che Jeremy aveva nell’industria del porno per parlare quando lui l’ha attaccata a Chicago, nel 2014.

In un bar Jeremy l’ha presa in grembo finché lei non ha provato a scappare e lui l’ha inseguita e l’ha costretta a fare sesso orale: “A un certo punto ha tirato fuori il suo pene mentre io, me lo ricordo ancora vividamente, stavo piangendo”, ha detto Elle, aggiungendo che ha premuto il suo pene così forte contro di lei da averle lasciato un’abrasione ai suoi genitali.

ron jeremy 8

Alana Evans, presidente della “Adult Performers Actors Guild”, era alla stessa festa di Halloween in cui sarebbe stata violentata Lianne Young, e dice che le aveva parlato di quell’aggressione. “Fa le cose senza chiedere”, ha detto Evans. “Ci sono molte persone che pensano che siccome siamo attrici hard sia giusto toccarci in modo inappropriato o violentarci”.

Voci sulla presunta cattiva condotta sessuale di Jeremy sono circolate nel settore dell'intrattenimento per adulti da decenni, tuttavia sono state rese pubbliche solo negli ultimi anni

La svolta è arrivata nel 2017, quando Ginger Banks ha compilato una serie di accuse contro Jeremy in un video di YouTube di 10 minuti.

elle hell

Mesi dopo, Rolling Stone ha pubblicato le accuse mosse da una dozzina di donne che affermavano che Jeremy le palpeggiava o, come spiegato dettagliatamente da due presunte vittime, le violentava violentemente. Jeremy dopo quell’articolo è stato espulso dall'industria cinematografica, ed è stato addirittura bandito dall'Exxotica Expo e dai premi Adult Video News.

