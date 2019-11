PORNO SENZA RITORNO - JESSICA JAYMES, PORNOSTAR 43ENNE TROVATA SENZA VITA A SETTEMBRE NEL SUO APPARTAMENTO DI LOS ANGELES, È MORTA PER UN ARRESTO CARDIACO – SECONDO L'UFFICIO DEL MEDICO LEGALE DELLA CONTEA DI LOS ANGELES LA MORTE DI JESSICA È STATA "NATURALE", MA "L'ABUSO CRONICO DI ALCOL PUO' AVER CONTRIBUITO AL…" - FOTO HARD VIETATE AI MINORI

DAGONEWS

I medici legali hanno reso noto le cause della morte della pornostar Jessica Jaymes: l’attrice, 43 anni, è morta per un arresto cardiaco. L'ufficio del medico legale della contea di Los Angeles ha decretato che la morte di Jessica è stata "naturale", ma “l'abuso cronico di alcol pUò aver contribuito al decesso".

Jessica Redding, vero nome della donna, è stata trovata morta il 17 settembre nella sua casa in California. L'amica, che è andata a controllare dopo essersi preoccupata, ha chiamato un'ambulanza e le forze dell'ordine affermano che i servizi di emergenza hanno ricevuto una chiamata per un arresto cardiaco. Una volta arrivati sul posto i medici non hanno potuto far altro che dichiarane il decesso.

Jessica ha iniziato la sua carriera come attrice porno prima di dedicarsi alla recitazione e ai reality TV. Ha ottenuto il suo primo lavoro nel mondo del porno nel 2002, ma solo nel 2005 il contratto per Hustler le ha cambiato la carriera. In passato Jessica aveva lavorato come insegnate di scuola elementare.

