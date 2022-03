PORNO SOCCORSO - IL GIORNALE DI CASTELLAMMARE "METROPOLIS" HA RICEVUTO UNA PENNETTA USB CON QUATTRO VIDEO DI OPERATORI SANITARI CHE FANNO DEL SANO SESSO NELLE CORSIE DI UN OSPEDALE STABIESE - IL CONSIGLIERE DI EUROPA VERDE BORRELLI: "CHIEDEREMO ALLA DIREZIONE DELL’OSPEDALE DI AVVIARE UN’INDAGINE INTERNA E DI PRENDERE PROVVEDIMENTI NEL CASO LA DENUNCIA DI ''METROPOLIS'' FOSSE VERIFICATA"

Da www.napolitoday.it

Sesso tra operatori sanitari in una stanza di uno degli ospedali più noti del napoletano. E' quanto riportato da Metropolis che ha ricevuto in redazione un foglio A4 con la scritta: “Questo è quello che succede al pronto soccorso".

Nella penna usb ricevuta dalla testata giornalistica di Castellammare, da un mittente con indirizzo fasullo, ci sono quattro file video in formato “punto avi” che durano pochi secondi ognuno e hanno contenuti scabrosi, con scene di sesso esplicito tra due presunti operatori sanitari. Al momento l'ospedale in cui sarebbero avvenute le effusioni hot non ha commentato la vicenda.

"Una vicenda che riguarda degli operatori sanitari che fanno sesso in ospedale in orario di servizio è inaccettabile e quindi abbiamo deciso di inviare un’interrogazione per chiedere alla direzione dell’ospedale di avviare un’indagine interna e di prendere provvedimenti nel caso la denuncia di Metropolis fosse verificata", dichiara il consigliere regionale di Europa verde Francesco Emilio Borrelli.