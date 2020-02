I MIGLIORI VIDEO SU CAMSODA

1 – INCUBO DIAMOND ADESSO I MALATI SONO PIÙ DI 200

Dal "Corriere della Sera"

diamond princess 4

Sulla Diamond Princess, la nave da sogno trasformata in internamento, l' incubo cresce: altre 44 persone sono risultate positive al coronavirus, portando a 218 i casi di infezione. In oltre 3.000 a bordo contano i giorni che mancano al 19 febbraio, data della fine della quarantena, quando potranno finalmente toccare terra. E cresce il terrore di rientrare nel gruppo di chi viene sbarcato prima, ma solo per andare in ospedale. Anche il responsabile sanitario della quarantena è rimasto a sua volta contagiato.

Stanno invece tutti bene i 35 italiani a bordo, di cui 25 membri dell' equipaggio, comandante compreso. Bloccata a Yokohama dal 5 febbraio, la Diamond Princess ha il più alto tasso di infezione al mondo fuori dalla Cina: il timore è che un' altra settimana a bordo possa portare a un' impennata di contagi.

2 – PORNO GRATIS SULLA DIAMOND PRINCESS

Antonio Palma per www.fanpage.it

CAMSODA

"I passeggeri bloccati sulla nave da crociera Diamond Princess non stanno solo affrontando la paura dell'infezione da Coronavirus, il che è terrificante, ma anche la noia perché costretti a rimanere a bordo senza poter fare nulla", così il responsabile di una società che si occupa di servizi per adulti online spiegato la scelta di offrire porno gratis a tutte le persone bloccate a bordo. “Le crociere son benne ma senza attività o interazione umana la noia deve essere paralizzante" ha spiegato il dirigente della società con sede a Miami , nello stato della Florida, che si occupa di videochat per adulti.

diamond princess in quarantena 4

“Nel tentativo di tenere le loro menti lontane dal pensiero del coronavirus e di aiutarle a superare la noia, stiamo offrendo ai passeggeri e agli equipaggi la possibilità di divertirsi in un ambiente sicuro e controllato” ha aggiunto l’uomo. In pratica ai passeggeri della nave dove si sono registrate già decine di casi da contagio da Coronavirus, la società offre accesso gratuito a videocam hot in diretta dove di esibiscono spogliarelliste. L’unico requisito per i passeggeri della Diamond Princess è inviare prove della loro presenza a bordo inviando documenti di viaggio.

diamond princess in quarantena 5

Oltre 3mila persone son bloccate ormai da giorni sulla nave da crociera Diamond Princess ferma al largo di Yokohama, in Giappone, a causa dell’epidemia di coronavirus Covid-19 scoppiata a bordo. Il ministro della Salute giapponese ha confermato che sulla nave sono stati accertati altri 44 casi di coronavirus COVID-19 che fanno salire il conto totale a 219. Le persone malate vengono trasportate a terra ma gli altri restano confinati a bordo. Tra loro anche 35 italiani, incluso il comandante, fino ad ora non contagiati. Nei giorni scorsi la società di navigazione aveva già assicurato che tutti i passeggeri saranno rimborsati completamente, inoltre a bordo tutto in questi giorni difficili è gratis.

