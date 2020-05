PORNO-ZOOM! - GAFFE A LUCI ROSSE DURANTE IL CONSIGLIO COMUNALE DI ORISTANO: DURANTE LA VIDEOCHIAMATA SU ZOOM IL REVISORE DEI CONTI NON SI ACCORGE DI AVERE LA TELECAMERA ANCORA IN FUNZIONE E SI SPOGLIA DAVANTI AGLI ALTRI 18 PARTECIPANTI – PRIMA SI SFILA I PANTALONI E POI LA MAGLIETTA, RIMANENDO A TORSO NUDO: LA SCENA NON PASSA INOSSERVATA E… - VIDEO

Gaffe a luci rosse al consiglio comunale in diretta streaming: mentre era in corso la riunione del consiglio con 25 partecipanti, uno di loro, il revisore dei conti Carmine Mannea, si è spogliato non accorgendosi che la webcam era ancora accesa. Accade a Oristano, dove per via dell'emergenza coronavirus si stava tenendo per la prima volta un Consiglio comunale in videochiamata sulla piattaforma Zoom.

La seduta, scrive il sito Olbia.it, annunciata per le 18 è cominciata in ritardo. Mannea, 55 anni, non sapendo che la telecamera fosse accesa, ha acceso il tablet per l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di previsione: così ha iniziato a spogliarsi in diretta, sfilandosi prima i pantaloni, poi la maglietta, e rimanendo per alcuni istanti a torso nudo. Dopo ha indossato una comoda tuta, ha messo gli occhiali, ha preso il tablet e si è spostato in un'altra stanza: tutto registrato in streaming sotto gli occhi dei partecipanti.

Ovviamente gli altri partecipanti si sono accorti di tutto: qualcuno dei consiglieri connessi alla chat ha sorriso, qualcun altro si è sfilato la mascherina e ha fatto un gesto con la mano. E c'è stato anche chi ha pensato di avvertire «l'attore per caso». Così sul cellulare di Mannea sono arrivati tre o quattro messaggi di fila.

«Non mi sono accorto di nulla - ha raccontato all'ANSA Mannea - si è trattato di un incidente. Non mi sono accorto della webcam accesa. Non ho fatto nulla di più di quanto fa chi rientra a casa dallo studio dopo una giornata di lavoro. I revisori sono presenti solo su chiamata, non faccio quindi parte del Consiglio.

Il fatto si commenta da sé: un episodio simpatico non certo offensivo per l'istituzione. Ho ricevuto tante chiamate da parte degli amici e ci abbiamo anche riso su. Certo - sorride - la prossima volta ci starò più attento».

