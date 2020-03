PORNOVIRUS! – SUI SITI A LUCI ROSSE SI ESORCIZZA LA PAURA DEL CORONAVIRUS CON GRANDI TROMBATE IN MASCHERA: IN POCHI GIORNI SU PORNHUB SONO STATI CARICATI 112 VIDEO CON ATTORI CHE CI DANNO DENTRO FINGENDO SI PROTEGGERSI CON LE MASCHERINE – NON MANCANO I MALATI CHE VENGONO “CONSOLATI” DALLE LORO POPPUTE INFERMIERE E LE FIGLIASTRE CHE SI PRENDONO CURA DEI LORO PAPARINI IN QUARANTENA… -

Lorenzo Pietroletti per "www.lascimmiapensa.com"

il porno ai tempi del coronavirus 27

Per ogni trend esistente, c’è sempre una versione porno che non guarda in faccia a niente e a nessuno. Non si esime da questa legge non scritta anche il Coronavirus. Tristemente diventato argomento principale ovunque, dai giornali alla classica chiacchiera da bar, è possibile anche trovare filmati pornografici a tema.

Ben centododici i video porno che hanno Coronavirus nel titolo su PornHub, per fare un esempio. Un occasione dunque per esorcizzare la paura, si potrebbe supporre. Elucubrazioni che lasciano il tempo che trovano ma che meriterebbero comunque un’analisi più approfondita per capire cosa ci sia dietro questa bislacca offerta sui siti a tripla X.

il porno ai tempi del coronavirus 4

Spicy, pornoattore facente parte del duo Spicy X Rice, ha commentato su Vice questo singolare fatto affermando che probabilmente esiste questa attrazione verso i porno sul Coronavirus in quanto gli utenti cercano qualcosa che li faccia sentire vivi. Un attrazione per la paura affinché questa sparisca, in altre parole.

il porno ai tempi del coronavirus 21

Si potrebbe anche azzardare un commento circa il cattivo gusto di questa scelta. D’altra parte, vige sempre la regola della domanda-offerta che, come detto prima, non guarda in faccia a niente.

il porno ai tempi del coronavirus 20

Nemmeno ad una crisi globale come questa del Coronavirus. Inutile descrivere i menzionati video. Si tratta dei classici porno dove i protagonisti indossano una mascherina. Tanto basta per soddisfare le parafilie segrete degli utenti.

il porno ai tempi del coronavirus 15