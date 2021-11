LA PORPORELLA ASSATANATA - L'EX VESCOVO SPAGNOLO XAVIER NOVELL E' ACCUSATO DI ESSERE "POSSEDUTO DAL DEMONIO" PER AVER LASCIATO IL CLERO PER METTERSI CON UNA SCRITTRICE DI NARRATIVA EROTICA ED AVER INIZIATO A LAVORARE PER UN'AZIENDA CHE ESPORTA IL SEME DEL MAIALE - I SUOI EX COLLEGHI VEDONO NELLA SUA STORIA LA PARABOLA DEL FIGLIOL PRODIGO: "IL FIGLIO CHE HA ABBANDONATO IL PADRE PER CONDURRE UNA VITA DISSOLUTA"

Un ex vescovo spagnolo è stato accusato di essere "posseduto" dopo aver lasciato il clero per legarsi a una scrittrice di narrativa erotica e per aver iniziato a lavorare in un'azienda che esporta semi di maiale.

Xavier Novell, l'ex vescovo emerito di Solsona, ha fatto notizia a settembre dopo che i media spagnoli hanno raccontato che si era innamorato di Silvia Caballol, psicologa e scrittrice erotica. Caballol è autrice dei libri "The Hell of Gabriel's Lust" e "Amnesia Trilogy", su Amazon descritto con la domanda: «Cosa succede quando l'attrazione è più forte di qualsiasi codice etico o norma sociale?».

Secondo i media spagnoli, Novell era ampiamente considerato una figura in ascesa all'interno della Chiesa cattolica spagnola, dove eseguiva esorcismi. Ha anche promosso (e secondo quanto riferito ha subito) una dannosa terapia di "conversione gay" descritta dalle vittime come «aggressiva e distruttiva». Dopo le dimissioni, Novell è scomparso dalla vista del pubblico e non è apparso sui media.

La scorsa settimana, Novell si è ritrovato di nuovo a fare notizia perché i media spagnoli hanno riferito che ha iniziato a lavorare con Semen Cardona, un'azienda che produce ed esporta seme di suino di alta qualità in oltre 20 paesi in Europa, America, Asia e Africa. «Prepariamo e distribuiamo seme suino ad alto valore genetico», afferma il sito web dell'azienda, «da dosi fresche e congelate delle migliori genetiche mondiali e con le massime garanzie di qualità, prolificità e di biosicurezza».

Alcuni degli ex colleghi di Novell avrebbero criticato la sua decisione di lasciare la chiesa, così come la sua nuova occupazione. Citando conversazioni con membri della diocesi di Solsona, il quotidiano nazionale spagnolo ABC ha scritto che alcuni sacerdoti pensavano che fosse «posseduto dal diavolo». Parlando del suo nuovo lavoro, un prete che secondo quanto riferito conosce Novell ha paragonato le sue azioni alla parabola del figliol prodigo, in cui un figlio sperpera i soldi di suo padre.

«È come la parabola del figliol prodigo nel Vangelo di Luca, il figlio che ha abbandonato il Padre per condurre una vita dissoluta, e ha finito per desiderare di mangiare carne di maiale», secondo quanto riferito il sacerdote ha detto all'ABC. «Ma in questo caso è la bestia/diavolo, perché li masturba».

Dissoluto o no, Novell sembra continuare la sua vita per ora e, secondo il quotidiano regionale Regio7, questa settimana sposerà Caballol. La diocesi di Solsona non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.