PORTATE I SALI AI DATORI DI LAVORO OSSESSIONATI DAL CONTROLLO: LO SMART WORKING NON PEGGIORA LA PRODUTTIVITÀ (ANZI) – SECONDO UNO STUDIO DELL'UNIVERSITÀ DI STANFORD, NON SOLO I LAVORATORI GARANTISCONO LO STESSO STANDARD MA I DIPENDENTI SONO PIÙ INCENTIVATI A RIMANERE "FEDELI" ALL'AZIENDA: LE DIMISSIONI INFATTI DIMINUISCONO DEL 33% - NON È UN CASO CHE L’80% DELLE AZIENDE STATUNITENSI OFFRA UNA QUALCHE FORMA DI LAVORO A DISTANZA E…

smart working

(ANSA) - Promosso lo smart-working, con una forma ibrida di lavoro a distanza per 2 giorni a settimana: un esperimento condotto su oltre 1.600 lavoratori di Trip.com - un'azienda cinese che è una delle più grandi agenzie di viaggio online del mondo - è emerso che i dipendenti che lavorano da casa per due giorni alla settimana sono altrettanto produttivi e hanno le stesse probabilità di essere promossi dei loro colleghi che lavorano completamente in ufficio.

smart working dal mare

Le dimissioni sono diminuite del 33% tra i lavoratori che sono passati dal lavoro a un programma ibrido. Le donne, i non dirigenti e i dipendenti con lunghi tragitti casa-ufficio erano i meno propensi a lasciare il lavoro quando in ufficio si deve andare tre giorni alla settimana. Lo studio, pubblicato su Nature, ha coinvolto 395 manager e 1.217 non manager con laurea, tutti impiegati in ingegneria, marketing, contabilità e finanza nell'ufficio di Shanghai della società.

smart working 9

I dipendenti i cui compleanni cadevano in un giorno pari del mese dovevano venire in ufficio cinque giorni alla settimana. I lavoratori con compleanni in giorni dispari potevano lavorare da casa due giorni alla settimana. "I risultati sono chiari: il lavoro ibrido è una vittoria per la produttività, le prestazioni e la fidelizzazione dei dipendenti", afferma Nicholas Bloom, che ha condotto lo studio alla Stanford School of Humanities and Sciences.

smart working 8

Si stima che circa 100 milioni di lavoratori in tutto il mondo ora trascorrono una parte della settimana a casa e l'altra in ufficio. Molti di questi lavoratori ibridi sono avvocati, contabili, ingegneri e altri con una laurea o un titolo superiore. "Questo studio offre prove potenti del perché l'80% delle aziende statunitensi ora offra una qualche forma di lavoro a distanza", sostiene Bloom e suggerisce che le aziende che non lo fanno potrebbero esserne svantaggiate.

smart working 7 smart working 4 smart working 6 smart working 5 smart working in campagna 4