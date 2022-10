LA PORTI UNA SPRANGATA A FIRENZE - SEMBRAVA UNA PARTITA DI CALCIO FIORENTINO IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA INVECE ERANO DUE GRUPPI, UNO DI ALBANESI L'ALTRO DI SENEGALESI, CHE SI ERANO DATI APPUNTAMENTO PER PRENDERSI A COLPI DI SEGNALI STRADALI DOPO UNA LITE IN DISCOTECA - LA RESA DEI CONTI SI DOVEVA CONSUMARE ALLE 4 DI MATTINA DI LUNEDÌ, MA LE FORZE DELL'ORDINE SONO INTERVENUTE PER DISPERDERE LE 60 PERSONE CHE AVEVANO SCAMBIATO IL CENTRO DI FIRENZE PER UN MEGA RING...

L’uno contro l’altro. Da una parte un gruppo di albanesi e dall’altra un gruppo di africani. Una sessantina di persone. Qualcuno armato di spranghe diventate tali dopo aver divelto dei cartelli stradali. Qualcuno con in mano una cintura. Due schieramenti che si sono affrontati in piazza della Repubblica: nessuno di loro si è fatto male. O meglio: al momento non risulta alcuna persona che si sia fatta refertare in ospedale.

Una maxirissa in altre parole che la polizia ha risolto durante l’intervento avvenuto alle 4 di lunedì notte dopo che alcuni testimoni avevano chiamato le forze dell’ordine. Da quanto ricostruito, l’episodio sarebbe stato innescato da una lite scaturita tra un giovane albanese e un giovane senegalese all’interno di una discoteca. Sono stati gli addetti alla sicurezza ad evitare il peggio e a intervenire prima che la situazione degenerasse.

La vigilanza interna ha «invitato» il giovane albanese ad uscire fuori dal locale. Lo hanno seguito anche altri due suoi amici. E nel gruppetto c’è chi avrebbe persino mostrato un coltello per minacciare i dipendenti del locale. Uno dei soggetti allontanati è poi tornato con un gruppo di connazionali all’esterno del locale da ballo attendendo l’uscita dei senegalesi, parte di quest’ultimi trattenuti all’interno del locale per ragioni di sicurezza.

La vicenda è poi montata ulteriormente quando, con una serie di chiamate, i due gruppi si sono infoltiti e «incrociati» tra i colonnati e l’attigua piazza della Repubblica. O forse si sono dati appuntamento, come sospetta la polizia che adesso sta lavorando sul caso.

Per fortuna data l’ora passanti e turisti non sono rimasti coinvolti nella vicenda. Anche se in piazza della Repubblica — in attesa delle forze dell’ordine — gli addetti alla sicurezza del locale che hanno seguito i ragazzi dal locale per controllare la situazione sono poi intervenuti. I vigilantes della discoteca si frapposti i due gruppi in modo che non venissero in realmente in contatto.

Quando sono suonate le sirene c’è stato un fuggi fuggi tra le stradine del centro. Gli agenti delle volanti sono però sono riusciti a intercettare sotto i portici due albanesi, che sono stati bloccati. Durante l’intervento sono stati bloccate altri quattro giovani: tre senegalesi e un gambiano erano a bordo di un’auto in Piazza dell’Unità italiana quando sono stati controllati. Tutti e sei i giovani rischiano una denuncia per rissa.

I poliziotti del Commissariato di San Giovanni stanno cercando di far luce sull’accaduto anche grazie ai filmati delle telecamere di zona che hanno ripreso l’intera scena. Nelle prossime ore saranno acquisiti anche i filmati di sicurezza all’interno del locale. La polizia dovrà capire se tutto quello che è nato all’interno del locale è «figlio» di un litigio o ci fosse qualche episodio pregresso. Nelle prossime ore potrebbero essere convocati in Questura anche dei potenziali testimoni.

