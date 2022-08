22 ago 2022 12:56

IN PORTOGALLO L'ATTACCANTE DEL FEIRENSE JARDE SEGNA UN RIGORE CON UN TECNICA MAI VISTA: DIVENTA UNA STATUA DI SALE SUL DISCHETTO RIMANENDO IMMOBILE PER 8 SECONDI CON LA GAMBA A MEZZ'ARIA DOPO IL FISCHIO DELL'ARBITRO (AL 95' LO SBAGLIA TIRANDOLO NELLO STESSO MODO) - IN ITALIA AVREMMO PENSATO ALL'ENNESIMO PROBLEMA NELLO STREAMING DI DAZN...