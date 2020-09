JIMMY IL FENOMENO, FROM ZERO TO HERO - L’INCREDIBILE STORIA DI JIMMY BUTLER, IL FUORICLASSE CLOCHARD CHE HA RIPORTATO MIAMI IN FINALE NBA - CACCIATO DI CASA DA UNA MAMMA CONVINTA CHE FOSSE UN CRIMINALE (“LA TUA FACCIA NON MI PIACE, VATTENE”), IL TEXANO HA DORMITO SOTTO I PONTI COME UN BARBONE. POI L’INCONTRO CHE GLI HA CAMBIATO LA VITA… - GLI ANNI DIFFICILI AI BULLS E LA CHIAMATA DI MIAMI NEL 2019: UN QUADRIENNALE DA 140 MLN DI DOLLARI - VIDEO