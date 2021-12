POSSIAMO PROVARE DOLORE QUANDO SOGNIAMO? SECONDO GLI ESPERTI SÌ - SE MENTRE DORMIAMO CI PUNGE UN INSETTO, IL BRUCIORE PUO' MANIFESTARSI IN MANIERA DIVERSA NEL SOGNO E RICORDARCI LA SUA ESISTENZA - MA SE INVECE IL DOLORE PROVIENE DAL SOGNO, IL TRAUMA VIENE REGISTRATO LO STESSO, APPARENTEMENTE ISPIRATO DA PERCEZIONI APPRESE DA SITUAZIONI SIMILI E...

Dagotraduzione dal Jerusalem Post

Sonno

Di tanto in tanto facciamo sogni in cui proviamo dolore, ma quanto di quel "dolore onirico" proviamo davvero? Se urliamo di dolore durante un sogno in cui un sasso ci schiaccia o veniamo investiti da un'auto, questa sensazione rimane solo nel sogno o il nostro corpo è davvero in grado di sentire il dolore?

Questo argomento è stato studiato a fondo ed è opinione generale che possiamo provare dolore nei sogni. Uno dei motivi per cui proviamo dolore nei sogni è che qualcosa ci ferisce fisicamente, per esempio una puntura di vespa. Questo dolore può manifestarsi nel sogno in diversi modi e ricordarci la sua esistenza. Questo tipo di dolore nei sogni è stato studiato in un articolo del 1993 in cui venivano utilizzati polsini per la pressione sanguigna per indurre dolore mentre i partecipanti erano nella fase del sonno REM (Movimento Rapido degli Occhi). Il dolore avvertito dai partecipanti imitava il dolore reale causato dal serraggio della manica.

sonno e risvegli 7

Il dolore di un sogno differisce dal dolore "reale" in quanto la sua fonte è il contenuto del sogno e non uno stimolo dalla vita reale. Ad esempio, qualcuno potrebbe sognare di essere torturato in un modo che non ha mai realmente sperimentato. Tuttavia, il trauma nel sogno è ancora registrato come dolore, apparentemente ispirato da percezioni apprese da situazioni dolorose. Il dolore di un sogno di solito passa non appena il sognatore si sveglia.

«Sostengo che anche il vero dolore è una sorta di 'tutto nella mia testa'», ha detto a Vice Erin Wamsley, assistente professore di psicologia alla Furman University in South Carolina. Ha aggiunto che il dolore è in un certo senso un'esperienza mentale. Quando ci feriamo, il dolore viene elaborato nel nostro cervello e non nella parte interessata del corpo.

dieta del sonno

Il dolore cerebrale attiva aree correlate nella nostra corteccia e viene innescato da informazioni provenienti dai recettori del dolore nel sistema nervoso periferico. Quando in sogno si manifesta dolore, il nostro cervello probabilmente non riceve messaggi di dolore da parti del nostro corpo, ma attinge ai ricordi del dolore passato.

Quando si tratta della nostra probabilità di provare dolore durante la notte, sembra che le nostre condizioni generali di salute abbiano un ruolo nella frequenza e nella natura del dolore. Uno studio del 2017 ha rilevato che a provare dolore nei sogno è circa l'1% delle persone sane contro il 30% delle persone che soffrono di dolore acuto e grave.

sonno 2

Nei pazienti, i sogni dolorosi possono essere innescati dal dolore reale, mentre per le persone sane, i sogni dolorosi possono essere ricordi dolorosi (dolore provato da soli e/o guardare le persone farsi male).

Gli autori dello studio affermano che sono necessarie ulteriori ricerche per chiarire come viene elaborato il dolore durante il sonno. Poiché i pazienti con dolore cronico sperimentano sogni di colore negativo, sarebbe utile chiedere ai pazienti con dolore cronico i loro sogni e forse offrire opzioni di trattamento specifiche come la terapia di immaginazione guidata.

Quindi, possiamo provare dolore nei sogni?