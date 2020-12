POSSO ANDARE NELLA SECONDA CASA? IN ZONA ROSSA SARÀ CONSENTITO ANDARE A TROVARE AMICI O PARENTI? IL VADEMECUM DEFINITIVO PER LE VACANZE, OVVERO TUTTE LE RISPOSTE ALLE VOSTRE DOMANDE SU QUESTO NATALE DI MERDA: DALLE REGOLE DI NEGOZI E RISTORANTI ALLA VISITA AI GENITORI ANZIANI IN UN’ALTRA REGIONE FINO AI DUBBI DELLE COPPIE DI SEPARATI - NEI GIORNI ARANCIONI CHI VIVE IN COMUNI SOTTO I 5MILA ABITANTI POTRÀ CAMBIARE ANCHE REGIONE…

Luca Monticelli per ''la Stampa''

È permesso spostarsi in un'altra regione? Quali motivi giustificano la mobilità?

Fino al 6 gennaio 2021 sono vietati tutti gli spostamenti che comportino l' uscita dalla Regione in cui si vive o si ha la residenza. I trasferimenti per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità sono però sempre possibili, senza distinzione tra giorni e orari.

Sarà possibile, dal 24 dicembre al 6 gennaio, tornare a casa se per qualche motivo ci si trova in un' altra regione?

Sì, il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione è sempre un motivo legittimo di spostamento.

Cosa si intende con i termini "residenza", "domicilio" e "abitazione"?

La residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale, risulta dai registri anagrafici ed è e verificabile. Il domicilio è dove una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi e può essere diverso dalla propria residenza. L' abitazione, infine, è individuata come il luogo dove si vive, con continuità e stabilità o dove ci si riunisce con il coniuge o partner. Non è mai la casa di vacanza.

Durante la zona rossa sarà consentito andare a trovare amici o parenti?

Nei giorni festivi e prefestivi (24, 25, 26, 27 e 31 dicembre e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio) sarà possibile, una sola volta al giorno, spostarsi per fare visita a parenti o amici, anche verso altri comuni, ma sempre e solo all' interno della stessa regione, tra le 5 e le 22 e nel limite massimo di due persone.

Coloro che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni e le persone disabili o non autosufficienti che vivono con loro.

E nei giorni arancioni?

Il 28, 29 e 30 dicembre e 4 gennaio sarà possibile girare liberamente, fra le 5 e le 22, all' interno del proprio comune e fare visita ad amici e parenti. Per andare in un altro comune valgono le deroghe in vigore nei festivi e prefestivi. Chi però vive in un comune fino a 5 mila abitanti potrà raggiungere, in un raggio di 30 km, anche un paese di un' altra regione con il divieto di andare verso i capoluoghi di provincia.

In quali casi è possibile spostarsi nella seconda casa?

I viaggi nelle seconde case sono sempre consentiti, dalle 5 alle 22, all' interno della propria Regione e sempre vietati verso le altre. È permesso lo spostamento verso la seconda casa, anche se intestata a più comproprietari, di una sola famiglia.

Quali sono le regole per le aperture di negozi, bar e ristoranti?

Fino al 23 dicembre rimangono valide le distinzioni tra area arancione (Abruzzo e Campania) e area gialla (tutte le altre regioni). Con il colore giallo bar e ristoranti sono aperti con consumazione all' interno dalle 5 alle 18. Dalle 18 alle 22 è previsto l' asporto mentre la consegna a domicilio non ha limiti di orario. I negozi sono aperti. Dal 24 dicembre al 6 gennaio bar e ristoranti operano con la vendita d' asporto mentre nei 10 giorni rossi (festivi e prefestivi) sono aperte solo le attività di prima necessità come alimentari, farmacie, ferramenta, edicole, librerie, tabaccherie, parrucchieri e barbieri. Il 28, 29 e 30 dicembre i negozi resteranno aperti fino alle 21.

Quando fare visita ai genitori anziani?

Se sono in buona salute e vivono in un' altra regione fino al 6 gennaio non è possibile raggiungerli.

E un parente che vive da solo?

Valgono le regole per le visite: due persone, una volta al giorno e nella stessa regione. Invece lo spostamento per dare assistenza a persone non autosufficienti sarà sempre consentito, anche tra comuni e regioni in aree diverse, ma potrà farlo un solo parente adulto, eventualmente accompagnato dai minori o disabili che abitualmente assiste.

I genitori separati o affidatari possono andare in comuni o regioni diverse o all' estero per trascorrere le feste con i figli minorenni?

Sì, questi spostamenti rientrano tra quelli motivati da "necessità" e non sono soggetti a limitazioni.

Il decreto Natale prevede la mobilità per il turismo?

Solo nei giorni 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio all' interno dello stesso comune o tra paesi con popolazione fino a 5 mila abitanti, entro 30 chilometri, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Se non si rispettano i divieti a quanto ammonta la multa?

La sanzione amministrativa va da 400 a 1. 000 euro, eventualmente aumentata fino a un terzo se la violazione avviene utilizzando un veicolo.

In zona rossa si può fare sport e passeggiare con la famiglia?

L' attività motoria è concessa nei pressi della propria abitazione mentre quella sportiva è praticabile all' aperto ma solo in forma individuale.

