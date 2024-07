POSTA! CARO DAGO, L'AEROPORTO BERLUSCONI, LA SALETTA VIP RUBY, IL PARCHEGGIO BUNGA BUNGA, E IL DUTY FREE FASSINO – JOE BIDEN È CONVINTO DI ESSERE L'UNICO A POTER BATTERE DONALD TRUMP. CONSIDERATE LE CANDIDATURE ALTERNATIVE, PROBABILMENTE HA RAGIONE. MA QUALCUNO GLI HA FATTO NOTARE CHE VINCERE NEL 2024 NON BASTA E CHE DOVRÀ RESTARE IN CARICA, POSSIBILMENTE NEL PIENO DELLE SUE FACOLTÀ MENTALI (GIÀ INCERTE...), FINO AL 20 GENNAIO 2029?

Lettera 1

VLADIMIR PUTIN

Caro Dago, il Cremlino segue "con la massima attenzione il vertice Nato". Sicuro. Basta vedere i "favolosi" risultati in Ucraina: mezza Alleanza atlantica deve essere infiltrata da spie russe...

Sasha

Lettera 2

Caro Dago, Biden, Cnn: "Presidente Usa sfrutti il vertice Nato per salvare sé stesso". Traduzione: meglio non dire davanti a tutti "Sono la prima donna nera vicepresidente"...

Matt Degani

Lettera 3

Caro Dago, Euro 2024, circa la metà dei giocatori qualificati alle semifinali ha origini diverse dal paese che rappresenta. E un europeo dovrebbe fare il tifo per una squadra di africani solo perché vestiti coi colori della nazione che li ha accolti? Che senso ha? Perché così vogliono gli "sponsor"?

E.Moro

I MEME SU DARK BRANDON ALTER EGO DI JOE BIDEN

Lettera 4

Esimio Dago,

Joe Biden è convinto di essere l'unico a poter battere Donald Trump. Considerate le candidature alternative, probabilmente ha ragione. Ma qualcuno gli ha fatto notare che vincere nel 2024 non basta e che dovrà restare in carica, possibilmente nel pieno delle sue facoltà mentali (già incerte...), fino al 20 gennaio 2029?

Bobo

Lettera 5

Caro Dago, gli Usa porteranno all'Onu le prove che i russi hanno bombardato l'ospedale pediatrico di Kiev come portarono le prove delle armi chimiche dell'Iraq?

Ugo Pinzani

Lettera 6

Caro Dago, non meravigliarti se ai primi posti dei consumi italiani ci siano i marchi legati a merendine ,crema spalmabile e bibite gassate, che ci portano dritti ,dritti ad essere un popolo di obesi. Ti risulta che la pubblicità di questi prodotti sia regolata in modo stringente riguardo a quantità di spot riversati sui consumatori, adulti e minorenni, fasce orarie protette, restrizioni per quanto riguarda la presenza di bambini negli edulcorati quanto irrealistici racconti pubblicitari?

Paloma

AEROPORTO SILVIO BERLUSCONI - DUTY FREE PIERO FASSINO

Lettera 7

A Dagospia.

Persino i Regni vassalli dell’Impero Romano godevano di maggior libertà d’azione di quanta ne godiamo noi Italia, Repubblica vassalla dell’Impero Americano.

Olho

Lettera 8

Caro Dago,

L'aeroporto Berlusconi, la saletta vip Ruby, il parcheggio Bunga Bunga, e il duty free Fassino.

Signoramia

Lettera 9

Caro Dago, ho apprezzato la manifestazione unitaria indetta da Schlein, Conte, Landini, Fratoianni per protestare contro le stragi di civili in Ucraina da parte dei russi...Poi purtroppo mi sono svegliato per andare al lavoro.

FB

divise delle hostess dell aeroporto silvio berlusconi - meme

Lettera 10

Caro Dago, Ucraina, venti Paesi Ue contro Orban: "Da lui condotta sleale. Nessuno gli ha chiesto di mediare". E infatti. Da quando in qua la pace si raggiunge con una mediazione? Più armi, servono più armi!

Stef

Lettera 11

Caro Dago, ma quel tale Orban che va ad ossequiare i peggiori leader mondiali in Russia e Cina che cosa c'entra con L'Europa? Poi ci meravigliamo se qualcuno non si riconosce in questa UE dove cialtroni, filoputiniani, sabotatori delle politiche comunitarie hanno voce in capitolo...

FB

Lettera 12

Buongiorno Dago,

Da un po' di tempo si usa il verbo apporre in sostituzione della locuzione "a posto", quindi adesso se una situazione va' per il verso giusto va "tutto apposto" da apporre ... come i timbri , vedi articolo su Tamberi

Con stima

GIACOMO BOZZOLI IN UN ALBERGO DI MARBELLA CON IL FIGLIO E LA COMPAGNA

Paolo

Lettera 13

Caro Dago, Usa: "Barbaro attacco della Russia all'ospedale di Kiev". Ma certo. Invece consegnare l'Afghanistan ai talebani, come ha fatto Biden, è un atto di civiltà.

Fabrizio Mayer

Lettera 14

Dago,

Il caso Bozzoli è l'esempio chiaro che qualcosa nelle leggi va cambiato. Il caso è di un italiano, ma vale anche per i molti stranieri che, scappando, rimangono impuniti. Considerando il caso del sardo detenuto ingiustamente per 32 anni, il detto meglio un colpevole fuori che un innocente in galera, in Italia va al contrario.

MP

IL MASERATI DI GIACOMO BOZZOLI

Lettera 15

Sulle elezioni in Francia,

Lavrov: “SONO ELEZIONI CHE NON ASSOMIGLIANO MOLTO ALLA DEMOCRAZIA".

Come si dice dalle mie parti: "U bove che dice cornutu all'asinu".

Carlo Leonardi

giacomo bozzoli Antonella Colossi