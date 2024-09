POSTA! CARO DAGO, L'ATTENTATORE DI DONALD TRUMP IN VERITÀ AVREBBE DETTO CHE VOLEVA SOLO CACCIARE DEI GATTI PER FARE CENA – CARO DAGO, SE CON LE DIMISSIONI DI SANGIULIANO IL PD HA PERSO L'1,5% NEI SONDAGGI, MELONI FACCIA DIMETTERE ANCHE SANTANCHÈ E LOLLOBRIGIDA COSÌ MANDA SCHLEIN SOTTO DEL 20%...

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

enrico costa

Caro Dago, Enrico Costa lascia Azione a torna a Forza Italia. Avesse fatto un salto anche da Avs, magari gli regalavano un paio di stivali in gomma...

Theo

Lettera 2

Caro Dago, Musk dopo il secondo tentato assassinio di Trump: "Nessuno cerca di assassinare Biden e Kamala...”. Finalmente qualcuno che dice quello che tutti pensano ma nessuno vorrà dire!

Simon Gorky

ILVA

Lettera 3

Caro Dago, poca indignazione sui media per l'ordinanza della Corte d'Appello di Taranto che azzera il giudizio di primo grado di condanna dei responsabili del disastro ambientale provocato dall'Ilva e ordina un nuovo processo da celebrare a Potenza, il che significa la pietra tombale sul diritto di avere giustizia per i tarantini. Motivo dell'annullamento: i giudici di primo grado potrebbero non aver sentenziato in modo imparziale perché probabilmente essi stessi colpiti dall'inquinamento dello stabilimento maledetto. Credo non vi siano sentenze analoghe non solo in Italia ma nemmeno a livello internazionale né che altri giudici si spingeranno a tanto. L'Italia sempre avanti, nel peggio.

Paloma

ryan routh

Lettera 4

Caro Dago, che dilettanti Biden e la Harris: hanno fatto cilecca per la seconda volta... Non sanno nemmeno scegliersi "collaboratori" capaci e vorrebbero battere Putin!

Corda

Lettera 5

Caro Dago, Milano, Roma e Firenze si confermano anche quest'anno le peggiori nell'Indice della Criminalità 2024 del Sole 24 Ore. Chapeau al Pd che è riuscito ad occupare l'intero podio!

A.Reale

Lettera 6

Caro Dago, Ue, Thierry Breton lascia la Commissione europea e attacca Ursula von der Leyen. E meno male che in Europa il problema era l'Italia!

Arty

Thierry Breton

Lettera 7

Caro Dago, Starmer: "Da Meloni per capire come l'Italia ha ridotto flusso immigrati irregolari". Dal premier laburista inglese subito barba e capelli per la Schlein!

B.Ton

Lettera 8

Vostro Onore D,

un pm utilizza l' intero vocabolario per dimostrare la colpevolezza dell' indagato che molte volte viene assolto nei tre gradi di giudizio dai tribunali che sentenziano in contrasto con l' accusa. Tutte le assoluzioni non sono, finora, considerate attacco politico alla magistratura inquirente. Restano impunite le accuse indimostrate che non possono, finora, essere considerate attacco politico alla dignità del giudicato - assolto. L' insostenibile pesantezza della politica che diviene Magistratura.

- peprig -

Lettera 9

Caro Dago, cento miliardi di evasione e mancano dieci miliardi per la manovra.

RL

MATTEO SALVINI

Lettera 10

Caro Dago, il processo relativo alla ex Ilva dovrà essere rifatto. Se consideriamo tutte le condanne e i processi che vengono annullati per vizi di forma o prescritti. Le decine di milioni che lo Stato paga alle vittime di errori dei magistrati, siamo certi che gran parte dei problemi della giustizia italiana non riguardino una parte di magistrati probabilmente non adeguati? Massimo rispetto per un Organo dello Stato che ha pagato un enorme tributo di vite nell'espletamento del lavoro, ma ora un semplice cittadino vede troppi errori e incongruenze e un atteggiamento troppo corporativo.

BF

Lettera 11

Caro Dago,

ma non si potrebbe lasciare Salvini su un barcone così anche lui capisce che significa stare in mare alla deriva? Non sono per la legge del taglione, ma per alcuni forse è l’unico modo per capire che cosa dicono.

Saluti alla barca alla deriva,

Lisa

P.S. Ho visto il video su Twitter di Salvini ed ero rapita dalla sua camicia e dalle riprese (anche meno pappagorgia). Cosa è successo al suo team esperto di comunicazione? Possibile che non potessero riprenderlo meglio?

meme di donald trump e i gatti 3

Lettera 12

Lo sparatore di Donald Trump in verità avrebbe detto che voleva solo cacciare dei gatti per fare cena

GB

Lettera 13

Caro Dago,

Caspita quanto e' sveglio Grillo, ha capito solo dopo mesi/anni che Conte vuol farsi un partito tutto suo! Si chiamera' "Movimento a Rotelle" per celebrare gli storici milioni di euro sprecati da Conte nell'acquisto di monopattini e banchi a rotelle per risolvere l'emergenza COVID.

Giovanna Maldasia

Lettera 14

GIUSEPPE CONTE BEPPE GRILLO

Caro Dago, allarme a Washington e Londra. Gli Stati Uniti e il Regno Unito temono che Russia e Iran stiano cooperando in ambito nucleare, affinché Teheran raggiunga l’obiettivo della bomba atomica. Cioè Putin vorrebne completare il lavoro imiziato da Obama e gli Ayatollah con l'accordo del luglio 2015 poi troncato da Trump?

Axel

Lettera 15

Caro Dago,

ammesso e non concesso che esista costituzionalmente il diritto ad abitare, per uno sfigato come me, senza una lira e senza una donna, si potrebbe considerare anche il diritto a mangiare e a scopare, naturalmente a gratis, eh!

A chi chiedere? A Ilaria Salis?

Tonyborg

ARMATA BRANCA-MELONI - POSTER BY MACONDO

Lettera 16

Caro Dago con i vestiti "eleganti" regalati all'attuale Primo Ministro inglese abbiamo capito che anche in Gran Bretagna i politici con lo stipendio non arrivano a fine mese....

Amandolfo

Lettera 17

Caro Dago, se con le dimissioni di Sangiuliano il Pd ha perso l'1,5% nei sondaggi, Meloni faccia dimettere anche Santanchè e Lollobrigida così manda Schlein sotto del 20%!

Maxmin

Lettera 18

KEIR STARMER E VICTORIA

Caro Dago, il premier laburista britannico Keir Starmer sotto accusa per i vestiti regalati alla moglie da Waheed Alli, membro della Camera dei Lord nonché generoso finanziatore del partito di maggioranza, che non risultano regolarmente dichiarati. Com'è che su dice? Il buon giorno si vede dal mattino...

Jonas Pardi

Lettera 19

Caro Dago, Biden commentando il secondo tentato omicidio contro Trump: "Il secret service ha bisogno di più aiuti". Chiederà un contributo a Zelensky?

RPM