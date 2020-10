POSTA! - CARO DAGO, C'È UN SOLO MODO PER DEFINIRE IL NUOVO DPCM, VARATO DAL GOVERNO CONTE, CHE METTERÀ IN CRISI DECINE DI MIGLIAIA DI IMPRESE: DECRETO AMMAZZA ITALIA - IN QUESTI GIORNI DI PROTESTE DI PIAZZA SI HA NOTIZIA DELLE SARDINE? NON STARANNO MICA ASPETTANDO IL…

Lettera 1

Caro Dago, in questi giorni di proteste di piazza si ha notizia delle sardine? Non staranno mica aspettando il via libera da Prodi e dal Pd per poterlo fare

Paul

Lettera 2

Caro Dago, coronavirus, Società Italiana Malattie Infettive: "Curva epidemica fuori controllo". E meno male che i giornaloni americani rimproveravano Trump di non aver fatto come in Italia...

Tom Schusterstich

Lettera 3

Caro Dago, il ministro Gualtieri: "Indennizzo a 350mila aziende sarà superiore al precedente". Sarà come la cassa integrazione delle migliaia di famiglie che da maggio stanno ancora aspettando?

Mario Canale

Lettera 4

Dagovski,

Ricapitolando. Se i contagi calano e’ merito del Governo. Se aumentano e’ colpa dei cittadini. A governare cosi e’ buona pure mia zia.

Aigor

Lettera 5

Caro Dago, Arnold Schwarzenegger sottoposto a un delicato intervento per la sostituzione della valvola aortica dopo che due anni fa gli era stata sostituita una valvola polmonare. Porca miseria, ha più pezzi estranei in corpo lui di quanti ne avesse Terminator nei film.

Greg

Lettera 6

Caro Dago, nuovo Dpcm, il premier Conte: "Stretta necessaria per controllare la curva dei contagi e passare un Natale in serenità". Perché mi ricorda tanto il "Sarà un anno bellissimo" del gennaio 2019 e il "Siamo prontissimi" del gennaio 2020?

Gripp

Lettera 7

Caro Dago, che vergogna! Una cosa che avrebbero potuto fare quei cattivoni "fascisti" di Trump e Bolsonaro. Ma com'è possibile che il governo amico del Pd abbia deciso di annientare la cultura chiudendo cinema e teatri dopo aver fatto spendere loro un pacco di euro per rispettare le norme anti Covid? E pensare che sino ad ora sui migranti era andato così bene...

Gian Morassi

Lettera 8

Caro Dago, coronavirus, la metà dei contagi di tutto il mondo è registrata nell'Ue (un decimo della popolazione mondiale!). Che sia un premio del Covid al continente meno negazionista del globo per come segue scrupolosamente i dettami della cosiddetta scienza?

J.R.

Lettera 9

Caro Dago, coronavirus,, gli ospedali sono presi d'assalto anche da pazienti poco sintomatici che non avrebbero bisogno di cure ospedaliere o da cittadini che richiedono tamponi. Chi semina vento raccoglie tempesta. Prima terrorizzano la popolazione e poi si lamentano se la gente agisce di conseguenza?

U.Delmal

Lettera 10

Dago darling, apprendo da un libro di Jean Sévillia (giornalista e divulgatore storico francese) che, verso la fine del 1800, in Francia i complottisti di sinistra davano la colpa di molte cose brutte ai gesuiti. Quelli di destra le davano ai massoni. A chi attribuire gomblotti se e quando gesuiti e massoni vanno d'amore e d'accordo? Ossequi

Natalie Paav

Lettera 11

Il mitomane, o bugiardo patologico, mente per avere un successo che non gli spetta e per nascondere la propria fragilità creando dei falsi miti per non apparire inferiore alla rappresentazione ideale di sé stesso che si è creato.

Conte Speranza

È un manipolatore degli altri e della realtà. Non può permettersi di provare angoscia e senso di colpa nei confronti delle persone che manipola con le menzogne, perchè significherebbe ammettere il suo fallimento.

Pertanto è sempre sotto stress per mantenere un contegno e allontanare i sentimenti dalla sua strategia manipolatoria. Non dico a chi calza a pennello per evitare guai a questo sito, ma se ci pensate un attimo forse converrete con me sul famoso asfissiante pervasivo soggetto che mi ispira queste osservazioni.

Saluti BLUE NOTE

Lettera 12

Caro Dago, c'è un solo modo per definire il nuovo dpcm, varato dal Governo Conte, che metterà in crisi decine di migliaia di imprese: decreto ammazza Italia.

Lino

Lettera 13

Caro Dago, lockdown parziale, i 5 Stelle sollecitano tempi certi per i "ristori". Come no, si farà velocemente come per la revoca delle concessioni ai Benetton.

A.Sorri

Lettera 14

Caro Dago, Zingaretti: "Il nemico è il coronavirus, non le misure per fermarlo". E allora perché da maggio ad oggi il Governo non ne ha predisposta nessuna?

Gaetano Lulli

Lettera 15

Caro Dago, è strano che al genio che ha pensato di far chiudere i ristoranti alle 18 - per non far perdere loro i mega incassi che si fanno coi pranzi tra le 15 e le 17 - non sia venuto in mente anche di lasciar aperti cinema e teatri almeno fino a mezzogiorno. Temeva la ressa mattutina?

Dirty Harry

Lettera 16

Dagosapiens, lo scorso Marzo i medici cinesi accorrono in Italia: “Abbiamo il plasma con gli anticorpi”, “Vi aiuteremo”, “Capiamo il vostro dolore”; in Aprile, l’ambasciatore cinese: “Cina e Italia unite contro il coronavirus”. Dopodiché se ne sono tornati a casa loro a fregarci tutti con la loro economia che va a gonfie vele mentre il resto del mondo annaspa con l’acqua alla gola.

Vittorio Nihao ExInFeltrito

Lettera 17

Coro Dago, coronavirus, allarme medici Malta, vicini a collasso ospedali. Li aiutiamo noi: mandino in Italia tutti i migranti!

Pino Valle

Lettera 18

Caro Dago, il premier Conte agli studenti: "Decisione su didattica a distanza non facile, ma curva preoccupa". Chissà quanti calci nel sedere si sarà preso dalla ministra Lucia Azzolina.

Gildo Cervani

Lettera 19

Caro Dago, che spavento! Vicino casa ho appena visto scendere da un'autoambulanza quelli che sembravano essere due marziani. Poi ho capito: deve trattarsi dell'estrazione da casa di un paziente Covid.

A.B.

Lettera 20

Caro Dago nel nuovo dpcm il governo non può dire chiudiamo tutto(lockdown); allora raccomanda di non spostarsi se non per comprovate motivazioni lavorative,ecc... ; si può dire scritto in paraculese ? Poi ci dicono che è per salvare il Natale.

Se ci ricordiamo a cronologia delle date di questa primavera dovremmo preoccuparci. Con successivi dpcm chi hanno chiusi in casa fino a che erano passati tutti i ponti festivi da Pasqua passando al 25 aprile per finire al primo maggio. ora arriviamo al 24 novembre poi ? 8 dicembre? 25 dicembre ? 6 gennaio?

Giuliano

Lettera 21

Caro Dago, gli ultimi provvedimenti anti-covid di Conte sembrano scritti dal ...sindaco di Paperopoli! Bar e ristoranti chiusi dalle 18, ora in cui il virus inizia a circolare, poi chiusura di palestre, sale giochi e piscine.

Passi per le piscine ma le altre attività hanno postazioni fisse, si possono regolare facilmente ingressi e distanziamento, ma forse nessuno ci ha pensato, troppo complesso! Stesso discorso per cinema e teatri. A proposito come mai le trasmissioni tv hanno pubblico? Aspettiamo fiduciosi il prossimo Dpcm che raccoglierà sicuramente le indicazioni di persone competenti (purtroppo carenti nel governo) iniziando dal grande maestro Muti.

FB