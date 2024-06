POSTA! - CARO DAGO, 9 E 92 (MARCELL JACOBS), 9 E 96 (CHITURU ALI), 9 E 99 (GIUSEPPE CONTE) – GRILLO DICE A CONTE CHE I 5S DEVONO TORNARE ALLE ORIGINI, A FANC… GLI ELETTORI HANNO GIÀ COMINCIATO A MANDARCELI – FINALMENTE È USCITO L'ULTIMO ATTESISSIMO FILM DI PAOLO VIRZÌ: "BOTTE IN TRATTORIA"

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

giorgia meloni premierato

Dago,

Quelli che strillano contro il premierato, dicendo che il premio elettorale crea una maggioranza artificiosa, dimenticano che da 25 anni questo paese e' fermo in uno stallo che proprio un parlamento frammentato ha alimentato; tra inciuci, compromessi, annaquamenti di leggi che non sono mai state quello che servivano, proprio per mantenere uno status quo, che va bene solo ai politici e ai loro interessi di parte.

MP

joe biden abbraccia hunter dopo la condanna 1

Lettera 2

Caro Dago, Biden: "Trump criminale condannato, un secondo mandato è una minaccia". Sleepy Joe parla con cognizione di causa viste le cose che ha saputo insegnare al figlio Hunter.

Rob Perini

Lettera 3

Caro Dago, il prof Zucchetti e suoi deliri sono la plastica dimostrazione di come si possa essere allo stesso tempo un quasi premio nobel per la fisica ed un perfetto idiota. Incredibile ma vero.

Lp

il post di massimo zucchetti contro la nazionale di calcio ucraina

Lettera 4

Esimio Dago,

9 e 92 (Marcell Jacobs)

9 e 96 (Chituru Ali)

9 e 99 (Giuseppe Conte)

Bobo

Lettera 5

Caro Dago

Grillo dice a Conte che i 5S devono tornare alle origini, al vaffanc… Gli elettori hanno già cominciato a mandarceli.

Saluti, Usbergo

Lettera 6

Dagonzo

Ma il Berti Nicola è sempre stato un coglione a cominciare dal tentativo di rompere la gamba a Rivera in un Juve Milan del 1978.

Icj

POZZOLO, EL PISTOLERO - VIGNETTA BY MACONDO

Lettera 7

Caro Dago, lesioni personali colpose, omessa custodia di armi, accensioni ed esplosioni pericolose, porto illegale in luogo pubblico del revolver detenuto in «licenza da collezione», porto illegale di cartucce di tipo vietato. Con queste accuse la procura di Biella ha chiesto il rinvio a giudizio per Emanuele Pozzolo. Il parlamentare sospeso da FdI dovrebbe rivolgersi alla ditta "Bonelli & Fratoianni": se sono riusciti a far uscire dal Pozzo(lo) una come Ilaria Salis...

Kevin DiMaggio

Lettera 8

Sir Dago,

scriveva WS .. " c' è qualcosa di marcio in Danimarca". Oggi in quel di Roma dicesi "se so' infracichiti " riferito agli editorialisti made in Piemonte e dopo l'ultima intervista di Gramellini a fantasmi di dodicenni, a scuole chiuse.

RISSA ALLA CAMERA - LEONARDO DONNO AGGREDITO

- peprig -

Lettera 9

Caro Dago, Verdi Ue: "Mai alleati con Giorgia Meloni". Tranquilli, anche lei difficilmente vorrà far digerire ai propri elettori i sorci Verdi...

Gildo Cervani

Lettera 10

Caro Dago, Mattarella: "Rissa in Parlamento è una scena indecorosa". E invece far eleggere al Parlamento europeo una manganellatrice come la Salis è "decoroso"?

Giacò

Lettera 11

Caro Dago, Macron avrebbe definito "grottesca" la volontà del Nuovo Fronte Popolare della sinistra di consentire ai cittadini di "cambiare sesso in Comune". C'è riscatto per tutti. Dopo Papa Francesco anche il presidente francese dice stop alla "frociaggine"!

Oreste Grante

MACRON PAPA BERGOGLIO OSHO

Lettera 12

Caro Dago, in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr) ha nuovamente assegnato ad Amazon il prestigioso riconoscimento “Welcome. Working for refugee integration” per l’anno 2023. Un applausone! Così con gente che lavora a basso costo i prezzi possono continuare a rimanere bassi.

E.S.

Lettera 13

tomba berlinguer vandalizzata 23

Caro Dago, procura di Roma avvia un'indagine su profanazione della tomba di Berlinguer. Non è che lo stesso Enrico, rivoltandosi nella tomba dopo aver visto la sinistra passare dalla difesa dei lavoratori a quella della "frociaggine", ha prodotto in superfice tutto quell'ambaradan?

Theo

Lettera 14

Caro Dago,

Finalmente è uscito l'ultimo attesissimo film di Paolo Virzì: "Botte in trattoria"

Signoramia

Lettera 15

Caro Dago, chissà cosa avrà pensato Sergio Mattarella in visita in Romania quando il suo omologo, il presidente Klaus Iohannis, rispondendo alla domanda di una giornalista sulle imminenti presidenziali romene ha detto: "Per noi l'importante è che il presidente sia scelto dagli elettori e non dai partiti"...

Casty

Lettera 16

Caro Dago, Maturità 2024, una traccia invita i maturandi a riflessioni sull'uso dell'atomica. C'è poco da riflettere: dopo le due sganciate sul Giappone nel 1945, abbiamo avuto anni e anni di pace, almeno tra le grandi potenze...

Giacomo Francescatti

esame di maturita 5

Lettera 17

Caro Dago, M5s, Conte: "Il destino del Movimento non è nelle mani di Grillo". Nei piedi? Visto che ha già iniziato a prendere "Giuseppi" a calci dopo il flop alle Europee?

Lucio Breve

Lettera 18

Caro Dago, primo sì al premierato. Così magari i futuri "Scalfaro" non potranno brigare per far cadere i governi a loro sgraditi?

Jonas Pardi