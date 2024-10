POSTA - CARO DAGO, ADESSO CHEF RUBIO ANDRÀ A CUCINARE PASTI PER I LIBANESI SOTTO ATTACCO O SA FARE IL LEONE SOLO A PAROLE NELLE PIAZZE ITALIANE? - LETTA SI DIMETTERÀ DA DEPUTATO DOPO LA NOMINA A DECANO DELL'IE SCHOOL OF POLITICS: "TORNO AL LAVORO UNIVERSITARIO". INSEGNERÀ AGLI STUDENTI TUTTI I FLOP CHE È RIUSCITO A REALIZZARE IN POLITICA?

Lettera 1

Caro Dago, Hezbollah: "Al momento non è possibile organizzare i funerali pubblici di Nasrallah". No problem: ne faranno uno unico assieme a quello del suo successore...

Sasha

Lettera 2

Caro Dago, Crosetto: "Militari italiani in Libano sono nei bunker". Li abbiamo mandati lì per fare tornei di briscola?

Giacò

Lettera 3

Caro Dago, Libano, Usa: "Operazioni Israele in linea con suo diritto a difesa". Biden e Harris agenti sionisti?

Mich

Lettera 4

Caro Dago, Israele conferma: "Iniziate le operazioni di terra nel sud del Libano". Netanyahu vuole rubare le prime pagine a Zelensky che invade il Kursk?

Tas

Lettera 5

Caro Dago, Netanyahu avvia le operazioni di terra nel sud del Libano. Proprio come ha ripetuto per settimane rimbam-Biden: "Cessate il fuoco mai così vicino"...

Maxmin

Lettera 6

Caro Dago, adesso Chef Rubio andrà a cucinare pasti per i libanesi sotto attacco o sa fare il leone solo a parole nelle piazze italiane?

Rob Perini

Lettera 7

Qualcuno mi ricorda esattamente qual'è lo scopo della missione UNIFIL e dei valorosi soldati italiani? Perchè dubito che sia quella di stare chiusi nei bunker per non rischiare di farsi male...

Lettera 8

Caro Dago, Israele conferma: "Operazioni segrete in Libano da mesi". Fossi negli Hezbollah farei attenzione non solo a cercapersone e walkie talkie ma anche ai turbantoni che si infilano in testa: potrebbero essere stati confezionati con stoffe radioattive.

Ice Nine

Lettera 9

Caro Dago

triste parabola della dott.ssa Boccia. Da “lady caduta del governo” a postatrice di foto di tiramisù.

Saluti, Usbergo

Lettera 10

Diamo tempo al tempo. Ma alcuni grandi vecchi non vanno mai in pensione ? Sono dappertutto . Non vogliono proprio lasciare spazio ai giovani cinquantenni o trentenni ?

E dirgli che i grandi campioni si ritirano prima di....

Lettera 11

Caro Dago,

Con la Pascale che imperversa a moralizzare in TV secondo I suoi canoni abbiamo toccato il fondo....? No, aspettiamo che arrivi anche la similvedova a darci lezioni di come gestire la democrazia da remoto e Fedez di educazione civica e siamo a posto .

Giovanna Maldasia

Lettera 12

Caro Dago, ci voleva un politico di razza come Zanda per descrivere in maniera precisa ed esaustiva il mitologico Conte "uno che ama solo se stesso", aggiungerei che la sua totale impreparazione politica è pari alla rabbia per essere stato estromesso dalla poltrona di premier dove era stato messo dai due "geni politici" Di Maio e Salvini che di fatto lo manovravano.

Ora Conte nutre ancora la folle speranza di poter tornare a fare il premier non rendendosi conto della marginalità del suo movimento nel contesto politico e nei confronti del PD. Prima o poi lo capira'...

BF

Lettera 13

Caro Dago, Israele, lanciata l'operazione in Libano, "incursione mirata e limitata". In tutto il Paese per non più di 5 anni?

RPM

Lettera 14

Caro Dago, Meloni: "In Libano urgente de-escalation, Italia farà la sua parte". Mandiamo Mario Draghi a chiedere agli Hezbollah se vogliono il condizionatore o la pace!

J.N.

Lettera 15

Caro Dago,

meno male che qualcuno risponde al Generale, ma dargli veramente del gay come se fosse un’offesa non è a sua volta omofobico? E poi perfino il fu Silvio non si è mai tirato indietro dal fare battute (?) sui gay poco carine.

Poi per carità ora tutto perdonato a Pascale fresca di dis-unione gay, ma davvero tutto il mondo liberale di destra ha solo la ex Madame Pompadour anzi Calippa? Mi sento dentro davvero una dinastia monarchica più che ad una repubblica. (Sempre poi sto male alla notizia che il generale è un altro della super casta visto che compagno di banco di Carla Bruni…)

Saluti alla repubblica della banana,

Lisa

Lettera 16

Caro Dago, Unifil: "Idf ha annunciato incursioni, viola risoluzione Onu". Mah... Un autorevole membro dell'organizzazione di cui fanno parte, gli Stati Uniti, ha detto che sono perfettamente in linea con il diritto internazionale. Non sarebbe il caso che prima di sentenziare si parlassero tra loro?

Ezra Martin

Lettera 17

Caro Dago, Letta si dimetterà da deputato dopo la nomina a decano dell'IE School of Politics: "Torno al lavoro universitario". Insegnerà agli studenti tutti i flop che è riuscito a realizzare in politica?

Theo

Lettera 18

Caro Dago, Nato, cambio della guardia: Mark Rutte nuovo segretario generale. L'uscente Jens Stoltenberg lascia un "vuoto profondo" che sicuramente mancherà a Vladimir Putin...

Corda

Lettera 19

Caro Dago, due persone, di 48 e 58 anni, sono morte in una sparatoria avvenuta all'alba al mercato del pesce di Salerno. La modernità: una volta ci si limitava a prendersi a pesci in faccia.

Lino

