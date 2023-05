POSTA! - CARO DAGO, APPENA ELETTA SEGRETARIO HA ESCLAMATO: "ANCHE STAVOLTA NON CI HANNO VISTO ARRIVARE...". E INVECE CARLO COTTARELLI HA VISTO BENISSIMO ARRIVARE ELLY SCHLEIN: TANT'È CHE LASCIA SIA IL PD CHE IL SENATO - PURE 007 VERRA' CORRETTO IN OSSEQUIO ALLA CANCEL CULTURE CHE SI STA IMPONENDO. COME SE CORREGGERE DELLE PAROLE POTESSE TOGLIERE PREGIUDIZI, CONSUETUDINI E DATI DI FATTO CHE DURANO DA SECOLI…

CARLO COTTARELLI A CHE TEMPO CHE FA

Caro Dago, appena eletta segretario ha esclamato: "Anche stavolta non ci hanno visto arrivare...". E invece Carlo Cottarelli ha visto benissimo arrivare Elly Schlein: tant'è che lascia sia il Pd che il Senato...

Sandro Celi

Caro Dago, un climber bolzanino di 31 anni è stato morso alla mano da una vipera, mentre stava arrampicando lungo il primo tiro della via Cresta del Pezol ad Arco, in Trentino. Dopo l'orsa verrà chiesta anche la cattura e l'abbattimento della vipera?

Licio Ferdi

ELLY SCHLEIN A BOLOGNA

Caro Dago, Schlein e l'incontro con Meloni: "Non sia un modo per distrarre l'attenzione". Detto da una che pochi giorni orsono ha posato per "Vogue", fa scompisciare dalle risate!

Leo Eredi

Caro Dago, migranti, Biden invia 1.500 soldati al confine con il Messico. È previsto dal "diritto internazionale"?

donald trump vs joe biden immagine creata con midjourney 1

Scottie

Caro Dago, non sono bravo come i sondaggisti o tanti commentatori politici, ma sono capace di fare una addizione. Se prendo i risultati delle ultime elezioni sia del PD che di Articolo 1 (ora tornati insieme) e li sommo viene fuori un risultato maggiore del 21% di cui viene accreditato oggi il "nuovo" PD della multigender Schlein. Dove vedono questa grande risalita? Siamo alle solite mistificazioni...

FB

Caro Dago, l'Ue verso sanzioni ad aziende cinesi che aiutano la Russia. Stanno scherzando col fuoco. E poi come faremo funzionare le auto elettriche della grande transizione ecologica? Col cervello della von der Leyen?

jimi hendrix sex tape 6

A.Reale

Hey Dago,

a proposito di correttezza politica e censura postuma e grottesca di vecchi film, romanzi, canzoni, segnalo un caso che oggi non sarebbe mai consentito. Mi sento "Hey Joe" del leggendario Jimi Hendrix (in italiano, Ciao Peppe) e mi rendo conto che il dialogo surreale, tradotto in romanesco per semplicità, riporta: ciao Pe', ma ndo czz vai co' quer fucile in mano?

JOE BIDEN MANGIA UN GELATO

E Peppe, sicuro di sé: vado a spara' alla mi' regazza, l'ho beccata che faceva robba co' n'antro. E alla strofa successiva, senza scampo: ciao Pe', ho saputo che jài propio sparato alla tu' regazza... E Peppe conferma: sì, jò sparato, l'ho beccata che stava a sc.... co' n'antro... Insomma, Dago, un tempo c'era tutta sta violenza... ma poi che direbbe Mario Brega? A Rugge', e m'a chiami violenza?

Ciao

Dago,

MEME SUL SERVIZIO DI VOGUE SU ELLY SCHLEIN

Pure 007 verra' corretto in ossequio alla cancel culture che si sta imponendo ed impazzando. Come se correggere delle parole potesse togliere pregiudizi, consuetudini e dati di fatto che durano da secoli.

MP

Caro Dago, I giornaloni di sinistra dipingono come un successo la manifestazione dei sindacati, appoggiata con entusiasmo dalla segretaria multigender del PD Schlein, nella Bologna "rossa", alla quale hanno partecipato 30.000 persone, numero un pochino gonfiato a giudicare dalle immagini TV. Dimenticando che in altri tempi le "adunate" dei sindacati facevano partecipare 100.000 e più persone...altri tempi altri leader!

FB

GAME OF DRONES - BY EMILIANO CARLI

Caro Dago, Ucraina, Cnn: "Mosca ha tirato fuori dai depositi attrezzature militari vecchie, inclusi i carri armati T-55, un modello commissionato per la prima volta dall'Armata Rossa dell'Unione sovietica nel 1948, poco dopo la fine della seconda guerra mondiale. Sono cosi' vecchi che si possono trovare nei musei".

Sono 439 giorni che ci raccontano quanto stiano messi male i russi. E allora dall'altra parte deve esserci una coalizione di ebeti se, in 50 contro 1, ancora non sono riusciti ad avere ragione di uno che utilizza armi costruite 75 anni fa!

F.T.

CARLO COTTARELLI A CHE TEMPO CHE FA

Esimio Dago, dopo aver visto un servizio sul borseggiatore veneziano denunciato solo per atti osceni e non per furto perchè la denuncia per furto doveva essere fatta dai borseggiati posso garantirti che l'italia è diventata veramente un paese di emme..grazie alla magistratura che abbiamo.

Io dopo aver fatto una denuncia con nome e cognome ad un tizio residente in meridione convocato in tribunale e mai presentatosi per 3 consecutive volte ricevo una convocazione in cui mi si dice che se non mi presento (io...) entro una certa data la denuncia viene a decadere.. Ma andassero a fare in culo queste merde di magistrati del cazzo.

borseggiatore con il pene di fuori venezia

Caro Dago, strage a scuola a Belgrado, si dimette il ministro dell'Istruzione serbo. Una decisione assolutamente bizzarra. Non è stato mica un insegnante a compiere la carneficina. Il titolare del dicastero non avrebbe potuto fare alcunché per evitarla.

Achille Gambini

Bobby Canz

Gentile Direttore Dagostino,

Come in già avuto mondo di scriverle questa storia del commissariamento dell'inps non si riduce alle parole di Sallusti in merito alla governance.La meloni fa il gioco delle smistare essendo lei ricattabile visto da chi ha avuto i voti per scalzare Berlusconi.

GIORGIA MELONI

La previdenza italiana è fallita altro che balle. Il tanto sbandierato taglio delle tasse che l'anello avrebbe fatto è il solito metodo Renzi. volgere a Pietro per non fare a paolo.In pratica il taglio del cuneo fiscale incide sulla parte contributiva del lavoratore,ma i contributi sono deducibili ,quindi più aumenta il taglio sul cuneo fiscale più aumenta per contro la base imponibile sulla quale si calcola l'irpef.

Ergo va solo in culo a chi lavora perché aumenta solo le tasse da pagare e guarda caso per finanziare l'inps che è in bancarotta ma per salvare le posizioni della sinistra che campa di pensioni si è cercato ancora una volta il compromesso facendo pagare il conto agli italiani.loro non sono mai chiamati per rispondere della malversazione nella gestione della cosa pubblica.Mai.giustamente come il caso smenoranda.I sindacati se ne sbattono della bella Leccano il culo alla classe dirigente.

pasquale tridico foto di bacco (4)

Nessuno fa una inchiesta per portare alla luce tutti i benefici di cui godono questi sindacalisti. Cominciando dal non andare mai a lavorare.Inps.Istituto neutralizzazione parassiti sociali.Mi sembra che sia questo l'acronimo della sigla.La meloni non fa altro che indulgere a sinistra,perché proprio non si rende conto che il moto perpetuo non esiste.Mica si può credere di fare funzionare una economia così,con queste idee cicliche e ridondanti come il bipolarismo perfetto di prodi.perfetto per il manicomio,però.Per questo l'italia annega nei debiti.

Giuseppe Faso.

Caro Dago,

GIORGIA MELONI - LA MARGARET THATCHER DELLA GARBATELLA - MEME

Un paese dove a un trans nato uomo che si percepisce donna condannato a 25 anni di galera per aver violentato la propria bambina ,usata per girare materiale pedopornografico,viene garantito il privilegio di stare in un carcere femminile dove c'e' pure la sua amante-complice trans e i/le due intendono sposarsi per poi pretendere di dividere la stessa cella, si considera portatore e garante della Democrazia nel nostro pianeta e noi lo seguiamo in ogni sua impresa ,che comporta sempre bombardamenti ,morti e conseguenti spese militari abnormi a scapito della nostra economia e veniamo pure regolarmente esclusi dalle decisioni che contano.

Giovanna Maldasia

Kyrylo Budanov

Caro Dago ieri nella spasmodica ricerca di una scusa per dedicare 30 minuti di ennesima propaganda della Schlein, Lucia Annunziata ha inventato un altro filone giornalistico: oltre che parlare con e del candidato parlare anche col giornale che ha intervistato il candidato.....

Amandolfo

Caro Dago, Guerra Ucraina, Cina: "Tuteleremo i nostri interessi in caso di sanzioni Ue". Non contenti dell'inflazione a quasi due cifre, a causa dei costi energetici dopo la rottura con la Russia, adesso a Bruxelles lavorano per dare il colpi finale all'economia europea. E tutto per seguire Biden e il suo fantoccio di cartapesta Zelensky.

M.H.

VIGNETTA ALTAN - GIORGIA MELONI E I FRANCESI

Caro Dago, capo degli 007 di Kiev, Kyrylo Budanov : "Uccidere russi ovunque". Duchiarazione abominevole, degna dell'Isis. Si è bevuto il cervello? È veramente incredibile che l'Occidente mandi armi a gente simile. Potrebbero utilizzarle per far fuori Anna Netrebko a una Prima della Scala! Davvero i leader occidentali non hanno nulla da commentare?

Nino

Pleclaro Dago,

ma se la contraerea ucraina abbatte il 100% dei droni e razzi contro di loro,come per esempio stanotte su Kiev 35 su 35 (!!!) mi spieghi le distruzioni? autocollasso degli edifici? Lo sappiamo che è propaganda ma che venga pubblicata pari pari senza un pò di approfondimento e critica dai nostri (??)(ormai sono ucraini) media non penso faccia bene al giornalismo.. quello vero... Altrimenti chiamatevi Corriere di Kiev, Repubblica di Ucraina, Stampa di Leopoli, Il Giornale di Azov... sareste più onesti con i vostri (ormai rari) lettori..

Asgaqlun

sbarchi di migranti dalla tunisia

Caro Dago, migranti, avviato il piano di evacuazione dell'hotspot di Lampedusa. Bene. Li spostano in altri centri d'accoglenza in tutta Italia. E quando tutti i centri saranno stracolmi? Ributteranno i clandestini in mare o cominceranno a requisire case sfitte ed alberghi?

Ice Nine

Pleclaro Dago,

MIGRANTI A BORDO DI UNO YACHT

oggi il generale Kyrylo Budanov, capo dei servizi segreti militari ucraini, ha affermato che ucciderà tutti i russi che potrà in giro per il mondo stile Mossad per intenderci. Logicamente tutti i giornaloni e media, in stile Cinegiornale Luce del Ventennio, hanno aperto con questa mirabolante notizia su chissà cosa succederà ai russi terrorizzati e sulla brillante idea del generale, beh vorrei umilmente ricordare che i russi mi ammazzatine "strane" in giro per il mondo sono maestri da sempre ed a render pan per focaccia anche più duramnte ci mettono un nonnulla casomai colpendo pure i "fiancheggiatori " occidentali ormai chiaramente in guerra contro di loro

Asgaqlun