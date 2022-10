POSTA! CARO DAGO, ASSISTIAMO IN QUESTI GIORNI A PERSONE (SCRITTORI, CANTANTI, GIORNALISTI, INFLUENCER) CHE SI AUTOISCRIVONO IN AUTOLISTE DI AUTOPROSCRIZIONE – GIUSTAMENTE, ELODIE CI TIENE A FAR SAPERE CHE “ESSERE DI DESTRA È UNA COSA, ESSERE FASCI UN'ALTRA”. CON LO STESSO CRITERIO, ESSERE ARTISTI È UNA COSA, ESSERE PARACULI UN'ALTRA. IN QUALE CATEGORIA SI RICONOSCE, LA NUOVA EROINA POPOLARE DI INSTAGRAM?

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

ZELENSKY BIDEN

Dago Magister vitae,

il nostro futuro è in mano a due guerrafondai e un comico magliettinato che se la stanno battendo a chi ce l'ha più lungo, seguiti da altri leader appecoronati. Alto si alza il loro urlo: "niente pace sino a quando c'è Putin, Putin deve cadere, sempre più sanzioni alla Russia, nessuna trattativa con lui". Alla fine noi della Unione Europea saremo quelli che dovranno consumare tonnellate di pomata per le emorroidi.

Un suddito.

Lettera 2

joe biden 4

Caro Dago,

vuoi dire tu ai novelli scopritori del risparmio energetico che noi, miseri mortali, a parte la scelta ecologica, è già da anni che siamo costretti a far quadrare i conti in casa tenendo il riscaldamento estremamente basso e che spegnendo tutti gli apparecchi elettrici e le luci non necessari?

Come sempre ci sono state cicale e formiche, e le cicale (forse) si svegliano solo adesso...

Recondite armonie

Lettera 3

Caro Dago,

david petraeus barack obama

Biden grazia i "narco nipoti" di Maduro in cambio di 7 americani. Si è accertato che i sette siano persone viventi e non morte come quella deputata repubblicana che ultimamente cercava tra la platea di un discorso pubblico?

Axel

Lettera 4

Caro Dago,

l'ex generale David Petraeus, gia' capo della Cia: "Se Putin utilizzasse armi nucleari in Ucraina, risponderemmo guidando uno sforzo della Nato che eliminerebbe ogni forza convenzionale russa che possiamo vedere e identificare sul campo di battaglia in Ucraina e anche in Crimea e ogni nave nel Mar Nero". Come no. Passi per il Mar Nero, ma i danni collaterali su territorio e popolazione? E poi l'intervento diretto degli Usa (Nato) segnerebbe l'inizio della terza guerra mondiale. Prima di dire scemenze contare fino a mille...

Giacomo Francescatti

festa compleanno berlusconi 3

Lettera 5

Caro Dago,

assistiamo in questi giorni a persone (scrittori, cantanti, giornalisti, artisti, influencer) che si autoiscrivono in autoliste di autoproscrizione. Così.

Saluti, Usbergo

Lettera 6

Caro Dago, Berlusconi, nelle foto, è sempre con un sorriso smagliante, il volto sembra fatto di cera.

Se fa la faccia seria, che succede?

Cade tutta l'impalcatura?

Saluti.

Chips.

Mahant Radheypuri Juna Akhara

Lettera 7

Il santone induista che tiene alzato il braccio per 10 o 38 anni....Rocco lo tiene alzato da più di 50, ed è come un braccio (cit. Pozzetto, Mani di Fata)

Mullah

Lettera 8

Caro Dago,

Governo, Renzi: "Spero Meloni brava, ma non credo sarà all'altezza". La prima è una bellissima cosa. Chapeau! Per la seconda non deve preoccuparsi: quello che crede lui, visti i precedenti di quando era a Palazzo Chigi, va sempre nella direzione opposta della realtà.

Lucio Breve

Lettera 9

Dago lumen,

una notizia è una notizia e andrebbe riportata anche se dispiace.

Tocca a me, dunque, farla conoscere:

Ha suscitato scalpore in Polonia la sortita di Radoslaw Tomasz Sikorski, europarlamentare polacco, ma anche cittadino statunitense, che su Twitter ha ringraziato gli Stati Uniti per aver sabotato il gasdotto Nord Stream.

Certo, la responsabilità degli USA dovrebbe essere altrimenti verificata, ma il ringraziamento da parte di un politico polacco, membro di PO (Piattaforma Civica), per di più americano ben ammanicato con la Casa Bianca è una notizia che, purtroppo è stata omessa dalla nostra informazione.

Giancarlo Lehner

Lettera 10

RULA JEBREAL

Caro Dago,

il tweet di Rula Jebreal sul padre di Giorgia Meloni ("famigerato criminale condannato per traffico di droga") aveva il palese intento di screditare la leader di FdI in base al detto "le colpe dei padri ricadono sui figli". Considerando che i padri non si scelgono, mentre gli amici sì, chissà come reagirebbe la signora Jebreal se qualcuno tentasse di screditarla rinfacciandole le sue frequentazioni "amichevoli" con personaggi come Harvey Weinstein, attualmente in prigione per stupro e violenza sessuale...

Gualtiero Bianco

Lettera 11

Caro Dago,

SALVINI BERLUSCONI MELONI LUPI

i due geni politici Berlusconi e Salvini, oltre ad aver fatto precipitare i loro partiti a livelli minimi, adesso faranno anche fallire la formazione di un governo Meloni. Il PD, come avvenuto negli ultimi dieci anni, si prepara a governare pur avendo perso le elezioni. Ma qualcuno che pensioni il banana e il capitone proprio non si trova in quei due partitini in via di estinzione? Poi uno si chiede perché si votano i grillini...

FB

Lettera 12

rula jebreal atlantide 2

Ottobre: tempo di Premi Nobel. So che non esiste, ma perché non viene creato un Premio Nobel per la Democrazia ad hoc per la signora Rula Jebreal, la Giovanna d'Arco del 2000, per "aver salvato la democrazia"? E perché, invece di ringraziarla, i cattivoni fascistoni e non solo che - grazie a lei - potranno domani cambiare democraticamente l'esito delle votazioni del 25 settembre, osano addirittura mandarla al rogo?

Antonio Pochesci

Lettera 13

alessia piperno

Caro Dago,

una 30enne romana, Alessia Piperno, è stata arrestata in Iran ed è detenuta in un carcere di Teheran. A dare la notizia sono stati i genitori, che hanno riferito di aver ricevuto una telefonata della figlia in lacrime: "Vi prego aiutatemi, temo di non uscire più". La famiglia della giovane ha lanciato un appello sui social.

Alessia, scrivono i genitori, "è una viaggiatrice solitaria, gira il mondo per conoscere usi e costumi dei popoli. Si è sempre adeguata e rispettato le tradizioni e, in certi casi, gli obblighi, di ogni paese che ha visitato". Augurandosi naturalmente che tutto finisca per il meglio, alcune domande sorgono spontanee. Ma porca miseria, proprio in Iran doveva andare? Non poteva visitare la Scozia?

Lino

Lettera 14

Caro Dago,

giorgia meloni vladimir putin financial times

gas, Giorgia Meloni: "La priorità è fermare la speculazione". E allora bisogna fermare la guerra in Ucraina. Ma se si continua a mandare armi ciò non può avvenire... Forse Biden ha interesse che il conflitto continui almeno fino alle elezioni di medio termine per poter sviare l'attenzione dai suoi disastri politici?

Piero Nuzzo

Lettera 15

Stai tranquillo Dago, il governo Meloni durerà 5 anni. Salvini e Berlusca non hanno alternative , ma ti pare che vanno con Pd e 5s? Sparirebbero definitivamente perderebbero Lombardia, Veneto e compagna bella , ma per favore vai…

Segion

GIORGIA MELONI

Lettera 16

Caro Dago,

italiani e sostenibilità, 2 su 3 pronti a pagare di più per prodotti green. Ma dove? Nei sondaggi tra i radical chic? Non hanno i soldi per arrivare a fine mese e figurarsi se si preoccupano delle fantasie deliranti di certa sinistra!

E.S.

Lettera 17

Dago, aiutaci a capire: Draghi chiede il tetto al prezzo del gas in Ue,la Germania (che conta tanto) è contraria,ma siamo sicuri che in casa nostra non si faccia il gioco delle 3 carte,cioè che gli oppositori allo stop alla crescita vertiginosa del costo del gas ,sia in Ue sia a livello nazionale,non siano coloro che, nonostante la criticità del momento, stanno esportando il gas già stoccato in Italia ? Mentre gli italiani annaspano di fronte all'incredibile aumento delle bollette,una notizia del genere non può che lasciarci allibiti, confusi e sfiduciati.

Paloma

giorgia meloni mario draghi

Lettera 18

Dagovski,

Draghi Banchiere alla Bce (2014): “Il calo dei prezzi (deflazione) è un problema”

Draghi Premier a Palazzo Chigi (2022): “La crescita dei prezzi (inflazione) è una tragedia”

Chissà come la penserà al suo prossimo incarico.

Aigor

Lettera 19

Caro Dago,

Elodie continui ad occuparsi di canzonette che le sue opinioni politiche - come dimostrato dalle elezioni - agli italiani entrano da un orecchio e fuoriescono da un altro foro, che non è necessariamente l'orecchio opposto...

Pop Cop

Lettera 20

Egregio Dago,

mario draghi meme

ormai viviamo nell'epoca dei tuttologi e, giustamente, elodie ci tiene a far sapere che "essere di destra è una cosa, essere fasci un'altra". Ricordo alla gentile signorina che, valutandola con lo stesso criterio, essere artisti è una cosa, essere paraculi un'altra. In quale categoria si riconosce, la nuova eroina popolare di instagram?

Un caro saluto,

Nick Pagnotta

GIORGIA MELONI MARIO DRAGHI BY DE MARCO mario draghi by istituto lupe

AGENDA DRAGHI MEME