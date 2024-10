POSTA - CARO DAGO, COME PENSA ROMA DI GESTIRE I TURISTI DURANTE IL GIUBILEO VISTO CHE OGNI GIORNO, DURANTE LE LINEE ATAC CI SONO ENORMI E INSOSTENIBILI FALLE? TI RACCONTO L’ULTIMA: STAMANE, IN ATTESA DEL BUS DELLA LINEA 71, NON UNO, MA DUE AUTOBUS SI SONO FERMATI PER STRADA PER UN GUASTO. MORALE DELLA FAVA: NOI POVERI PASSEGGERI SIAMO STATI COSTRETTI A PROSEGUIRE A PIEDI, TARDANDO COSÌ AL LAVORO. ORMAI NEMMENO UN MIRACOLO PUÒ SALVARE QUESTA CITTÀ…

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

vincisalvini 1

Caro Dago , se Musk pensa che la sua lotteria riservata a chi firma pro Trump sia un innovazione , beh noi siamo molto piu' avanti di lui : gia' anni fa avevamo il "Vincisalvini". Elon inventane una migliore e smettila coi funghetti .....

Marco di Gessate

Lettera 2

Caro Dago, Unrwa: "Sos dal nostro personale nel nord di Gaza". Non c'è nessun nuovo "7 ottobre" a cui poter prender parte?

Oreste Grante

unrwa a gaza 5

Lettera 3

Caro Dago, Ucraina, giovedì l'incontro Putin-Guterres. Il segretario generale dell'Onu si prepara a salire sul carro del vincitore?

Daniele Krumitz

Lettera 4

Caro Dago, "La Meloni è più pericolosa di Berlusconi", le toghe difendono il sostituto procuratore Marco Patarnello: "Travisate le sue parole". Vanno lette in albanese?

Furio Panetta

Lettera 5

giorgia meloni paolo berlusconi

Caro Dago , viste le sue multisbroccate degli ultimi giorni , Salvini ha ottenuto di cambiare denominazione al suo ministero che diventerà " infrastrutture trasporti e livori pubblici "

Marco di Gessate

Lettera 6

Caro Dago, le pensioni minime nel 2025 dovrebbero aumentare del 2,7%, circa 1,7 punti oltre l'inflazione e valere quindi 631,37 euro dai 614,77 attuali. Insomma, per i viaggi alle Maldive c'è ancora da aspettare...

Gripp

Lettera 7

silvio berlusconi giorgia meloni

Caro Dago, cosa dicono a Bruxelles, l'Arabia Saudita è un "Paese sicuro"? Perché la crème dei tennisti mondiali è andata lì a giocare un torneo-esibizione tornando a casa con milioni di dollari!

Mark Kogan

Lettera 8

Caro Dago, come pensa Roma di gestire i turisti durante il Giubileo visto che ogni giorno, durante le linee Atac mostrano enormi e insostenibili falle. Ti racconto l’ultima: stamane, in attesa del bus della linea 71, non uno, ma due autobus si sono fermati per strada per un guasto. Morale della fava: noi poveri passeggeri siamo stati costretti a proseguire a piedi, tardando così al lavoro. Nemmeno un miracolo può salvare questa città

vincisalvini 5

Il Conte Agenore

Lettera 9

Caro Dago, cosa dicono a Bruxelles, l'Arabia Saudita è un "Paese sicuro"? Perché la

crème dei tennisti mondiali è andata lì a giocare un torneo-esibizione tornando a casa con milioni di dollari!

Mark Kogan

Lettera 10

Caro Dago, secondo le toghe, le parole del sostituto procuratore Patarnello "Meloni è più pericolosa di Berlusconi" sono state travisate. Come no. Per capirle serve un esperto di geroglifici egizi...

roberto maroni 2001

Soset

Lettera 11

Caro Dago, vogliamo parlare anche dell'eliminazione dell'unica forma di anticipo pensionistico per le donne ",opzione donna" introdotta dal On Maroni

Ora la ducetta&c ha introdotto paletti discriminanti al limite della costituzionalità

Cara redazione di Dago, andate a leggere che cosa era prima e cosa è adesso opzione donna. Ci sono donne rimaste senza mezzi di sostentamento!

Lettera 12

unrwa a gaza 4

Giusti, ma mica giusti. A proposito di Blitz, ma che stai a dì? Ci rimanda a Gaza? Al Libano? Ma a Gaza e in Libano vengono colpite strutture militari, paramilitari, terroristiche. Piuttosto ci rimanda a Tel Aviv, ad Haifa, a Safed, a tutto il confine con il Libano bombardato indiscriminatamente per un anno da oltre 9000 razzi di Hezbollah sulla popolazione civile. E lo stesso per il sud di Israele, bombardato per vent'anni da decine di migliaia di missili di Hamas, puntati sulla popolazione civile. Come a Londra. A capovolgere la realtà non si può essere giusti.

John Silver

Lettera 13

ROBERTO SUBELLATI - VINCITORE VINCISALVINI

Caro Dago, secondo la commissione contro il razzismo e l'intolleranza del Consiglio d'Europa (Ecri), organizzazione internazionale non Ue con sede a Strasburgo, in Italia tra le forze dell'ordine è frequente il "racial profiling", la profilazione razziale, cioè controlli e fermi di polizia basati sull'origine etnica. Avranno copiato dagli Stati Uniti di Joe Biden?

Martino Capicchioni

Lettera 14

Caro Dago,

le anime belle della sinistra ce la menano da secoli con inclusione, comprensione, famiglie allargate, tolleranza... poi scorri le notizie e scopri che uno dei loro campioni, tale Virzì Paolo, alla prova dei fatti si dimostra becero e retrogrado quanto il peggio del peggio.

Ossequi

A.Francesco

Marco Patarnello

Lettera 15

Caro Dago, il regista P. Virzì è passato da “La bella vita” – 1994 – con S. Ferilli,

a “Brutta merda, mignotta” – 2024 – con Micaela Ramazzotti.

Saluti, Labond

Lettera 16

Caro Dago, la Corte europea dei diritti umani ha condannato la Russia per la legge sugli agenti stranieri e il modo in cui è stata applicata a 107 ong, media e singoli individui della società civile. Dopo questo delirio di onnipotenza Putin starà tremando come una foglia. Non si capisce cosa c'entrino i megalomani della Corte di Strasburgo con la Russia: pensano di essere i depositari dei Dieci comandamenti?

unrwa a gaza 1 MEME SU VINCI SALVINI E WILLY WONKA LA MAIL DI MARCO PATARNELLO

vincisalvini 4

E.Moro