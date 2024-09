POSTA! CARO DAGO, FRA CONTE & GRILLO ASSISTIAMO A UNA DERIVA CONDOMINIALE, PERFETTAMENTE IN LINEA CON IL VERO GRANDE SUCCESSO DEL M5S: BONUS PER REALIZZARE IL GRANDE SOGNO DEGLI ITALIANI, UNA VERANDA ABUSIVA FATTA A SPESE DELLO STATO – COMMISSIONE UE, IL “FITTO PROIBITO” DELLA VON DER LEYEN...

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

john elkann - stellantis

Dago Super,

una volta c'era lo sconto "Moggi" sull' intera produzione delle automobili prodotte dalla filiera della casa regnante in Torino. Oggi lo sconto è riservato ai cassaintegrati della Maserati. Ecco perché non vincono più. Aripijassero er capostazione!

peprig

Lettera 2

Caro Dago, leggo che tale Amadeus frigna che "in RAI non mi ha ringraziato nessuno"! Ora fin da bambino mi hanno insegnato che si ringrazia qualcuno che fa una cortesia o un regalo. Quindi devo pensare che il buon Amadeus ha lavorato in RAI a titolo gratuito e per questo si aspettava un ringraziamento?

Forse sarebbe il caso che lui ringraziasse la RAI che da semisconosciuto lo ha fatto conoscere al grande pubblico e reso milionario...

FB

Lettera 3

amadeus alla presentazione della nuova stagione televisiva di warner bros. discovery 5

Per correttezza dovreste mettere anche i non laureati di sinistra che sono tanti e brillanti. Altrimenti è una mezza verità. Debbo dire che ho due figli laureati con master in materie tecnico scientifiche d'avanguardia che lavorano da prima della laurea senza problemi in belle ditte ma con stipendi così bassi che è assurdo. Sarebbe stato meglio fare altro.

GR

Lettera 4

Caro Dago,

un tempo non molto lontano si raccontava la favola che le donne al potere avrebbero cambiato il mondo, in meglio! Bisogna ammettere però che la teoria non corrisponde alla pratica. Il tocco e la sensibilità femminile, una volta giunte al potere, si son mostrate tale e quali al sistema "maschilista" se non peggio. Abbiamo esempi lampanti, dalla Clinton, alla Merkel alla tanto chiacchierata Von Der Leyen, tutte arrivate ad altissimo livello politico e tutte cadute nella fossa del potere e degli intrallazzi.

Zorro Fiamma e carne - POSTER BY MACONDO

Anche noi, fortunatamente, abbiamo seguito la scia del mediocre regalandoci un governo al "femminile" fatto spesso e volentieri di incapacità e pressapochismo, per non dire e raccontare altro. Che sia il potere il vero banco di prova? Quando la qualità esiste, il sesso non è la variabile, ma la capacità di essere al posto giusto con le doti giuste, e qui siamo lontanissimi dal poterlo constatare.

Abbiamo sprecato un'occasione, l'ennesima per farci ammirare, ed abbiamo replicato, purtroppo la solita commedia all'italiana, di serie z. Scandali uno dietro l'altro e nel frattempo un atteggiamento così altalenante e incoerente, da sembrare tutto surreale. Avanti il prossimo o la prossima, purché di qualità.

Saluti.

Il Gandi

Lettera 5

silvio marina berlusconi

Dago, se e' vero che Marina Berlusconi vuole posizionare al centro Fi e sta pensando di formare un governo col Pd, stiamo freschi. Altro che poteri forti, sarebbe la riedizione del governo Monti, con le lacrime della Fornero. Cosa non si fa per mantenere le aziende e i guadagni. Non pagano mazzette in denaro, ma in principi.

MP

Lettera 6

Caro Dago, Von der Leyen: "Avanti con più prosperità, sicurezza e democrazia". Siamo tutti più poveri, con le città che grazie ai "nuovi arrivi" sono diventate campi di battaglia e coi politici che fanno quel cacchio che gli pare: questa dev'essere sbarcata da Marte!

D.H.

Lettera 7

Caro Dago,

francesca pascale si iscrive all'anpi

a parte scoprire che alla fine il threesome è una pratica più normale che mai ma non capisco ora tutta questa levata di scudi per la giornalista accusata e ancora sotto processo (poi Dio benedica il garantismo, salvo poi invocarlo gli uni e gli altri quando fa più comodo).

Facci per molto meno si è visto saltare il programma sulla RAI (un commento stupido e gretto), la mano lesta Ramigi (non mi risulta mai andato a processo) giustamente cancellato dagli schermi RAI, proprio ora ai giochi olimpici un telecronista è stato allontanato per un commento sessista. Morgan non è al momento al processo per stalking e la RAI l'ha messo alla porta? Il #MeToo non ha avuto molto senso, ma forse sarebbe proprio che abusatori sono ovunque e sono chiunque.

Saluti a chi dalla RAI viene allontanato e chi no,

Lisa

Lettera 8

Dago,

meme su silvio berlusconi e il caso boccia sangiuliano postato da francesca pascale

Francesca Pascale, sta agitando le acque come viatico per una candidatura futura. Certo che il trio partenopeo, Boccia, Pascale, Fascina la sa lunga quanto a meritocrazia. La Salis che si e' fatta un anno di carcere, al confronto è una dilettante.

MP

Lettera 9

Caro Dago, Blinken in Egitto per discutere della tregua a Gaza. Ma dai! Ormai ci è andato tante volte che, visti i risultati, più che altro deve essersi innamorato delle Piramidi...

PT

Lettera 10

Caro Dago, "Il Conte del Grillo"... E anche se nei 5 Stelle non c'è nemmeno un Alberto Sordi, fanno ridere lo stesso.

Tommy Prim

Lettera 11

Caro Dago, migranti, i laburisti inglesi erano contrarissimi al "Piano Ruanda" di Rishi Sunak. Così Keir Starmer è venuto in Italia a studiare il "Piano Albania" di Giorgia Meloni che a quel metodo è ispirato. Meglio di Mr. Bean!!

Theo

Lettera 12

GIUSEPPE CONTE VS BEPPE GRILLO

Caro Dago,

fra Conte & Grillo assistiamo a una deriva condominiale, perfettamente in linea con il vero grande successo del M5S: bonus per realizzare il grande sogno degli italiani, una veranda abusiva fatta a spese dello Stato.

Rob

Lettera 14

Caro Dago, Commissione Ue, il "Fitto proibito" della von der Leyen...

Gary Soneji

Lettera 15

Caro Dago, in passato Biden "molestava" la futura regina consorte inglese Camilla a suon di scoregge. Ora i dem sperano di liberarsi di Trump con un Routh?

joe biden camilla parker bowles

Maury