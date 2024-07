POSTA - CARO DAGO, I FRANCESI SONO SEMPRE FRANCESI: ORGANIZZANO LE OLIMPIADI ALLO SCOPO DI PARLARE SOLO DELLA FRANCE TOUJOURS. DURANTE LA CRONOMETRO DI CICLISMO, LA REGIA INTERNAZIONALE CI HA AD ABUNDANTIAM SOMMINISTRATO DELLE RIPRESE DEL CENTRO DI PARIGI. PECCATO CHE A STENTO SI POTEVA CAPIRE COSA STESSE SUCCEDENDO IN GARA. D’ALTRONDE, COME DICE IL MARCHESE MACRON: “IO SO’ IO, E LE OLIMPIADI NON SONO UN CA**O…”

Lettera 1

drag queen mimano l'ultima cena

Caro Dago

scandalo alla inaugurazione delle Olimpiadi. Gli organizzatori si scusano: “Non era ‘l’Ultima Cena’, era solamente un aperitivo”.

Saluti, Usbergo

Lettera 2

Caro Dago, Parigi, Nicolò Martinenghi vince i 100 rana. Stia attento a non farsi mangiare dai francesi!

J.N.

Lettera 3

Caro Dago, Olimpiadi di Parigi, il direttore artistico della cerimonia, Thomas Jolly, sulle polemiche: "Non era l'Ultima cena la mia ispirazione. Si trattava di Dioniso che arriva a tavola, è il dio della Festa". Ma certo. Come la Senna che è tornata ad essere "balneabile"...

Fabrizio Mayer

sergio mattarella alla cerimonia di apertura delle olimpiadi di parigi

Lettera 4

Caro Dago, Xi a Meloni: "Pronti a cooperare sui veicoli elettrici e IA". Avremo le auto elettriche a 10 mila euro l'una?

Tommy Prim

Lettera 5

Caro Dago ,

la meloni e' andata in questi giorni a incontrare il presidente xi per elemosinare qualcosa per l' italia oltre agli onnipresenti centri massaggi e mercatoni che odorano di plastica . Al suo rientro in italia sara' il caso di iniziare a chiamarla meloncina ??

Marco di Gessate

Lettera 6

Caro Dago,

Dalle litigiose ceneri del movimento 5 stelle rinascerà la sinistra transnazionale: il nuovo PCI, Partito Conte International.

Signoramia

Lettera 7

THOMAS JOLLY

Caro Dago, Senna nuovamente inquinata. A Parigi hanno ripulito il fiume per le Olimpiadi, ma poi hanno chiamato 35 mila poliziotti per la sicurezza. Pensavano che non avrebbero avuto la necessità di andare al bagno?

Maxmin

Lettera 8

Caro Dago, Parigi 2024, arrestate decine di persone: volevano sabotare le Olimpiadi. Mamma mia, come nei migliori film hollywoodiani...

Furio Panetta

ANNE HIDALGO FA IL BAGNO NELLA SENNA

Lettera 9

Caro Dago, Parigi 2024, telecronista espulso per "commento sessista". Eurosport rimuove il commentatore australiano Ballard per aver detto "Beh, le donne hanno appena finito. Sai come sono le donne...che se ne vanno in giro a truccarsi". Siamo nel mondo libero: attenzione a posizionare il velo nel modo giusto!

Frankie

Lettera 10

Caro Dago, il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha evocato la possibilità che la Turchia possa entrare in Israele. Come "dittatore di cui abbiamo bisogno" o come membro della Nato?

Casty

Lettera 11

FILIPPO GANNA ARGENTO CRONO MASCHILE OLIMPIADI PARIGI 2024

Caro Dago, Gb, il principe William "ha cercato rassicurazioni" dalla nonna, la regina Elisabetta II, sul fatto che Meghan Markle non avrebbe indossato alcun gioiello della principessa Diana. E oggi tutti hanno potuto constatare quanto avesse ragione!

E.Moro

Lettera 12

Caro Dago, Joe Biden chiede una riforma della Corte Suprema e propone un limite di 18 anni per il mandato dei giudici e un codice etico vincolante. Ma che cavolo dice rimbam-Biden! Vuole che i giudici possano sentenziare solo in linea col pensiero di sinistra?

Piero Nuzzo

Lettera 13

principe harry meghan markle

Caro Dago, Tajani: "Nessun rischio per lo Stato di diritto in Italia". Nemmeno il rischio che giudici di parte costringano alle dimissioni rappresentanti regolarmente eletti dal popolo tenendoli ai domiciliari?

P.T.

Lettera 14

Caro Dago, Parigi, come è stato possibile lasciare per ore sotto la pioggia, senza alcuna protezione, l'83enne Sergio Mattarella durante la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi? Se in Francia vivono ancora nelle caverne potevano almeno metterlo al riparo sotto a un Dolmen...

John Doe Junior

Lettera 15

correnti nel m5s

Caro Dago, nuove regole per i 5 Stelle, Conte sfida Grillo: ai voti nome, alleanze e tetto ai mandati. Adesso per sedare la rabbia il comico genovese dovrà inspirare l'idrogeno di qualche autovettura?

Sda

Lettera 16

Caro Dago, poi i francesi non si lamentino se nella cerimonia d'apertura di qualche prossima Olimpiade, Giovanna D'Arco verrà rappresentata con un enorme fallo tra le gambe...

Gary Soneji

Lettera 17

BEPPE GRILLO E GIUSEPPE CONTE AL CONVEGNO SULL INTELLIGENZA ARTIFICIALE 3

Caro Dago, anche se poi ha "rivinto" lui, in Venezuela agli oppositori è stato consentito di candidarsi: gentile, Maduro...

Theo

Lettera 18

Caro Dago,

I francesi ci tengono a farci sapere che si vogliono tutti bene, che sono inclusivi, bla bla bla... Poi le banlieue vanno a fuoco solo da loro, chissà perché?!

Un caro saluto,

Mary

RECEP TAYYIP ERDOGAN ALLA MANIFESTAZIONE PRO PALESTINA

Lettera 19

Caro Dago, il Segretario di Stato Usa, Antony Blinken, sul voto in Venezuela: "Seri dubbi che i risultati rappresentino la volontà del popolo". Sì è convertito al trumpismo?

Mark Kogan

Lettera 20

Caro Dago, Turchia: "Il genocida Netanyahu finirà come Hitler". Il grande alleato Nato portatore di valori occidentali...

A.Reale

Lettera 21

Dago,

Adesso le borseggiatrici di roma, si menano tra loro. Meno clienti da rapinare? Lotta interna per il controllo del luogo? Comunque sia, una vergogna. La capitale affonda nel degrado, fare l'elenco del malaffare sarebbe lungo, solo il sindaco cinguetta felice con la sua aria sognante. Per non parlare dei politici, troppo impegnati ad apparire in tv a dire banalita', che occuparsi delle cose serie.

cerimonia di apertura delle olimpiadi di parigi 6

MP

Lettera 22

Dago colendissimo,

i francesi, gratta gratta, sono sempre francesi: c'est à dire les meilleurs.

Organizzano le Olimpiadi allo scopo di parlare solo della France toujours. La cerimonia di apertura è un pot-pourri di eventi, con gli atleti confinati nel ruolo di accessori. Già che ci sono, ci propinano a strafottere drag queen e lgbt, a cui evidentemente non basta più il mese di pride.

conte grillo

Infine le gare: durante la cronometro di ciclismo, la regia internazionale (sic!) ci ha ad abundantiam somministrato delle riprese, peraltro belle, del centro di Parigi. Peccato che a stento si poteva capire cosa stesse succedendo in gara.

D’altronde, come dice il Marchese Macron: “io so’ io, e le Olimpiadi non sono un ca**o”

Saluti da Stregatto