POSTA! CARO DAGO, GIORGIO ARMANI COMPIE 90 ANNI E SEMBRA IL NIPOTE DI JOE BIDEN! – VERTICE DI WASHINGTON: RIMBAM-BIDEN È RINCOGLIONITO O RINCOGLIO-NATO? – HO APPENA LETTO SUL TUO "DISGRAZIATO" SITO LA STORIA DI QUEL POVERETTO MALATO DI CANCRO AGGREDITO E RAPINATO A TERMINI. ALTRO CHE "CICALONE", QUI CI VORREBBE IL GIUSTIZIERE DELLA NOTTE DI CHARLES BRONSON...

Lettera 1

silvio viale ilaria salis e il diario di farla frank sulla sua pagina facebook

Dago,

Se pure un radicale contesta la Salis, vuol dire che farla parlamentare europea è stato proprio qualcosa che non sta né in cielo né in terra. Potere della democrazia, tutti hanno una possibilità.

MP

Lettera 2

Caro Dago, in Quelli della Notte avevi pure sdoganato il taglio di capelli "all'Umberto"...

Amandolfo

Lettera 3

Caro Dago,

il problema di Morgan non è che la Warner Bros (e perfino Telemeloni!) lavorassero con lui pur avendo saputo la storiaccia. Fino a fine processo, lui ha diritto di dirsi innocente e le aziende a credergli (a parte che anche condannato ha sempre diritto a lavorare). La questione rimane come una persona perseguitata abbia denunciato e sia da 4 anni in attesa di una qualsivoglia sentenza. Quante prefetture (ho letto Lecco, Monza e forse Bologna) sono state messe in mezzo?

morgan

Come tax payer sono anche abbastanza indignata dallo spreco di risorse, oltre che alla mancanza di aiuto ad una (presunta) vittima. La strategia di Silvietto di spostare processi dimostra che se hai soldi e conoscenze, sei davvero immune. Questo dovrebbe far arrabbiare…

Saluti e auguri al processo,

Lisa

Lettera 4

Caro Dago,

…se qualcuno pensava che il “modello Italia” non andasse più di moda si sbagliava di grosso!!! Abbiamo esportato in Francia il “modello accozzaglia” pur di non far vincere la destra. Ti ricordi, ad esempio, la “clamorosa accozzaglia” che si riunì nel 2006 sotto la guida di Prodi pur di battere Berlusconi!?!? A proposito: chissà se Macron conosce la storia italiana e sa che triste fine fece quel governo tenuto “solo” dal collante dell’anti-berlusconismo…

Gianpaolo Martini

simone cicalone

Lettera 5

Caro Dago ho appena letto sul tuo "disgraziato" sito la storia di quel poveretto malato di cancro aggredito e rapinato a Termini. Altro che "Cicalone" qui ci vorrebbe il giustiziere della notte di Charles Bronson...ma non è politicamente corretto dirlo!

FB

Lettera 6

Caro Dago,

sono un assiduo lettore e ammiratore del sito ma provo un sussulto ogni volta che leggo la Nove, riferito al canale tv. Si chiama il Nove: non vorrei che diventaste vittime di Lorenzetto.

Cordiali saluti,

Federico

Lettera 7

Caro Dago, Giorgio Armani compie 90 anni e sembra il nipote di Joe Biden!

John Doe Junior

george clooney joe biden julia roberts barack obama

Lettera 8

Caro Dago, allarme degli 007 Usa: la Russia favorisce Trump. Ma sono gli stessi che poi allertano Putin su possibili attentati a Mosca?

Raphael Colonna

Lettera 9

Caro Dago, che strani giri che fa la saliva. Quando il Tour per la pace in Ucraina lo fece Zuppi fiumi di lecca lecca per ogni dove; ora che lo stesso Tour preciso l'ha fatto Orban, solo sputi.

Cincinnato 1945

Lettera 10

INCONTRO ZELENSKY - ZUPPI - MEME BY VUKIC

Caro Dago, Vertice di Washington: rimbam-Biden è rincoglionito o rincoglio-Nato?

Gripp

Lettera 11

Il già comico Presidente ucraino,

in perenne e suggestivo look militare,

lui che nella sua vita l'unica vera arma che ha tenuto in mano è stato il suo uccello per suonare il pianoforte,

dopo aver incassato altri 40 miliardi, chiede e vuole di più "Servono 128 jet".

Ma fatte piuttosto regalà...

un paio di collezioni...

d'abiti Armani dalla tua amica Meloni

smettendo de romperci i cojoni!

Tiberio

Lettera 12

Dago gran Redattore,

GIORGIA MELONI MATTEO SALVINI BY EDOARDO BARALDI

dei fatti reali e non, ci fai leggere due articolesse di Stampa e Repubblica che immagificano una crisi di governo per le posizioni di Salvini in campo europeo, la discesa in campo politico di Pier Silvio, la sfiducia di Marina verso Tajani per la sua subalternità a Giorgia. Due compitini fatti a casa, niente sul calo in edicola delle loro vendite. Macron deciderà forse dopo le Olimpiadi, in tempo per la riapertura di Mirafiori ? Rabiot resta? Due compitini per domani, senza andare in giro.

- peprig -

Lettera 13

Caro Dago

quelli che si lamentano del troppo turismo sicuramente sono turisti e vanno in vacanza a loro volta (ma loro sono i turisti nel "giusto" e gli altri i turisti "sbagliati"). Allora: "solo chi non va mai in vacanza scagli la prima pietra" (o spari con la pistola ad acqua). Altrimenti taccia per sempre.

Lorenzo B.

MEME SULL AEROPORTO SILVIO BERLUSCONI

Lettera 14

Caro Dago, una certa stampa radical-chic si preoccupa per il possibile comportamento della Meloni in occasione delle prossime votazioni UE. Poi ci accorgiamo di aver fatto eleggere personaggi come Vannacci e la Salis che sicuramente starebbero più a loro agio in altri ambiti (autocensura).

FB

Lettera 15

Caro Dago,

…è arrivata l’ufficialità: Malpensa sarà intitolato a Berlusconi. Con Silvio, si vola!!! E stavolta non è solo uno slogan elettorale, ma realtà…

Gianpaolo Martini

Lettera 16

Caro Dago, Politico: "Obama sapeva e non si è opposto all'appello di Clooney a Biden". Diciamo che la "lealtà" non è una delle principali caratteristiche dell'ex presidente...

Mario Canale

Lettera 17

MEME SULL AEROPORTO SILVIO BERLUSCONI - 1

Caro Dago quando avremo l'aeroporto "Silvio Berlusconi" il volo Milano/ New York "John Fitzgerald Kennedy" sarà ancora più "diretto"....

Amandolfo

divise delle hostess dell aeroporto silvio berlusconi - meme