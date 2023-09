POSTA! CARO DAGO, LA MELONI NON È ANDATA ALLA CENA CON BIDEN? FORSE NON VOLEVA INCONTRARE HUNTER – MATTARELLA HA RICEVUTO GENTILONI AL QUIRINALE. CHISSÀ CHE LOTTA PER RESTARE SVEGLI! – METTIAMOCI D’ACCORDO: A BIRMINGHAM VIENE INAUGURATO UN MONUMENTO CON UNA DONNA MUSULMANA VELATA CHIAMATO “LA FORZA DELL’HIJAB”, MENTRE IN FRANCIA LE BAMBINE MUSULMANE NON SONO AMMESSE A SCUOLE SE INDOSSANO UN ABITO ISLAMICO…

Lettera 1

Caro Dago, Ucraina, Zelensky a Biden: "Nuove armi sono ciò di cui abbiamo bisogno". Visti i risultati finora ottenuti, forse hanno bisogno anche di qualcuno capace di condurre operazioni militari.

Nereo Villa

Lettera 2

Caro Dago, un decreto del ministro dell'Interno prevede che il richiedente asilo potrà versare quasi 5mila euro se non vuole essere trattenuto in un Centro di accoglienza fino all'esito dell'esame del suo ricorso contro il rigetto della domanda. Vai con le rapine!

Max A.

Lettera 3

Ciao Dago,

Vannacci, Alemanno, Salvini... tutti pronti a criticare -da destra- la pora sora Meloni per la sua presunta adesione alle logiche ciniche e bare del potere sovranazionale. Sembrano veri duri, gente tosta che non se la fa raccontare dai giornaloni asserviti ma, in fondo, fanno quasi tenerezza con questa ipotesi di contestare la UE, discutere con la Nato, litigare con la Bce, sanzionare le banche e rivendicare la nobiltà dei prodotti agricoli italiani; tutto con un debito pubblico imponente, una produttività del lavoro in declino da 50 anni e una curva demografica che preoccupa perfino il buon Musk. Si tratta di un'Italia immaginaria, chiusa in sé stessa, trasferita nelle case di cura affollate di vecchietti pieni di acciacchi. Niente pensiero debole, semmai solo fragile. Buon pannolone a tutti...

Rob

Lettera 4

Caro Dago,

Se ammazzi una ragazza, la fai a pezzi e la metti nel freezer prima di buttarla in un burrone, poi dici (dopo un anno e mezzo!) che sei pentito i giudici si inteneriscono e decidono che puoi riabilitarti.

Se spari ad un ladro che ti e' entrato in casa e ti ha spaventato sei un vero cattivone e ti viene negata la grazia.

Ma i giudici si guardano allo specchio alla mattina?

Giovanna Maldasia

Lettera 5

Caro Dago,

insomma mettiamoci d’accordo. In Iran il governo cattivo obbliga le donne a indossare il velo, ma a Birmingham viene inaugurato un monumento con una donna musulmana velata chiamato “La forza dell’Hijab”, mentre in Francia le bambine musulmane non sono ammesse a scuole se indossano un abito islamico. Allora chi sono i buoni, gli iraniani, gli inglesi o i francesi?

L. A. Voisin

Lettera 6

Caro Dago, Schlein: "La settimana lavorativa di 4 giorni aumenta la produttività". Sai che scoperta. Se uno lavorasse un solo giorno a settimana, raggiungerebbe valori stellari, perché dopo sei giorni di riposo sarebbe efficientissimo.

Cocit

Lettera 7

Carissima redazione, carissimo Roberto D'Agostino,

sono un vostro assiduo lettore da decadi ne ho sempre apprezzato gli innumerevoli dettagli ne ho amato le vostre sfumature e credo sia la migliore rassegna stampa attualmente disponibile ed è la prima che ogni mattina alle 6:30 comincio a leggere. e non sono il solo anzi.

Sono mesi ormai che ogni giorno vengono dedicati sette a volte otto minimo cinque articoli a Giorgia Meloni; ora posto che possa anche essere contrario a questo governo come favorevole: a Robbè ci siamo rotti i coglioni, ma non c'è altro? Così siete voi a farla diventare la nuova Thatcher. Spero cogliate l'intento ironico e collaborativo, con tutta la mia stima.

grazie, Sandro

Lettera 8

Prosegue la tradizione dei grandi manager nati in Piemonte.

Dopo i recenti trionfi imprenditoriali di Santanchè, ora sugli altari l’altrettanto grande Farinetti, che riesce a chiudere “Fico” con un’annata finanziariamente disastrosa.

Giuseppe Tubi

Lettera 9

Caro Dago

la Meloni non è andata alla cena con Biden? Forse non voleva incontrare Hunter.

Saluti, Usbergo

Lettera 10

Caro Dago, nel tuo "disgraziato" sito di oggi leggo che ben 600 persone per lo più extracomunitari percepivano il reddito grillino senza averne diritto. Si spiega così il fatto che nonostante l'attivismo di Conte per alimentare disordini ci sono stati solo casi isolati in quel di Napoli (sarebbe stato interessante capire chi erano) mentre l'opinione pubblica non si è dimostrata particolarmente contraria all'abolizione del RDC proprio per le eccessive truffe che tolgono risorse ai più bisognosi.

Se aggiungiamo il buco ancora non quantificabile del superbonus, anche oggetto di truffe milionarie, Conte ha fatto felice solo i truffatori e malavitosi che magari lo avranno pure votato!

FB

Lettera 11

Dago,

Tra i tanti discorsi inutili dei nostri parlamentari, mai una parola sul cambio di casacca. Troppi, impunemente, passano da un partito o movimento all'altro. Se vuoi cambiare dimettiti e lascia il posto ad altri, nel mondo normale e' cosi, solo il parlamento, che dovrebbe essere lo specchio dell'italia, non e' cosi.

MP

Lettera 12

Caro Dago,

migranti soluzione europea. In Spagna usano le armi, in Francia li respingono indietro, in Austria non li fanno passare, in Germania non li prendono, in Polonia e Ungheria non li vogliono, in Italia “è colpa della Meloni”.

Saluti, Usbergo

Lettera 13

Dago,

Arrivano i primi ripensamenti verso la (folle) transizione ecologica. L'inquinamento e' il prodotto di 8 miliardi di esseri che chiedono sempre di piu'. E portare sviluppo dove manca, investendo le risorse della transizione, non servirebbe ad emancipare la parte di mondo ancora indietro?

MP

Lettera 14

Caro Dago, Mattarella ha ricevuto Gentiloni al Quirinale. Chissà che lotta per restare svegli!

John Doe Junior

Lettera 15

Caro Dago, ricordiamoci del giochino della Settimama Enigmistica: aguzzate la vista, notate la differenza tra i politici di "professione" e i giornalisti che rimbalzano da un salotto TV all'altro? Nessuna. Infatti entrambi sono politici: solo che i primi hanno l'onestà di dichiararsi tali, mentre i secondi si nascondono dietro la tessera professionale e si appellano alla libertà di stampa ogni volta che un politico gli risponde per le rime.

Nessuno pretende che, nell'era degli schieramenti e delle tifoserie mediatiche contrapposte che hanno mandato in soffitta gli scontri tra i partiti, gli iscritti ad un albo professionale debbano essere imparziali ma quanto meno provare ad apparire tali.

Antonio Pochesci

Lettera 16

Caro Dago: il salario minimo dovrebbe essere variabile e valere perlomeno come 5,5 litri di benzina, visto che l'inflazione dipende in buona parte dal prezzo del petrolio.

Valter Coazze

Lettera 17

Dago Lux,

Con la scomparsa di Gianni Vattimo l'antisemitismo perde uno dei suoi più tenaci alfieri. Passerà alla Historia come l'ultimo feroce idiota estimatore dei "????????? ???????? ????????, Protokoly sionskich mudrecov" (I protocolli dei savi di Sion).

Giancarlo Lehner

Lettera 18

Caro Dago, dopo una lunga "aspettativa" Cofferati si è nuovamente iscritto al PD.

Del resto il personaggio è sempre stato in aspettativa, da buon sindacalista non ha mai lavorato restando sempre in "aspettativa"...

FB

