Lettera 1

giorgia meloni e ursula von der leyen bloccate dai manifestanti a lampedusa 16

Caro Dago, migranti, la Meloni chiederà all'Europa un piano per l'Africa? Bruxelles risponderà "piano piano".

Yu.Key

Lettera 2

Dago Gino,

ti senti chiamato in causa da Giorgia e definito “misogino” per i dubbi espressi circa la sua stabilità mentale, causa 330 giorni di premierato, certo con tutte le donnine che pubblicizzi in modo trash qualche dubbio fluido nasce spontaneo...

Un casto abbraccio.

peprig

Lettera 4

Come si può aiutare un intero continente in esplosione demografica? Unica soluzione è isolarlo e lasciare che compia il proprio destino. Accogliere è come invitare centinaia di milioni a vanificare nostri sforzi di generazioni. Senza alcun apporto. Abbiamo i mezzi per farlo e per convincere le menti ottenebrate dalle ideologie a capirlo. Sembra crudele ma è legge di natura. E non c'è alternativa

D.S. Gb Oneto

giorgia meloni ursula von der leyen a lampedusa 3

Lettera 5

Fa ammenda, il povero Poletti.

Dopo la figuraccia di venerdì, oggi (18.IX.2023, “RadioUno”, ore 6 e 30) il miracolato del digrignante invita nella diretta solo rappresentanti delle Istituzioni, così da non correre rischi, e si lancia in peana verso il dante opportunità.

Bravo!

Giuseppe Tubi

Lettera 6

Lumen Drago,

mi è apparsa l'immacolata esternalizzata Elly Schlein. Mi ha parlato, ma non l'ho capita. Comunque, credo in Lei. Ergo, la difendo da critiche ed attacchi.

Va, infatti, sostenuta ed incoraggiata, visto che, grazie a lei, si realizza l'arguta profezia di D'Agostino, Insomma, ci avviamo a vivere meglio senza i comunisti. Forza Schlein!

Giancarlo Lehner

elly schlein

Lettera 7

Finiti i pop corn, si può passare ai fuochi artificiali.

Povera Italia.

Paolo Montagnese

Lettera 8

Caro Dago, la Francia avvisa: "Non accoglieremo i migranti da Lampedusa". No problem. Li faremo sbarcare in tutti gli altri porti della Sicilia.

Diego Santini

Lettera 9

CROLLO DEI CONSUMI HARD DISCOUNT jpeg

Caro Dago, con gli aumenti dei prezzi di tutti generi alimentari è da diverso tempo che mi rivolgo ad un discount molto importante. Da diversi mesi per coprire altri aumenti ha introdotto nuove confezioni, con gli stessi prodotti, cambiando la confezione e inventandosi una marca nuova con naturalmente il relativo aumento del prezzo.

Ti porto un esempio di un prodotto da me acquistato regolarmente da molto tempo. Infuso zenzero e limone confezione da 36 grammi 20 pezzi euro 0,99 sparito dalla vendita, in sua vece, infuso zenzero aloe curcuma confezione da 36 grammi euro 1,99…

Bobilduro

migranti in europa

Lettera 10

Caro Dago, migranti, Berlino: "Ci dovrà essere sorveglianza aerea e navale". Insomma, andrà a finire che agli scafisti resterà solo Amazon Prime.

Jantra

Lettera 11

L'ultima esibizione delle frecce tricolori ha visto un Aermacchi-339, un velivolo che nonostante la vetusta età equipaggia ancora la pattuglia acrobatica dell'aeronautica militare, schiantarsi causando la morte di una bambina di 5 anni. Al di la' dell'indagine della magistratura che dovrà accertare se l'incidente sia stato effettivamente causato da birdstrike, e che le loro esibizioni che si svolgono settimanalmente financo nelle sagre di paese (in attesa di una nuova catastrofe come quella di Rammstein) siano una cafonata pazzesca che neppure il circo allestito da Pyongyang: far decollare questi trabiccoli a bassissima quota sopra i centri abitati dovrebbe essere passibile da codice penale.

Dark Fenix

GIORGIA MELONI MEME BY VUKIC

Lettera 12

Caro Dago, Giorgia Meloni ha messo il suo destino nelle mani di Ursula von der Leyen. Folgorata sulla via Damasco. Prima di andare a Palazzo Chigi non sembrava avere tutta questa passione per la signora. Anche nel secolo scorso ci fu un capo di governo italiano che seguì un signore di lingua tedesca coi baffetti. Ma non portò molto bene...

E.S.

Lettera 13

Caro Dago

dal Corriere: «Superbonus, nel mirino il Ragioniere dello Stato: Costerà 150 miliardi», da Fubini ancora sul Corriere: «Superbonus e bonus facciate, ci vorrà un secolo e mezzo per recuperare la spesa fatta a debito».

E si lamentano che la finanziaria sarà “sobria”?

Saluti, Usbergo

Lettera 14

MEME SU GIUSEPPE CONTE E SUPERBONUS BY USBERGO

Caro Dago, oltre 600 migranti a Catania, centro di accoglienza sotto stress. Dopo Lampedusa e Porto Empedocle, un'altra struttura cittadina va in tilt. Non è difficile da capire, può riuscirci anche la sinistra. Se redistribuisci i migranti non risolvi il problema di Lampedusa, ma crei tante Lampedusa in tutta Italia. Perché più migranti redistribuisci, più migranti arriveranno. È un segnale di disponibilità all'accoglienza. Idem a livello europeo. Dopo Polonia e Ungheria cominciano a capirlo anche quelli che sembravano i "buoni" pronti ad aiutarci... Ma solo a parole!

Scottie

Lettera 15

militante leghista pontida

Caro Dago, da Pontida a Lampedusa, sull'unico tema di cui si è occupata nell'ultimo decennio, quello dei migranti, la destra e il suo elettorato appaiono divisi in due gruppi. Gli svalvolati che ancora credono e si aspettano maniere forti, pugni di ferro e blocchi navali e gli allocchi che pensano sia tutta colpa dell'Europa e del PD

Barney

Lettera 16

Caro Dago, il Tar di Trento ha respinto la richiesta di sospendere l'abbattimento dei due lupi ritenuti responsabili dell'uccisione di 16 bovini e 2 asini avvenuta in località malga Bodera a Sega di Ala. Ma gli animali, come gli umani, non dovrebbero aver diritto di essere giudicati da una giuria di loro pari?

Tommy Prim

matteo salvini marine le pen mangiano a pontida 1

Lettera 17

Caro Dago,

ti pare possibile fare una trasmissione per “raccontare l’avventura umana e artistica di Lucio Battisti” senza dire una parola sul periodo musicale così intrigante, successivo alla collaborazione con Mogol, e in particolare sui dischi bianchi con Pasquale Panella?

Come parlare di Picasso e non dire del periodo cubista, o di Kubrick dimenticando Full Metal Jacket e Eyes Wide Shut.

Che senso ha?

Francesca

Lettera 18

l assalto al centro commerciale milanofiori di assago 1

Caro Dago, è stato condannato a 19 anni e 4 mesi di reclusione Andrea Tombolini, il 46enne accusato di omicidio, duplice tentato omicidio e lesioni per aver accoltellato sei persone, uccidendone una e ferendone gravemente due, il 27 ottobre 2022 al Carrefour del centro commerciale Milanofiori di Assago. Dopo il fermo disse di aver agito per "aver visto tutte quelle persone felici, che stavano bene" e aver "provato invidia". Una roba fuori dal mondo! Già col primo omicidio e senza tutto il resto doveva essere ergastolo. Così è istigazione alla giustizia fai da te. Un soggetto simile, anche se soffre di disturbi psichici, non deve essere mai più lasciato libero di girare tra la gente. Mai più.

Mario Canale

Lettera 19

Caro Dago,

il PD propone una legge più conservatrice di Fratelli d'Italia sulle canne perché è una vendetta al candidato scelto a Monza, contro il volere (parrebbe) del PD stesso. Niente ex radicali. Come mandare il messaggio? Attaccandoli su un tema molto caro alla loro sponda - tanto che interviene Magi (+Eu, remake radicali) a dirsi "stupefatto", mica altri nel PD. Guarda caso.

elly schlein il carro

Il messaggio che mi chiedo io è: quanti uomini e donne o * conta Schlein dalla sua? Fuori dal palazzo e dentro? Non è che vogliono anticipare l'uscita di Schlein di scena con le prossime elezioni a MB? Altro che toccare palla alle europee, qua la si manda a casa prima del panettun e con un bell'astuccio del Monza (come quelli regalati dal candidato di destra in campagna elettorale).

Saluti agli alleati,

Lisa

Lettera 20

Caro Dago, approvato il nuovo codice della strada: fino a 2.600 euro per chi guida con il cellulare. E per chi guida col tablet?

elly schlein alla festa del fatto quotidiano elly schlein alla festa del fatto quotidiano

A.Sorri