POSTA! - CARO DAGO, MOTOGP, ROSSI ANNUNCIA IL RITIRO: "HO DECISO DI FERMARMI A FINE STAGIONE". A NOI SEMBRAVA FOSSE FERMO GIÀ DA PARECCHIE STAGIONI – LE CINQUE MEDAGLIE DELL'ATLETICA LEGGERA? SPERIAMO CHE SERVANO A FARE CAPIRE AI PEZZI GROSSI, CHE L'ITALIA È IN GRADO DI CORRERE NON SOLO DIETRO A UN PALLONE...

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

valentino rossi versione dottor rossi

Caro Dago, Valentino Rossi scende dalla moto. Non era necessario. Green pass obbligatorio solo su treni, aerei e navi.

Claudio Coretti

Lettera 2

Caro Dago, MotoGP, Rossi annuncia il ritiro: "Ho deciso di fermarmi a fine stagione". A noi sembrava fosse fermo già da parecchie stagioni.

Tuco

Lettera 3

MARCELL JACOBS ESEOSA DESALU LORENZO PATTA FILIPPO TORTU ORO NELLA 4X100

Caro Dago,

Le cinque medaglie dell'atletica leggera? Speriamo che servano a fare capire ai pezzi grossi, che l'Italia è in grado di correre non solo dietro a un pallone...

Un caro saluto,

Mary

Lettera 4

MARCELL JACOBS ESEOSA DESALU LORENZO PATTA FILIPPO TORTU - 4X100 ORO A TOKYO 2020

Il Green pass un grande passo verso la normalità secondo il grillino Fico. Ma in parlamento non sia mai che ciò avvenga. Loro vivono su un altro pianeta.

Impeto Grif

Lettera 5

il prof. Andreoli dice agli atleti di preparasi il futuro; in contraddizione a quanto da lui dichiarato faccio notare che la Pellegrini è stata appena eletta membro CIO, mentre Valentino da anni con la sua VR46 fa correre dei giovani italiani con eccellenti risultati......non sembrano esattamente 'persi' e zero autostima.

anthony fauci

Cordiali saluti

l. catelli

Lettera 6

Caro Dago, il virologo Usa Anthony Fauci: "Le persone che non vengono vaccinate pensano erroneamente che riguardi solo loro. Ma non è così. Riguarda anche tutti gli altri". E allora dovrebbe chiedersi che ci è andato a fare in tv nell'ultimo anno e mezzo se non è riuscito a spiegare e far comprendere un concetto così semplice.

valentino rossi versione robin hood

Licio Ferdi

Lettera 7

Caro Dago, vaccini, il ministro Speranza: "Aspettiamo le indicazioni delle autorità scientifiche per dirci il tempo giusto per somministrare la terza dose". Inevitabile, dopo che la scienza ha dimostrato la precisione di un orologio svizzero.

Furio Panetta

Lettera 8

L’ex sindaco Marino venne fatto fuori per lo scontrino di una cena di rappresentanza. Oggi la Raggi si autopremia e regala 36 milioni di Euro ai suoi dipendenti.

Altro che commisariamento, la politica in Italia merita l’estinzione.

Impeto Grif

Lettera 9

virginia raggi foto di bacco (2)

Dago darling, potrebbe darsi che anche Jack lo Squartatore sia morto a causa di un antenato del Covid. Alberto Vittorio, il principe ereditario al trono britannico (dopo il padre che poi divenne Edoardo VII) morì a soli 28 anni durante la "grande pandemia influenzale del 1889-1892". Il giovane principe era molto chiaccherato con grande dolore della nonna, la molto puritana Queen Vittoria.

Si vociferava che fosse una "Queen" anche lui (anche se allora era ancora senza corona), cioé gay e allora in UK la sodomia era proibitissima, come ben scoprì Oscar Wilde. Non ci sono conferme. Ma quel che é molto ma molto peggio é che fu accusato (non ufficialmente) di essere Jack lo Squartatore.

GABRIEL GARCIA MARQUEZ

Quella pandemia durò 3 anni, idem la spagnola, idem l'asiatica... siamo messi bene. Ma ora ci sono i vaccini, a meno che il preoccupante caso Islanda non faccia scuola: parrebbe infatti che i contagi vi aumentino anche se la poca e civilissima popolazione é quasi totalmente vaccinata. Non gli resta che pregare il dio Odino e a noi, ormai multietnici-religiosi, di pregare tutti gli dei del Cielo. Ossequi

Natalie Paav

Lettera 10

Caro Bob,

alessandro zan

pandemia continuando, ci possono togliere pure cacio e pepe, giammai i siti porno, viatico di scampo, nonché piacevole arma di erezione di massa. L'aveva capito Gabriel Garcia Marquez ("Il sesso è la consolazione"), caposcuola dei pipparoli, altrimenti detti dagli acculturati "vedenti a mano-armata".

Giancarlo Lehner

Lettera 11

Caro Dago, dopo il tanto casino di Letta, sul Ddl Zan - a causa delle amministrative di ottobre - è sceso il silenzio. Finalmente Enrico può stare sereno...

Pop Cop

Lettera 12

Giuseppi Conte eletto presidente del Movimento del comico di Marina di Bibbona e scatta l'ordine del giorno by Casalino: Travaglio e tutti i devoti grillini sono pregati di recarsi in pellegrinaggio devozionale ( senza scarpe) nel santuario di San Giovanni Rotondo per ringraziare e baciare le pantofole del santo a cui è devoto l'avvocato di padre Pio.

BEPPE GRILLO E ROCCO CASALINO

Impeto Grif

Lettera 13

Caro Dago, Roma, due stranieri si sono tuffati nella Fontana dei Quattro Fiumi a piazza Navona e uno di loro ha tentato di arrampicarsi sul monumento. Non è che stavano simulando un naufragio di migranti?

Greg

Lettera 14

chiara ferragni in vacanza a porto cervo 3

Caro Dago, Maddalena Gissi, segretario Cisl Scuola: "Sul green pass per il personale scolastico il governo si è mosso in termini discutibili e per alcuni aspetti inaccettabili. Le misure previste per chi non ha il green pass rispondono a una logica che definirei di giustizia sommaria, francamente inaccettabile. L'impressione è che stia prevalendo un'esigenza che definirei piu' di immagine che di sostanza". Anche se a chi governa piacerebbe averci tutti vaccinati e sedati, ogni tanto qualcuno si sveglia...

M.H.

Lettera 15

Ma vi pare che i Ferragnez si occupino sempre di politica, green pass, ddl zan? Sognate la giostrina, l'altalena, l'acquafan, lo scivolo acquatico del loro Yacht? Non vi preoccupate delle loro preoccupazioni, fessi!

matteo bassetti a ponza-1

Impeto Grif

Lettera 16

Caro Dago, ma è giusto che Massimo Stano e Antonella Palmisano abbiano dovuto marciare per 20 km prima di avere una medaglia d'oro e invece a Marcell Jacobs l'abbiano data dopo soli 100 metri?

Frankie

Lettera 17

Caro Dago

Che senso hanno politiche restrittive su vaccini e green pass quando in asia e africa la percentuale di vaccinati e irrisoria e il virus circola liberamente tra miliardi di persone creando sempre nuove varianti?

Glinder

Lettera 18

GUIDO CROSETTO E GIORGIA MELONI

Caro Dago, Covid, l'infettivologo Matteo Bassetti: "Con variante Delta in vaccinati il virus si ferma nel naso". Urca! Ma è la tesi no-vax: "I vaccinati si son fatti prendere per il naso".

Rob Perini

Lettera 19

Caro Dago,

Guido Crosetto, cardiopatico e diabetico, ha avuto il Covid nonostante abbia ricevuto la doppia dose di vaccino. La giornalista d'assalto Selvaggia Lucarelli, nel sottolineare le patologie di Crosetto, aggiunge il fatto che sia obeso. A parti inverse, cosa sarebbe successo se un giornalista uomo avesse sottolineato l'obesità di una donna?

antonella palmisano

Un caro saluto,

Mary

Lettera 20

Caro Dago, Tokyo 2020, atletica: Antonella Palmisano oro nella 20 km di marcia femminile. Ma baaasta! È mai possibile che da questa cacchio di Atletica arrivino soltanto ori - il quarto! - e non si riesca a prendere nemmeno un argento o un bronzo?

Maury

Lettera 21

filippo tortu in lacrime 3

Caro Dago, esercenti di bar e ristoranti pronti al controllo dei Green pass dei clienti, ma non ad una eventuale verifica dei documenti di identità. E quindi si farà all'italiana: per uno che si vaccina entreranno in cento?

Tas

Lettera 22

Caro Dago, con una giustificazione creativa (obiettivi raggiunti!) la Raggi

ha regalato 36 milioni di soldi pubblici ai dipendenti del comune per assicurarsi il loro voto. La mossa è tanto abile quanto spregiudicata, infatti nessun partito la può contestare pubblicamente per non inimicarsi i dipendenti e rischiare di perdere voti. Ma Codacons, Procura, Corte dei Conti dove sono? Il danno erariale e abuso vale solo per i sindaci di destra? Aspettiamo...

meme sulla vittoria dell italia alla 4x100 di tokyo 2020

FB

PS ma i grillini che erano per onestà e contro gli sprechi sono tutti al mare?

Lettera 23

Caro Dago, Amadeus fa tris a Sanremo, sarà direttore artistico e conduttore anche dell'edizione 2022. Sempre con Fiorello e il Covid?

Luca Fiori

Lettera 24

4x100 italia oro a tokyo 2020

Caro Dago, Covid Usa, la Cnn licenzia tre dipendenti per non essersi vaccinati. Non stiamo parlando di quei trogloditi ignoranti che lavorano per Fox News, ma della progressista e illuminata Cnn. Se anche lì c'è gente che non vuole saperne di vaccinarsi non ci vuole molto per trarre le conclusioni...

Tony Gal

Lettera 25

L'ARRIVO DELLA 4X100

Caro Dago, se l'italiano è ancora italiano,

nelle parole della virologa supercazzolara Capua c'è tutto il dramma delle retorica di questa pandemia, oltre che la dabbenaggine di chi, come te, dà ancora retta a questi ridicoli ventriloqui della disinformazione di Stato:

«LA VARIANTE DELTA NON SOLO E' PIU' CONTAGIOSA, MA E' IN GRADO DI BUCARE IL VACCINO: CHI LA CONTRAE, ANCHE SE PROTETTO, POTREBBE SVILUPPARE SINTOMI SIMIL INFLUENZALI (QUASI SEMPRE NON GRAVI)»

ANTONELLA VIOLA

Ti rendi conto di cosa ha affermato? Provo a tradurre: chi contrae la variante Delta, come per le altre influenze del passato, potrebbe avere sintomi influenzali quasi sempre non gravi.

Ci voleva la Capua per condire di novità una banalità che si conosce da decenni. Ovvero, la maggior parte della gente (99,5%) prende l'influenza e non ha sintomi gravi. Lo 0,5% potrebbe avere conseguenze gravi. Sono questi che si dovrebbero vaccinare, non il contrario. Asini.

Ora siccome siete asini, fottetevi.

johnkoenig