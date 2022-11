POSTA! CARO DAGO, NOMINATION AGLI OSCAR DEL PORNO 2023 PER ROCCO SIFFREDI. TUTTI A CHIEDERSI: CI SARÀ ANCHE ZELENSKY? – ENRICO LETTA: L'AVVERSARIO CHE OGNI POLITICO VORREBBE AVERE – UN UOMO ARRESTATO PER AVER LANCIATO UOVA PER PROTESTA CONTRO RE CARLO III E LA REGINA CONSORTE CAMILLA. AVEVA SCORDATO DI LANCIARE ANCHE IL BACON?

Riceviamo e pubblichiamo:

letizia moratti manifestazione pace milano

Lettera 1

Caro Dago, Regionali Lombardia, la Moratti spacca il Pd. Perché Letta ha il sesto senso per la sconfitta. In politica è il più grande perdente in circolazione.

Lauro Cornacchia

Lettera 2

Caro Dago, Gb, un uomo arrestato per aver lanciato uova per protesta contro re Carlo III e la regina consorte Camilla. Aveva scordato di lanciare anche il bacon?

RPM

servizio delle iene sul suicidio di daniele 3

Lettera 3

Direttore

la legge italiana dispone che a 18 anni si sia pienamente capaci di intendere e di volere.

A 24 anni si ha dunque il pieno diritto di credere che colui che mi scrive dall'altra parte dello schermo, o del pianeta sia un maschio una femmina. Ho il diritto di credere che possa essere chiunque. Specie se scrive parole che a me fanno piacere sentirmi dire.

A 24, da adulto, per queste cose non ho bisogno della protezione di nessuno.

Men che meno di quella delle Iene.

Paolo Ferraresi

new york times cita dagospia

Lettera 4

Caro Dago

Non me ne frega punto di gossip su coppie famose che si stanno separando. Ma leggendo di una coppia (famosa) credo che trattasi di povera cosa, povere persone, roba sommamente kitsch, da burini arricchiti etc.etc. Ed essendo un seguace di Lombroso credo che l’amante (donna) ha una faccia alquanto stronza.

Cordiali saluti.

Piero

EMMANUEL MACRON GIORGIA MELONI

Lettera 5

Caro Dago,

ricapitolando: gli Italiani (che ogni anno accolgono decine di migliaia di migranti sia dal Mediterraneo che dai Balcani), se per una volta non accolgono a braccia aperte i taxi del mare delle Ong, sono brutti, sporchi, cattivi, razzisti, seguaci di Orbán, eccetera. I Francesi, se per una volta aprono (forse...) un loro porto ad una nave carica di migranti, sono eroi. Cominciando dai loro puzzolenti formaggi, passando per i loro vini sicuramente troppo cari rispetto alla qualità e finendo con i migranti, i Francesi riescono a trasformare in oro tutto quello che li riguarda. Ma come fanno?

Gualtiero Bianco

Lettera 6

Caro Dago,

ROBERTO GUALTIERI SPAZZINO MEME

il Sindaco Gualtieri si distingue ancora una volta. Non solo la Capitale è immersa tra i rifiuti, problema non ancora risolto, ma il primo cittadino ha deciso di fare il "fenomeno" anche sul capitolo riscaldamento emanando un'ordinanza che posticipa non solo l'accensione dei termosifoni al 21 novembre, ma ne anticipa lo spegnimento al 31 marzo.

In poche parole, ha raddoppiato i termini rispetto a quanto stabilito dall'ex Ministro Cingolani. Ora i romani, non solo vedranno aumentare ulteriormente la loro bolletta elettrica (per l'uso "obbligato" di stufe, termoconvettori, ecc.), ma rischiano di ammalarsi, in particolare gli anziani.

Fallimento compiuto.

Salutoni.

Paolo

Lettera 7

Esimio Dago,

ultimo appello del Presidente Usa prima delle elezioni: "È arrivato il momento di difendere la democrazia". Quindi, in sintesi, il concetto di democrazia di quel "sincero democratico" di Joe Biden è: votare per i Democratici è democrazia, votare per i Repubblicani no...

Bobo

joe biden inciampa sulla scaletta dell'air force one

Lettera 8

Caro Dago, ieri sera prima il “New York Times” con il rilascio della patente internazionale di testata più affidabile del gossip italiano, a seguire “Lilly Gruber La 7” a sottolineare alcune espressioni coniate dal tuo sito. Direi non male.

E se per l’indice azionario uno dei riferimenti è il Down Jones, per l’indice notiziario può essere istituito il Dago Jones.

Saluti, Labond

Lettera 9

Caro Dago, Roma, il liceo Mamiani occupato: "Ci prendiamo la nostra scuola". E stando a quanto detto da opposizioni, giornalisti e giuristi, rischiano di prendersi pure 6 anni di galera (decreto anti Rave).

Pat O'Brian

Lettera 10

Caro Dago,

come glielo deve dire Conte al Pd che in realtà non è innamorato e che potrebbe anche tornare con un ex all’occorrenza?

Francesca

emmanuel macron giorgia meloni by edoardo baraldi

Lettera 11

Caro Dago, in Europa Macron è l'unico che può dire ciò che vuole e dare lezioni sugli sbarchi. I francesi durante lo sbarco in Normandia mica si sono messi a controllare i documenti: hanno accolto tutti!

John Doe Junior

Lettera 12

Caro Dago, Musk vende 19,5 milioni di azioni Tesla: valgono 3,95 miliardi di dollari. Chissà che regalone gli chiederà adesso Zelensky!

Claudio Coretti

Lettera 13

Caro Dago un noto giornalone ci spiegava oggi, trattandosi dei Democratici, il risultato "mezzo pieno" delle elezioni americane di midterm poi pensando di avere a che fare col Partito Democratico italiano che Biden può continuare a governare anche senza maggioranze.

Amandolfo

MEME SULLA SPUNTA BLU A PAGAMENTO SU TWITTER

Lettera 14

Caro Dago,

Cottarelli fa un passo indietro da candidato governatore per la Lombardia, ma dalle mie parti si dice: “quando il gatto non arriva al lardo dice che fete (puzza)”

Preferisco non aggiungere altro.

Annibale AntonellI

Lettera 15

Caro Dago, viste le ennesime drammatiche vicende di questi giorni, non è che la questione migranti,sbarchi e redistribuzioni, sia la cartina tornasole dei reali rapporti tra gli stati Ue? Viste le reazioni, a me viene da pensare che più che sulla solidarietà e condivisione,siano basati sulla gerarchia "signore-vassallo" . E dato che il problema migrazione si porta dietro altre questioni (tipo il rimarcare la subalternità economica) , non sarà essa una possibile causa del disfacimento dell'Unione?

Paloma

elon musk alla festa di halloween di heidi klum 2022

Lettera 16

Caro Dago, nomination agli Oscar del Porno 2023 per Rocco Siffredi. Tutti a chiedersi: ci sarà anche Zelensky?

A.Sorri

Lettera 17

Caro Dago, Pd, Nardella: "Rischiamo scissione se non troviamo base comune". Che bischero! La base comune è l'antifascismo. Come fa a non saperlo?

Soset

Lettera 18

Enrico Letta: l'avversario che ogni politico vorrebbe avere.

Giorgio

Lettera 19

Caro Dago, Giorgia Meloni: "Sulle navi delle Ong non ci sono naufraghi ma migranti". O forse tutti si sentono naufraghi nati nel corpo dei migranti, come quando uno nasce uomo ma si sente donna...

EPA

avn awards rocco siffredi

Lettera 20

Caro Dago, Alba Parietti: "Mi avevano proposto di candidarmi al Senato ma ho rifiutato. Proposta arrivata da parte politica che non è la mia". Ovvio. Nel Pd le donne intelligenti non sono gradite: solo quote rosa...

Theo

rocco siffredi angela white rocco siffredi