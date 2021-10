POSTA! - CARO DAGO, OCSE: "IN ITALIA TROPPA SPESA PER PENSIONI E SERVIZIO DEL DEBITO, PENALIZZATI I GIOVANI". QUESTE CAROGNE DI PENSIONATI CHE FANNO LA BELLA VITA CON 600 EURO AL MESE! - MA QUANTO TEMPO CI VUOLE AL BRADIPO CONTE PER VARARE L'ELEFANTIACO ORGANIGRAMMA DEL FU M5S? CERTO I SUOI TEMPI SONO QUESTI, SE ASPETTAVAMO LUI SI STAVA ANCORA DECIDENDO SE ALLE "PRIMULE" DI ARCURI METTERE LE...ROTELLE O NO!

Riceviamo e pubblichiamo:

KIM JONG UN

Lettera 1

Caro Dago, la Corea del Nord testa un nuovo missile lanciato da un sottomarino. Chissà se tra un sonnellino e l'altro anche "Sleepy Joe" è stato informato...

L.Abrami

Lettera 2

angelo licheri

Caro Dago, mentre tutti celebravano la morte di Angelo Licheri, il volontario che 40 anni fa tentò di salvare il piccolo Alfredino Rampi caduto in un pozzo artesiano incustodito a Vermicino, ieri a L'Aquila una bimba di 5 anni è morta schiacciata da una porta da calcio in un campo dismesso, col cancello lasciato aperto e privo di qualsivoglia cartello con indicazioni di pericolo. Ma allora siamo un Paese di cretini? Le tragedie del passato non ci insegnano nulla e continuiamo a ripetere gli stessi errori?

angelo licheri

M.H,

Lettera 3

Caro Dago, ma quanto tempo ci vuole al bradipo Conte per varare l'elefantiaco organigramma del fu M5S? Certo i suoi tempi sono questi, se aspettavamo lui si stava ancora decidendo se alle "primule" di Arcuri mettere le...rotelle o no! Sbaglierò ma ho l'impressione che anche dalle parti del Fatto si stia prendendo coscienza di un...abbaglio terribile!

FB

Lettera 4

Caro Dago, il reddito di cittadinanza è uno scandalo senza fine, i grillini lo hanno voluto per utilizzarlo come voto di scambio. Draghi lo finanzia per tenere buoni i grillini nel governo...

virginia raggi giuseppe conte

FB

Lettera 5

Ci manca solo una legge elettorale proporzionale per convincermi della assoluta inutilità del mio voto.

Lettera 6

Caro Dago, manovra, un miliardo in più al Reddito di cittadinanza. La copertura per i furbetti?

Casty

Lettera 7

giuseppe conte

Caro Dago, Ospitaletto, dentista e assistente gravemente feriti dall'esplosione di un becco di Bunsen - utilizzato per scaldare gli attrezzi - durante un intervento su un paziente. Uno pensa: vado dal dentista e più o meno mi rilasso... E invece no. Oltre ai fori del trapano bisogna stare attenti anche ai botti dell'artiglieria!

John Reese

Lettera 8

Dago darling, mentre chez noantri non si sente più parlare dal Ddl Zan (solo accantonato per il momento o seppellito per sempre dai "sinceri democratici"?), nella Francia dei "marriages pour tous", i gay che vivono nelle cités, sopratutto nel famigerato 93 (Seine-St.Denis), incontrano mille difficoltà (anche pestaggi).

alessandro zan 2

E pare che gli aggressori non siano seguaci della Le Pen o di Eric Zemmour, ma... proibito dirlo. Intanto speriamo che ora che, finalmente archivierai Michetti, troverai spazio per farci sapere notizie di Pamela Prati. Ossequi

Natalie Paav

Lettera 9

Caro Dago, Covid, report: morti non vaccinati sono 23 volte più di vaccinati. I contestatori del vaccino "giustiziati" dal virus. Cosa si può volere di più?

VIRGINIA RAGGI

Sasha

Lettera 10

Una buona notizia che cali il sipario sugli assessori e i dipendenti disoccupati della ex sindaca capitolina, peccato che si siano arricchiti con premi milionari a spese dei cittadini. I grillini si sono rivelati per quello che sono, alla stregua o addirittura peggiori nel modo più infimo di fare politica nella storia della prima repubblica, senza portare a compimento alcun progetto utile ai cittadini, pensando solo a sistemare amici e affari.

E siccome il clown energumeno è ancora bravo a fare il para ha scelto la Raggi a capo del movimento del futuro. Che dire? Una sentita prece per la fiorentina da farci rosolare sopra la Raggi e, last but not least, una prece al definitivo colpo di bastone che Grillo infligge a sé stesso: la nuova frontiera dell'approccio fallimentare, nel peggior modo possibile, del suo movimento nello scenario della politica italiana.

virginia raggi 8

Impeto Grif

Lettera 11

Caro Dago, Covid, l'Istituto superiore di sanità: "I vaccinati morti erano iperfragili, più anziani e pluripatologici". E quindi il vaccino è stato il colpo di grazia?

Claudio Coretti

Lettera 12

Caro Dago, la ministra Lamorgese chiama Roberto Maroni a presiedere la Consulta caporalato. Se chiama un personaggio famoso del partito che più la attacca in questo periodo, la Lega, si vede che ha qualcosa da farsi perdonare. È come ammettere che Salvini ha ragione.

luciana lamorgese

Pat O'Brian

Lettera 13

Caro Dago, Ocse: "In Italia troppa spesa per pensioni e servizio del debito, penalizzati i giovani". Queste carogne di pensionati che fanno la bella vita con 600 euro al mese!

Licio Ferdi

VIRGINIA RAGGI SCONFITTA ALLE AMMINISTRATIVE - MEME

Lettera 14

Caro Dago, Conte: "Sul Superbonus serve proroga più ampia, governo faccia di più". Per carità, già così i marciapiedi sono invasi dai ponteggi ovunque che non si riesce nemmeno più a camminare!

Pino Valle

Lettera 15

Caro Dago,

Ieri il Ministro degli Interni, non un comico qualunque, ha detto che il poliziotto in borghese ripreso negli scontri di sabato a Roma "stava verificando la forza ondulatoria esercitata sul mezzo affinché non si ribaltasse". Adesso, abbiamo capito la funzione delle forze dell'ordine in Italia: abili collaudatori di veicoli. Tocca ridere per non piangere.

ROBERTO MARONI LUCIANA LAMORGESE

Un caro saluto,

Mary

Lettera 16

Non si potrebbe moderare un po' la voce di tal Montanari quando va in Tivù? O l'ascolto del suo timbro metallico fa venir la pelle d'oca alla Gruber?

Impeto Grif

Lettera 17

Caro Dago,

mi divertono le dotte analisi sulla sconfitta del centrodestra : peccato che nessuna centri il punto. La sinistra ha vinto le amministrative perché ha creato un sistema di potere sostitutivo della vecchia DC.

CHIARA APPENDINO E GIUSEPPE CONTE

Milano : Sala è stato sostenuto dai costruttori che vogliono lavorare liberamente-

Bologna : chi non è coi rossi è un dead man walking e non può fare nulla.

Torino (la mia città) : qui il “sistema Torino” è stato interrotto dalla Appendino ma continua da decenni . Cazzullo sul Corriere della Sera ha parlato di città “ex DDR” ma avrebbe dovuto dire “ex FIAT”. Qui la Fiat ha sempre imperato e la sinistra si è adeguata : una mano per sistemare le vecchie fabbriche o per trasformare i palazzi uffici in residenziali, un posticino per sistemare gli ex cortigiani della Famiglia (quasi) Reale (ecco perché i voti a sinistra del centro )..

LUCA DI DONNA

Alle amministrative quei pochi che votano fanno i loro interessi e gli altri non votano perché sanno sempre come va a finire

GL

Lettera 18

Caro Dago,

è di qualche giorno prima del primo turno delle elezioni comunali la notizia delle indagini su Luca Morisi l'amico di Salvini. Sempre di pochi giorni prima delle elezioni abbiam letto su tutta la stampa che la procura di Milano indagava su Fidanza di FdI per finanziamento illecito e riciclaggio.

LUCA DI DONNA GIUSEPPE CONTE

La notizia che Luca Di Donna, conoscente ed amico dell'ex premier Giuseppe Conte, è indagato per associazione a delinquere finalizzata al traffico di influenze illecite è uscita per contro il martedì successivo al primo turno delle comunali.

Parimenti è di ieri, primo giorno dopo i ballottaggi, la notizia che Arcuri è indagato per peculato sulle mascherine e che è stata chiesta l’archiviazione dell’indagine sui morti da COVID al Pio Albergo Trivulzio.

DOMENICO ARCURI GIUSEPPE CONTE

Seguendo il detto citato spesso da Andreotti secondo cui a pensar male si fa peccato ma molto spesso ci si indovina, ritengo che la tempistica con cui sono state fornite al pubblico tali notizie non sia il frutto del caso ma di un’attenta regia volta a condizionare i risultati delle elezioni comunali. Pensa che mi sbagli ?

MEME SU MATTEO SALVINI E LUCA MORISI

Ritengo anche che quanto si è visto sulla tempistica delle notizie sopra citate abbia costituito la prova riuscita di un modus operandi che in futuro verrà sistematicamente utilizzato.

D’ora in poi, prima di ogni elezione, arriveranno ai media notizie chiaramente sfavorevoli ad una parte politica, anche se destinate a finire in poco tempo nell’irrilevanza come è successo nei casi Morisi e Fidanza.

Dopo le elezioni potranno uscire liberamente anche le notizie sfavorevoli all’altra parte politica anche se rilevanti e non destinate a morire in breve tempo come i casi De Luca ed Arcuri lasciano presupporre.

matteo salvini e luca morisi 4 matteo salvini e luca morisi 3

Pietro Volpi