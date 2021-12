POSTA! - CARO DAGO, PAPA: "COLORO CHE SFRUTTANO I BAMBINI SONO I NUOVI ERODE". STA PARLANDO DEI PRETI PEDOFILI? - VIETATO CENARE IN DISCOTECA, MA AUTORIZZATO BALLARE NEI RISTORANTI. BUON CAPO-DANNOSO A TUTTI - I CONTORCIMENTI PSEUDOFEMMINISTI DI MONSIEUR LAPOCHETTE, ALIAS PEPPINIELLO APPULO: SARÀ UNA SOFISTICATA STRATEGIA CASALINIANA PER IRRETIRE LE PARLAMENTARI MA SOPRATTUTTO LE ELETTRICI?

Lettera 1

Caro Dago,

Ho seguito con estremo interesse il dibattito sui peli ascellari della fidanzata di Damiano,ma mi sembra che la discussione abbia trascurato un dettaglio significativo,infatti il numero dei suddetti peli non e' riportato e mi sembra che senza quantificazione la diatriba rimanga pericolosamente sull'astratto . Ma gli italiani non hanno altro da fare ?

Giovanna Maldasia

Lettera 2

Dagovski,

Vietato cenare in discoteca ma autorizzato ballare nei ristoranti.

Buon Capo-dannoso a tutti.

Aigor

Lettera 3

Caro Dago, Papa: "Coloro che sfruttano i bambini sono i nuovi Erode". Sta parlando dei preti pedofili?

Axel

Lettera 4

Dago colendissimo, contorcimenti pseudofemministi di Messieur LaPochette, alias Peppiniello Appulo.

Per dimostrare la propria esistenza in vita – nonostante la fattiva ed insistita collaborazione di giornaloni e sondaggisti- si è fiondato sulla ipotesi di un presidente donna. Non su di una o più candidate di peso, con tanto di nome e cognome, meritevoli di considerazione. No! Unico requisito: che siano portatrici di tette!

E bravo il nostro Peppiniello! Sarà una sofisticata strategia casaliniana per irretire le parlamentari ma soprattutto – in vista delle prossime elezioni - le elettrici? Nel contempo la poderosa armata Brancaleone-style si avvia a non contare un cavolo nella scelta del presidente. Bene, benissimo! A quando il De profundis?

Saluti da Stregatto

Lettera 5

Caro Dago, scuola, il presidente dell'Associazione nazionale presidi Antonello Giannelli: "Obbligo tampone a esenti da vaccino, per la sicurezza di tutti". Semmai il contrario. I vaccinati, che non sono protetti dal contagiarsi e dal contagiare ma solo dalla forma letale del virus, se hanno in classe un soggetto che non può vaccinarsi devono essere loro a fare il tampone per garantire la sicurezza di quest'ultimo impossibilitato a schermarsi. Sembra incredibile che vi siano persone in posizioni importanti che ancora non lo abbiano capito!

P.T.

Lettera 6

Caro Dago, Covid, contagi record a New York: Apple chiude gli store. A Cupertino saranno contenti: volevano tanto alla Casa Bianca un Presidente Dem che credesse nella scienza... e adesso ce l'hanno.

Nereo Villa

Lettera 7

Caro Dago, Palazzo Chigi aveva messo l'obbligo di tampone per rendere la vita difficile ai no vax. Ma ora che a incazzarsi per le file chilometriche sono i vaccinati, il provvedimento sta avendo sul Governo l'effetto di un boomerang.

Saro Liubich

Lettera 8

NFT e Metaverso, quanto l'Italia è pronta? Che cos'è arte?” È una domanda astratta, come parlare di NFT (Non-fungible token), Criptovalute e Metaverso.

Concreto e contemporaneo è invece l'artista trentenne che vive e lavora a Somma Vesuviana in Provincia di Napoli, che è riuscito a creare e vendere 6.800 NFT a 0.27 Ethereum (criptovaluta, valore 1.300$), guadagando quasi 9 milioni di dollari e creando un giro di affari per circa 17 milioni di dollari, diventando così uno degli artisti più pagati oggi in Italia.

Non so se gli NFT sono il futuro dell'economia e il capolinea dell'arte, ma non vorrei essere l'unico a pormi questa domanda.

Giovanni Negri da Brusciano

Lettera 9

Poi, s'ode a sinistra uno squillo di virologi, con chiamata urgente e scatto di risposta psicotica di massa, che Omicron è altamente letale e allora, vaccinarsi!, vaccinarsi! Indi, s'ode a destra altro squillo in contrappunto, Omicron è la variante più diffusa, ma d'assai assai più lieve, per cui, vaccinare e vaccinare e vaccinare, + mascherina-usbergo e tampone-clipeo a presidio di distanziamento, urca!, sociale, perché è così che stiamo vincendo...

Allora, salta su un esperto di riserva lanciato in un assolo in vigile attesa di un'eco a dire che, semmai, preoccupa la delta force virale e le combinazioni fra queste varianti - che, evidentemente, si accoppiano come babbuini in calore, copulando in amplessi orgiastici sul tema Eros e Thanatos...

E infatti, siccome Omicron non è nocivo abbastanza, ci dicono che si porta dappresso il ben più viurlento Delta: e sempre risuona il refrain vaccini, vaccini & lockdown. Se notare tutto questo, per fare l'esempio più recente, è complottismo, ditemi voi che sono gli indiscutibili e infatti, indiscussi protocolli di Davos.

Raider

Lettera 10

Caro Dago, Covid, in Israele terza dose anticipata a 3 mesi dalla seconda. Ormai è come una barzelletta. Andrà a finire che la seconda e la terza dose verranno somministrate nella medesima giornata. Naturalmente confermando "la grande efficacia dei vaccini"...

Ice Nine 1999

Lettera 11

Caro Dago, il presidente del Friuli Venezia-Giulia, Massimiliano Fedriga: "Rivedere la quarantena per i vaccinati". Ma è un controsenso in termini scientifici. Se sono vaccinati che bisogno c'è della quarantena? A meno che non siano vaccinati per finita...

B.Ton

Lettera 12

Caro Dago,

nessuno si ricorda più cosa dichiarò l'allora Presidente del Consiglio Giuliano Amato a fine estate/autunno del 1992 agli investitori che avevano finanziato il messo malissmo carrozzone pubblico "Efim Spa" saltato poche settimane dopo?

Che lo Stato italiano non avrebbe risposto per l'indebitamento della partecipata. Allora non si guardava lo spread....si guardavano i cambi, e da quel momento in poi il cambio lira/marco crollò, con le conseguenze che tutti ricordiamo nonostante il disperato tentativo della Banca d'Italia di difendere la povera lira.

E cosa successe? Che lo Stato fece marcia indietro, ma intanto aveva bruciato decine di miliardi di Lire. Ecco, questo fatto nessuno lo ricorda ed è caduto nell'oblio non trovandone traccia sul web che allora non c'era ancora.

Poi anche il balzello sui saldi dei conti correnti di milioni di italiani, sempre giustificato da problemi di bilancio sorti anche per colpa di quanto sopra.

Giusto per non dimenticare.

luca