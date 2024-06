POSTA! CARO DAGO, I POTENTI DEL MONDO RIUNITI A BORGO EGNAZIA PER IL G7 SONO IN PREDA AL PANICO IN MERITO ALL'IMMINENTE ARRIVO DEL PAPA. LA DOMANDA CHE SI PONGONO È: “TROVERÀ FROCIAGGINE ANCHE QUI?” – RISSA ALLA CAMERA. DOVE PENSAVANO DI ESSERE, IN UNA STRADA DI BUDAPEST? – SULLA RISSA ALLA CAMERA DEI DEPUTATI, CAPISCO APPROFITTARSI DELL'IMMUNITÀ. MA DARE ORA QUESTO ESEMPIO ALLA SALIS NON MI PARE OPPORTUNO...

Lettera 1

Caro Dago,

Qualora tu andassi in albergo a fare check in, cosa diresti: "vado ad Hilton" o "vado all'Hilton"? Diresti, credo, la seconda perché è una struttura privata e guadagna l'articolo determinativo. Si va al Borgo Egnazia perché è privato, a Borgo Egnazia si andrebbe qualora fosse un locus autentico.

Esiste Eγνατ?α però. Posto di tombaroli.

Saluti

Antonella

Lettera 2

Caro Dago

Rissa alla Camera. Dove pensavano di essere, in una strada di Budapest?

Saluti, Usbergo

Lettera 3

Esimio Dago,

prima pagina de "Il Tempo": "Europei di nuoto - Paltrinieri re d'Europa anche in mare". Il famoso mare di Belgrado. Deve essere lo stesso dello "sbarco in Lombardia"...

Bobo

Lettera 4

Caro Dago, gli è andata di lusso, martedì, a Gianmarco Tamberi recarsi dal Presidente Mattarella indossando il Tricolore.

Valter Coazze

Lettera 5

Gentil Dago,

leggo che arrivano al sindaco di Milano sollecitazioni per dedicare una via a Silvio Berlusconi. Perché aspettare dieci anni, propongo subito di sostituire il nome della via San Vittore, in Via Silvio Berlusconi.

Betty

Lettera 6

Ho 63 anni e per aiutare mia figlia nel suo incarico di Presidente di seggio alle ultime elezioni europee, ho condiviso con lei l'onere, le responsabilità e la presenza nel seggio per 32 ore. In un periodo di dichiarazione di sfruttamento del lavoro, lo Stato italiano ha remunerato il Presidente di seggio con “ben”, 128 euro pari a 4€ ora. Ci si lamenterà poi che dalle prossime qualcuno accusi mal di pancia... È un'offesa alla dignità della persona. VERGOGNA!!!

Roberto Diamante

Lettera 7

Caro Dago, il senatore semplice di Rignano voleva ancora una volta prendere in giro gli italiani alleandosi con Bonino per essere eletto. Gli elettori gli hanno ricordato la "sua promessa" di lasciare la politica, questo è il primo passo, e se non ci fosse stato quel genio di Calenda già alle ultime politiche Renzi e "giglio magico" sarebbero restati a casa...

Lettera 8

Caro Dago, Mattarella ha consegnato il Tricolore agli atleti delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi. Visto il debito pubblico che ha l’Italia, speriamo si tratti di un riciclo di quello consegnato agli Europei di Atletica...

Bug

Lettera 9

Caro Dago,

i potenti del mondo riuniti a Borgo Egnazia per il G7 sono in preda al panico in merito all'imminente arrivo del papa. la domanda che si pongono è: “troverà frociaggine anche qui?”

Marco di Gessate

Lettera 10

Caro Dago, 4x100 agli Europei di Atletica, Marcell Jacobs corre la sua frazione in 8"98: gli scappava di andare al bagno?

Lucio Breve

Lettera 11

Caro Dago, dopo ulteriori tre giorni di negoziati gli sherpa del G7 hanno trovato un compromesso sui fondi russi congelati in Belgio. Sarà l'ennesimo “bidone di Biden” che si registra mensilmente sull'intesa per il cessate il fuoco a Gaza: annunciano sempre che è stato raggiunto ma non si raggiunge mai!

Sasha

Lettera 12

Caro Dago

al prossimo incontro tra Giorgia Meloni e Roberto Salis: “Piacere. Quella nana della Meloni.”

Saluti, Usbergo

Lettera 13

Dagosuper, la strafottenza grillina non ha limiti. L'on. Donno ora vuole passare per vittima, ma ha solo voluto provocatoriamente mettere in atto un gesto studiato a tavolino, anche per avere un momento di visibilità perché finora in Italia non lo conosceva nessuno. Ma dove sta scritto che lui si doveva alzare dal suo banco e procedere verso l'on. Calderoli tentando proditoriamente di avvolgerlo nella bandiera? Perché, se proprio ci teneva, la bandiera non l'ha stesa dal suo posto? Ora i grilletti difendono il tricolore, ma sono gli stessi che avevano chiesto l'impeachment per il presidente Mattarella!

Saluti super.

Donato

Lettera 14

Caro Dago se il PD sogna "un" italiano alla Presidenza del Consiglio Europeo allora non può essere che Letta visto che Gentiloni viene sempre accompagnato da Dombrovskis con deleghe pesanti...

Amandolfo

Lettera 15

Rissa alla Camera dei Deputati.

Capisco approfittarsi dell'immunità, ma dare ora questo esempio alla Salis non mi pare opportuno.

Saluti

Lulomarco

Lettera 16

Dago,

a proposito della rissa alla Camera, la domanda che immagino si facciano tutti: ma perché i commessi non li lasciano fare?

bye luigiA

Lettera 17

Caro Dago, lavoro, Istat: tasso disoccupazione cala al 7,2%, +75mila occupati. Gli italiani hanno sentito che Elly Schlein e il Pd "stanno arrivando" e sono corsi a cercarsi il primo lavoro disponibile?

Gary Soneji

Lettera 18

Caro Dago, G7, dalla bozza finale via la parola "aborto". Lollobrigida: "Parlarne in una riunione col Papa non sarebbe opportuno". Ora speriamo che gli stessi intelligentoni non vogliano parlare di "frociaggine"!

Raphael Colonna

