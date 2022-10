POSTA! - CARO DAGO, POVERTÀ, RAPPORTO CARITAS: NEL 2021 NUOVO MASSIMO STORICO. PER POCO. SOLO PERCHÉ NON CI SONO ANCORA TUTTI I DATI DEL 2022! - DISTRIBUZIONE DELLE CARICHE TRA CAMERA E SENATO, RENZI: "SE PD E M5S CI TAGLIANO FUORI, ANDREMO DA MATTARELLA". TUTTI A SCAZZOTTARE PER IL "BENE DEL PAESE"...

Lettera 1

MEME SU PUTIN E IL GAS

Caro Dago, il gas apre in forte calo, a 136,5 euro al MWh, al Ttf di Amsterdam. Presto presto, fatelo risalire! Altrimenti qualcuno potrebbe dire che le rinnovabili sono troppo care...

Bug

Lettera 2

Caro Dago, distribuzione delle cariche tra Camera e Senato, Renzi: "Se Pd e M5s ci tagliano fuori, andremo da Mattarella". Tutti a scazzottare per il "bene del Paese"...

Siset

Lettera 3

Clamoroso Dago,

PAOLA EGONU

giusto il risalto mediatico riservato alla campionessa Egonu che si sente offesa dalle critiche di qualche improvvido e improvvida in merito alla sua italianità. Razzismo? Forse. Ma che dire del provvido che definisce in Italia e in Germania " sfregio " la nomina dei due presidenti delle aule parlamentari eletti in nome e per conto della maggioranza di chi ha votato? Sai le risate quando per correttezza istituzionale dovrà chiedere al suo presidente d' aula il " permesso " d' intervenire e questi gli dirà " ne ha la facoltà ".

saluti peprig –

Lettera 4

FEDERICO FORNARO - ELLY SCHLEIN - ALESSANDRO ZAN

Caro Dago, chiedere a Paola Eg-Onu se è italiana è razzismo. Si riunirà il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite?

Nino

Lettera 4

Caro Dago,

scrivo una volta tanto non per dire minchiate (almeno spero).

alessandro zan

I “gretini” temerari che sfidano la morte cercando di bloccare il traffico a petto nudo sul GRA (prima o poi ci scappa l’omicidio stradale e non a legnate) andrebbero, a mio modesto avviso, denunciati per violenza privata (reato ex art. 610 c.p., fino a 4 anni di reclusione), oltre a beccarsi soltanto il DASPO che generosamente gli è stato inflitto in qualche caso.

Spero qualcuno lo abbia già fatto. Dovessi trovarmi fra gli sventurati lo farò sicuramente. Proprio io, che sono un ambientalista convinto.

Alberto Iavarone

TETTO LA QUALUNQUE - BY CARLI

Lettera 5

Dago,

Alla faccia della democrazia, del pensiero democratico e della tolleranza! Zan non perde occasione per mostrare quanto sono intolleranti quelli che non la pensano come loro, che vogliono tutte le liberta' del mondo, salvo poi impedire quelle altrui!

MP

Lettera 6

Caro Dago, povertà, Rapporto Caritas: nel 2021 nuovo massimo storico. Per poco. Solo perché non ci sono ancora tutti i dati del 2022!

Pino Valle

Lettera 7

POVERTA' IN ITALIA

Caro Dago, Wall Street Journal: "Stati Uniti in recessione entro un anno". Dopo Afghanistsn, Covid, inflazione e guerra in Ucraina, l'ennesimo capolavoro di Biden.

Oreste Grante

Lettera 8

Dago,

Finalmente i 5stelle non sono piu' al governo ad allietarci con le loro assurdita' legislative tipo superbonus, che oltre alle truffe (6 miliardi su 30) non risulta neanche utile alla transizione ecologica. Parolone che riempie la bocca e le menti di molti ecologisti da strapazzo che vivono sulle nuvole. Mai un po' di sano pragmatismo, solo ideologie velleitarie ed elitarie tanto per farsi accreditare in certi circoli.

MP

Lettera 9

Caro Dago,

VLADIMIR PUTIN IN SIBERIA

pensa che sia possibile parlare seriamente di pace con Putin che chiama “terrorismo” la distruzione di un ponte che ha sicuramente una forte valenza militare e “operazione militare speciale” una guerra d’invasione che ha provocato decine di migliaia di morti, deliberati attacchi a obiettivi e popolazioni civili, crimini di guerra, distruzione di intere città ecc. ecc. ?

Ho la sensazione che il dittatore russo abbia perso il contatto con la realtà è che l’unica cosa che capisca e che rispetti sia la forza.

Avere a che fare con un pazzo è sempre un discorso difficilissimo.

O gli si dà sempre ragione cercando di rabbonirlo o, potendolo fare, gli si deve mettere una camicia di forza.

Pietro Volpi

Lettera 10

gianfranco micciche

Caro Dago, nessuno, immagino sino ad ora, avrebbe ipotizzato che Berlusconi, silente dopo la batosta subita al Senato, fosse difeso dall'opposizione. Fallito miseramente il progettino, elaborato in casa Berlusconi, per far fallire la nomina di La Russa a presidente senatori e ridimensionare la Meloni, a poche ore di distanza il segretario del PD Enrico Letta si è personalmente incaricato di mettere in guardia, a margine del congresso dei socialisti a Berlino, gli ambienti europei sulle scelte del Parlamento italiano nelle nomine dei presidenti di Camera e Senato, definite, con una vis polemica degna di nota ed abbastanza bizzarra, "incendiarie.." e motivate da "sedicente logica perversa". Con questo spezzando non una ma un fascio di lance a favore di Berlusconi.

PUTIN E IL GAS - BY EMILIANO CARLI

Max

Lettera 11

Caro Dago,

certo Gianfranco Miccichè non è l'uomo più diplomatico del Mondo (euf!), ma in quanto a sincerità e lucidità (gli opposti della diplomazia..entrambe!!), soprattutto ora che pare sobrio, non certo di cannoli e cassate, va fortissimo. Della sua intervista a La Stampa condivido finanche punti e virgole. Bisogna riconoscergli, a mio avviso, entrambe le succitate qualità! Così come quelle di sabotatore, nell'ARS, da lui presieduta: a Musumeci se lo è mangiato proprio!!...ahh, quello era, non le succitate cassatine!))

Lettera 12

Caro Dago, le scuole di Milano "soffocano": aria irrespirabile per il 50% dei bambini. Ci credo, con i migranti che fanno i bisogni per strada!

Edy Pucci

Lettera 13

Caro Dago,

la casa dove e stata trovata morta la piccola diana a ponte lambro 4

trovate tracce di cuscino e di materassino nello stomaco della piccola Diana, abbandonata per sei giorni dalla madre e morta di stenti. L'avvocato difensore: «(...) dobbiamo fissare l'evento morte per capire bene se Diana ha ingoiato parti del materassino e del cuscino in preda alla fame, perché potrebbe essere "anche" morta di soffocamento».

Cosa significa quell' "anche"? Cosa cambia nell'individuazione delle responsabilità? Il fatto che la piccola, per placare la fame e in preda alla disperazione, sia morta di soffocamento tentando di mangiare qualunque cosa avesse a disposizione, potrebbe essere considerata un'attenuante? O, visto che non c'è limite al peggio, si potrebbe invocare il concorso di colpa come nel caso delle vittime del terremoto de L'Aquila?

Gualtiero Bianco

Lettera 14

GIANFRANCO MICCICHE

Caro Dago, Zaynab Dosso, la miglior velocista azzurra bronzo con la 4x100 agli ultimi Europei, insultata a Roma da una donna che chiedeva l'elemosina: «Puttana straniera, torna al tuo Paese». Scrive: «non mi sento tutelata, ho paura di uscire di casa». E ha ragione. La sinistra e i suoi sindaci sanno solo organizzare fiaccolate, manifestazioni e cantare "Bella ciao". Atti concreti, zero.

Lino

Lettera 15

A Dagospia

Il pallino è ancora in mano a Putin. Ora egli può anche accontentarsi di quanto ha guadagnato strategicamente. Il Donbass è diventato territorio russo, la Crimea è collegata anche via terra con l’antico territorio russo, il Mar d’Azov è diventato un mare interno russo e i Russi controllano la foce del Dnepr da Kherson.

PAOLA EGONU

La guerra è cambiata tatticamente perché la Confederazione Russa sta passando da una fase di attacco a una fase di difesa, come da Putin stesso dichiarato. E negli ultimi 350 anni i Russi si sono dimostrati maestri nel difendersi. Oggi la difesa russa dalle sanzioni e dagli attacchi militari e terroristici scagliati dagli Ucraini può essere fatta senza grandi perdite umane ed economiche. A chi conviene continuare a combattere senza tentare una qualche forma di accordo per il cessate il fuoco?

Francisco o primeiro.